ສະຫະລັດ ຕັ້ງຂໍ້ຫາ ລັກເຈາະຂໍ້ມູນ ໃນທົ່ວໂລກ ຕໍ່ພວກຊາວຈີນ 5 ຄົນ ແລະ ນັກທຸລະກິດ ຊາວມາເລເຊຍ 2 ຄົນ

ບັນດາໄອຍະການສະຫະລັດ ໃນວັນພຸດວານນີ້ໄດ້ປະກາດຂໍ້ຫາທາງອາຍາຕໍ່ພວກຜູ້ຕ້ອງສົງໄສລັກເຈາະຂໍ້ມູນ ຫຼື ແຮັກເກີ້ ຊາວຈີນ 5 ຄົນ ແລະນັກທຸລະ ກິດຊາວມາເລເຊຍສອງຄົນ ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການລ່ວງລ້ຳທາງໄຊເບີ້ ຕໍ່ຫຼາຍກວ່າ 100 ບໍລິສັດ ແລະອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ແລະປະ ເທດອື່ນໆ ເມື່ອບໍ່ເທົ່າປີຜ່ານມານີ້.
ຂໍ້ກ່າວຫາໃນຄວາມພະຍາຍາມລັກເຈາະຂໍ້ມູນນັ້ນ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຈາກຕົ້ນປີ 2014 ຈົນເຖິງເດືອນສິງຫາ 2020 ທີ່ໄດ້ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ຄອມພິວເຕີຫຼາຍພັນເຄື່ອງຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ ລວມທັງເຄືອຂ່າຍຄອມພິມເຕີ້ຂອງພວກບໍລິສັດຜະລິດເກມວີດີໂອຫຼາຍແຫ່ງ ທີ່ສ້າງລາຍໄດ້ມູນຄ່າ 1 ພັນລ້ານໂດລາ ຊຶ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ສູນເສຍລາຍໄດ້ຫຼາຍລ້ານໂດລາ ອິງຕາມການກ່າວຂອງບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ.
ພວກແຮັກເກີ້ 5 ຄົນ ຖືກກ່າວຫາວ່າ ເປັນສະມາຊິກຂອງກຸ່ມລັກເຈາະຂໍ້ມູນຂອງຈີນ ທີ່ຮູ້ຈັກກັນຄື APT-41 ຍັງຫລົບໜີການຈັບກຸມຢູ່. ພວກເຂົາໄດ້ຖືກລະບຸຕົວ ຄື ທ້າວຊາງ ຮົວຣານ ອາຍຸ 35 ປີ ທ້າວຖານ ດາຍລິນ ອາຍຸ 35 ປີ ທ້າວຈຽງ ລີສີ ອາຍຸ 35 ປີ ທ້າວຈຽນ ຊວນ ອາຍຸ 39 ປີ ແລະ ທ້າວຝູ ຈຽງ ອາຍຸ 37 ປີ.
ສ່ວນນັກທຸລະກິດຊາວມາເລເຊຍ 2 ຄົນນັ້ນ ຄື ທ້າວ ວອງ ອອງ ຫົວ ອາຍຸ 46 ປີ ແລະ ທ້າວລິງ ຢາງ ຈິງ ອາຍຸ 32 ປີ ໄດ້ຖືກຈັບກຸມໃນວັນອາທິດຜ່ານມາຢູ່ມາເລເຊຍ. ສະຫະລັດກຳລັງຫາທາງທີ່ຈະນຳເອົາພວກເຂົາເຈົ້າ ມາຍັງສະ ຫະລັດຊຶ່ງເປັນຂັ້ນຕອນການສົ່ງຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນທີ່ອາດຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍເດືອນ. ຄູ່ນັກທຸລະກິດ ດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າ ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັບພວກແຮັກເກີ້ຊາວຈີນ 2 ຄົນ ເພື່ອຂາຍສະກຸນເງິນຂອງວີດີໂອເກມ ແລະສິ່ງອື່ນທີ່ໄດ້ຖືກລັກມາຈາກພວກນັກຄິດຄົ້ນຜະລິດວີດີໂອເກມຢູ່ໃນສະຫະລັດ ຝຣັ່ງ ຍີ່ປຸ່ນ ສິງກະໂປ ແລະເກົາຫຼີໃຕ້.
ສ່ວນພວກຜູ້ຕ້ອງສົງໄສຊາຍສາມຄົນ ຈະປະເຊີນກັບຂໍ້ຫາລັກເຈາະເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີ້ຂອງຫຼາຍກວ່າ 100 ບໍລິສັດ ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ແລະບັນດາສ່ວນບຸກຄົນ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ແລະຢູ່ທົ່ວໂລກ ທີ່ປະກອບດ້ວຍ ອອສເຕຣເລຍ ບຣາຊີລ ຊີເລ ຮົງກົງ ອິນເດຍ ອິນໂດເນເຊຍ ຍີ່ປຸ່ນ ມາເລເຊຍ ປາກິສຖານ ສິງກະໂປ ເກົາຫຼີໃຕ້ ໄຕ້ຫວັນ ໄທ ແລະຫວຽດນາມ.
ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ ຊາຍທັງສາມຄົນຍັງໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າ ເຮັດໃຫ້ເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີ້ຂອງລັດຖະບານ ໃນອິນເດຍແລະຫວຽດນາມ ຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງ ແລະໄດ້ພະຍາຍາມເຈາະເຂົ້າເຄືອຂ່າຍຄອມພິວເຕີ້ລັດຖະບານໃນອັງກິດ ບໍ່ສຳເລັດຜົນ ອິງຕາມສຳນວນການຟ້ອງຮ້ອງນັ້ນ.
ພວກຜູ້ຊາຍທັງໝົດ 7 ຄົນໄດ້ຖືກຟ້ອງໃນ 3 ຂໍ້ຫາ ໃນເດືອນສິງຫາ 2019 ແລະ ໃນເດືອນສິງຫາ 2020 ແລະໄດ້ຖືກເປີດດຳເນີນການໃນວັນພຸດວານນີ້.