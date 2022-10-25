ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ສະຫະລັດ ໃນວັນຈັນວານນີ້ໄດ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ກ່າວຫາຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບລັບຈີນສອງຄົນທີ່ຖືກກ່າວຫາ ກ່ຽວກັບ ການພະຍາຍາມທີ່ຈະຂັດຂວາງການລົງໂທດທາງອາຍາ ຕໍ່ບໍລິສັດຍັກໃຫຍ່ດ້ານໂທລະຄົມ ຫົວເຫວີຍ ເທັກໂນໂລຈີ ຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳ.
ຂໍ້ກາວຫາຕ່າງໆແມ່ນສ່ວນນຶ່ງຂອງສາມຄະດີອາຍາແຕກຕ່າງກັນທີ່ຖືກປະກາດໃນວັນຈັນວານນີ້ຕໍ່ຄົນ ຈີນ 13 ຄົນ, ລວມທັງເຈົ້າໜ້າທີ່ 10 ຄົນ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານ.
ລັດຖະມົນຕີຍຸຕິທຳ ສະຫະລັດ ທ່ານ ເມີຣິກ ກາແລນ, ຜູ້ອຳນວຍການອົງການ FBI ທ່ານ ຄຣິສໂຕເຟີ ເວຣ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍລະດັບສູງຄົນອື່ນໆໄດ້ປະກາດຂໍ້ກ່າວຫາຕ່າງໆໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ.
ທ່ານ ກາແລນ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ດັ່ງທີ່ຄະດີນີ້ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ, ລັດຖະບານ ຈີນ ໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະແຊກແຊງໃນສິດທິ ແລະ ເສລີພາບຂອງບຸກຄົນ ໃນສະຫະລັດ ແລະ ເພື່ອທຳລາຍລະບົບຕຸລາການຂອງພວກເຮົາທີ່ປົກປ້ອງສິດທິພວກເຂົານັ້ນ. ແຕ່ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ປະສົບຄວາມສຳເລັດ.”
ໃນຂະນະທີ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ບໍ່ໄດ້ເອີ້ນຊື່ຂອງ ບໍລິສັດ ຫົວເຫວີຍ ນັ້ນ, ການຟ້ອງຮ້ອງທາງອາຍາໄດ້ຕັ້ງຂໍ້ກ່າວຫາຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບລັບຈີນສອງຄົນທີ່ປະກອບມີລາຍລະອຽດທີ່ບໍ່ມີຄວາມຜິດພາດ ກ່ຽວກັບ ບໍລິສັດສະໜອງດ້ານໂທລະຄົມຂອງຈີນ, ເຊິ່ງຖືກຕັດສິນໂທດເມື່ອປີ 2019 ໃນຂໍ້ກ່າວຫາ ກ່ຽວກັບ ການລະເມີດມາດຕະການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດ ຕໍ່ ອີຣ່ານ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບລັບຈີນສອງຄົນດັ່ງກ່າວ, ທີ່ຖືກລະບຸຕົວໃນເອກະສານຂອງສານດັ່ງກັບ ທ້າວ ດອງ ຮີ ແລະ ເຊັງ ຫວັງ ນັ້ນ, ຖືກກ່າວຫາກ່ຽວກັບ ການພະຍາຍາມທີ່ຈະລັກຂໍ້ມູນລັບ ກ່ຽວກັບ ການສືບສວນສອບສວນ ບໍລິສັດ ຫົວເຫວີຍ ຈາກພະນັກງານລັດຖະບານ ສະຫະລັດ ທີ່ເຂົາເຈົ້າເຊື່ອວ່າຖືກເກນເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນ.
ຄົນດັ່ງກ່າວປາກົດວ່າເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ປອມເປັນນັກສືບລັບທີ່ເຮັດວຽກໃຫ້ອົງການ FBI.
ໄອຍະການ ສະຫະລັດ ທ່ານ ບຣີອອນ ພີສ (Breon Peace) ສຳລັບເຂດຕາເວັນອອກຂອງລັດນິວຢອກ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ການຟ້ອງຮ້ອງຂອງມື້ນີ້ໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງບໍ່ລົດລະຂອງລັດຖະບານສາທາລະນະລັດ ປະຊາຊົນ ຈີນ ຫຼື PRC ເພື່ອທຳລາຍລະບຽບກົດໝາຍ. ພວກເຮົາຈະດຳເນີນການຢ່າງເດັດດ່ຽວຕະຫຼອດເວລາ ເພື່ອຕອບໂຕ້ການກະທຳດ້ານອາຊະຍາກຳທີ່ແນເປົ້າໃສ່ລະບົບຍຸຕິທຳຂອງພວກເຮົາ.”
ທ້າວ ຮີ ແລະ ທ້າວ ຫວັງ ຖືກຕັ້ງຂໍ້ຫາກ່ຽວກັບ ການພະຍາຍາມຂັດຂວາງການລົງໂທດທາງອາຍາ. ນອກຈາກນັ້ງ, ທ້າວ ດອງ ຮີ ຈະປະເຊີນກັບນຶ່ງຂໍ້ຫາ ກ່ຽວກັບ ການຟອກເງິນສຳລັບການສະເໜີຊື້ຈ້າງດ້ວຍສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ Bitcoin 41,000 ໂດລາໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ ສະຫະລັດ ທີ່ປອມເປັນນັກສືບລັບນັ້ນ.