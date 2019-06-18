ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວອ້າງໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ
ກົວເຕມາລາ ແມ່ນ “ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະລົງນາມ” ໃນຂໍ້ຕົກລົງທີ່ຈະບັງຄັບໃຫ້ພວກຄົນ
ເຂົ້າເມືອງ ທີ່ຫລົບໜີຈາກການຖືກປະຫັດປະຫານ ໃນແອລຊາລວາດໍ ແລະຮອນດູຣາສ
ຕ້ອງຂໍລີ້ໄພໃນກົວເຕມາລາ ແທນທີ່ຈະເປັນ ປະເທດເມັກຊິໂກ ຫຼື ສະຫະລັດ ນັ້ນ.
ຄະນະຜູ້ແທນຂອງສະຫະລັດ ທີ່ໄດ້ເດີນທາງໄປຍັງ ກົວເຕມາລາ ໃນສັບປະດາແລ້ວນີ້
ເພື່ອຊອກຫາຊ່ອງທາງ ໃຫ້ມີການອະນຸມັດ ກ່ຽວກັບອະນຸສັນຍາ “ປະເທດທີສາມທີ່
ປອດໄພ” ຊຶ່ງຖ້າຫາກວ່າ ມີການລົງນາມກັນແລ້ວ ກໍຈະແມ່ນຂໍ້ຕົກລົງອັນທຳອິດ
ໃນປະເພດນີ້ ທີ່ສະຫະລັດ ໄດ້ບັນລຸກັບປະເທດໃນລາຕິນອາເມຣິກາ.
ຍັງບໍ່ທັນມີຮ່ອງຮອຍໃດໆສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ກົວເຕມາລາໃກ້ຈະບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງ
ດັ່ງກ່າວນີ້ເທື່ອ.
ການໃຫ້ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານທຣຳ ໄດ້ມີຂຶ້ນ ໂດຍການຂຽນລົງໃນທລິດເຕີຢ່າງ ຕໍ່ເນື່ອງ
ໃນຕອນແລງວານນີ້ ທີ່ທ່ານໄດ້ຍົກຍ້ອງເມັກຊິໂກ ຕໍ່ການ “ນຳໃຊ້ກົດໝາຍຄົນເຂົ້າເມືອງ
ຢ່າງເຄັ່ງຄັດ” ແລະຊ່ອຍຍຸຕິພວກຜູ້ຄົນກ່ອນທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຈະອອກເດີນທາງ ມາເຖິງ
ຊາຍແດນພາກໃຕ້ຂອງສະຫະລັດ ຊຶ່ງແມ່ນເລື່ອງທີ່ທ່ານທຣຳໄດ້ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການມາ
ເປັນເວລາດົນນານແລ້ວ ເພື່ອຈະຫາທາງຕັດຮອນ ຈຳນວນຂອງພວກຄົນເຂົ້າເມືອງ
ມາຍັງສະຫະລັດ.
ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວວ່າ ພາຍໃນສະຫະລັດ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ກວດຄົນເຂົ້າເມືອງ ແລະພາສີ
ຈະເລີ້ມໃນສັບປະດາໜ້ານີ້ ເພື່ອສົ່ງຄືນພວກທີ່ລັກເຂົ້າມາຍັງສະຫະລັດ ແບບຜິດກົດໝາຍນັ້ນ.
ໃນເຊົ້າວັນຈັນວານນີ້, ລັດຖະບານຂອງທ່ານທຣຳໄດ້ປະກາດກ່ຽວກັບແຜນການທີ່
ຈະຕັດງົບປະມານຈຳນວນຫຼາຍຮ້ອຍລ້ານໂດລາ ຈາກການຊ່ອຍເຫຼືອກົວເຕ ມາລາ
ແອລຊາລວາດໍ ແລະຮອນດູຣາສ ລົງ.
ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ທ່ານ Morgan Ortagus ໄດ້ກ່າວວ່າ ກອງທຶນ
ສຳລັບໂຄງການການຊ່ອຍເຫຼືອ ໃນບັນດາປະເທດດັ່ງກ່າວ ຈະຖືກໂຈະໄວ້ຈົນກວ່າ
ລັດຖະບານຂອງສະຫະລັດຈະພໍໃຈວ່າບັນດາລັດຖະບານຂອງປະເທດທັງຫຼາຍ
ໄດ້ເອົາບາດກ້າວທີ່ໜັກແໜ້ນ ເພື່ອຈະຫຼຸດຈຳນວນພວກລັກລອບເຂົ້າເມືອງ ມາຍັງ
ສະຫະລັດນັ້ນ ລົງ.
ທ່ານ Ortagus ໄດ້ກ່າວວ່າ “ໂດຍເຮັດວຽກຮ່ວມກັບລັດຖະສະພາ, ພວກເຮົາຈະຈັດ
ສັນເງິນທຶນດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ແກ່ໂຄງການຕ່າງໆທີ່ເປັນບູລິມະສິດ ແລະເຫັນວ່າເໝາະສົມ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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