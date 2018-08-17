ສານລັດຖະບານກາງໃນນະຄອນນິວຢອກ ໄດ້ກ່າວຫາຜູ້ນໍາສິນຄ້າຂາເຂົ້າຊາວຈີນ
22 ຄົນ ວ່າລັກລອບສິນຄ້າປອມເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດຈາກປະເທດຈີນ ໃນມູນຄ່າ
ເກືອບຮອດເຄິ່ງຕື້ໂດລາ.
ບັນດາສິນຄ້າປອມເຫລົ່ານີ້ ລວມທັງເຄື່ອງຂອງທີ່ຫລູຫລາເຊັ່ນວ່າ ຖົງລູຍ ວີດຕົງ,
ກະເປົາໄມໂຄລ ຄອດສ໌ ແລະນໍ້າຫອມຊາແນລ.
ຜູ້ກ່າວຫາຊາວເອັດຄົນ ໄດ້ຖືກຈັບກຸມແລ້ວໃນວັນພະຫັດວານນີ້.
ບັນດາທະນາຍຄວາມຂອງສະຫະລັດກ່າວວ່າ ພວກຕ້ອງສົງໄສຖືກກ່າວຫາວ່າ ໄດ້
ລັກລອບສິນຄ້າປອມໃນຈໍານວນຫລວງຫລາຍມາຈາກປະເທດຈີນ ໄດຍໄດ້ເອົາບັນຈຸ
ໃສ່ໃນຄອນເທັນເນີໃຫຍ່ ແບບປອມແປງວ່າ ມັນເປັນຜະລິດຕະພັນທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມ
ກົດໝາຍ ແລະໄດ້ນຳເຂົ້າມາສູ່ທ່າເຮືອໃນນະຄອນນນິວຢອກ ແລະນິວເຈີຊີ.
ພວກທີ່ຖືກກ່າວຫາ ປະກົດວ່າມີເຈດຕະນາທີ່ຈະຂາຍຜະລິດຕະພັນປອມເຫລົ່ານີ້ ຢູ່
ທົ່ວສະຫະລັດ ໃນລາຄາທີ່ຂາຍຕາມທ້ອງຖະໜົນ ໃນມູນຄ່າເກືອບຮອດ 500 ລ້ານ
ໂດລາ.
ພ້ອມໆກັບການຖືກກ່າວຫາວ່າການລັກລອບ ແລະຂົນສົ່ງສິນຄ້າປອມນັ້ນ ບັນດາຜູ້
ຕ້ອງສົງໄສຍັງຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ທໍາການຟອກເງິນ ແລະທໍາການຂີ້ຕົວະດ້ານເອົາຄົນ
ເຂົ້າເມືອງຢ່າງຜິດກົດໝາຍອີກດ້ວຍ.
ຜູ້ຊ່ວຍລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທໍາ ທ່ານ ໄບຣອັນ ເບນສ໌ໂຄສກີ ກ່າວວ່າ “ການລັກ
ລອບເອົາສິນຄ້າປອມເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ເປັນໄພນາບຂູ່ຕໍ່ການ
ເຮັດທຸລະກິດແບບຊື່ສັດ. ກະຊວງຍຸຕິທໍາມີຄວາມມຸ້ງໝາຍ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ພວກທີ່ຊອກ
ຫາທາງສວຍໃຊ້ເຂດແດນຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອລັກລອບສິນຄ້າປອມມາຂາຍຢູ່ໃນຕະ
ຫຼາດມືດ ຮັບເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້.”
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