ລັດຖະບານຂອງທ່ານທຣຳ ຈະເພີ່ມການດຳເນີນຄະດີທາງອາຍາຕໍ່ພວກພໍ່ແມ່ ທີ່ເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດແບບຜິດກົດໝາຍ ແລະຈະແຍກເຂົາເຈົ້າອອກຈາກພວກລູກໆເຂົາເຈົ້າ
ໃນຄວາມພະຍາຍາເພື່ອບໍ່ສົ່ງເສີມໃຫ້ມີການລັກລອບຂ້າມຊາຍແດນຕື່ມອີກ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳສະຫະລັດ ທ່ານແຈັຟ ແຊັສສັນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້
ຕໍ່ກອງປະຊຸມດ້ານກົດໝາຍ ທີ່ເມືອງສກັອສເດລ ລັດອາຣີໂຊນາ ວ່າ “ຖ້າຫາກວ່າ
ພວກເຈົ້າລັກລອບພວກເດັກນ້ອຍເຂົ້າມາ ພວກເຮົາຈະດຳເນີນຄະດີພວກເຈົ້າ! ແລະພວກເດັກນ້ອຍຈະຖືກແຍກອອກຈາກພວກເຈົ້າ ຕາມທີ່ກົດໝາຍບັງຄັບໄວ້ ຖ້າຫາກ
ພວກເຈົ້າ ບໍ່ມັກແລ້ວນັ້ນ ກໍບໍ່ຕ້ອງລັກລອບເອົາພວກເດັກນ້ອງຂ້າມຊາຍແດນເຂົ້າມາ.”
ທ່ານ ແຊັສສັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນສະຫະລັດ ແມ່ນຈະ
ເລີ່ມສົ່ງມອບກໍລະນີພວກນີ້ ໃຫ້ທາງກະຊວງຍຸຕິທຳ ເພື່ອດຳເນີນຄະດີ ແລະບັນດາ
ໄອຍະການລັດຖະບານກາງ ຈະເປັນຜູ້ “ກຳກັບນຳເລື່ອງນີ້ ຢ່າງມີມະນຸດສະທຳ
ຈົນກວ່າວ່າ ຈະໄດ້ ເຕັມ 100 ເປີເຊັນ.”
ພວກຜູ້ໃຫຍ່ ທີ່ຖືກຂໍ້ຫາ ເຂົ້າເມືອງຜິດກົດໝາຍນັ້ນ ແມ່ນຈະມອບໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່
ແລະຈັດສົ່ງໂດຍກົງໄປໃຫ້ສານ. ສ່ວນພວກລູກຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ຈະຖືກສົ່ງໃຫ້ທາງຫ້ອງການຕັ້ງຖິ່ນຖານຂອງພວກອົບພະຍົບ, ຊຶ່ງເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງກະຊວງສາທາ
ລະນະສຸກແລະສັງຄົມສົງເຄາະ ທີ່ຈະສະເໜີໃຫ້ພວກຍາດພີ່ນ້ອງ ທີ່ອາໄສຢູ່ສະຫະ
ລັດ ຫຼືບໍ່ ກໍເປັນສະຖານທີ່ສົງເຄາະຕ່າງໆ ທີ່ດຳເນີນການໂດຍອົງການເອກກະຊົນ
ອື່ນໆນັ້ນ.
ເຊີນຊົມ: ການກວດກາຕາມຊາຍແດນ
ທ່ານແຊັສສັນ ຍັງໄດ້ປະກາດເຖິງຕັ້ງໃຈຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳ ທີ່ຈະດຳເນີນຄະດີ
ທາງອາຍາຕໍ່ພວກຄົນເຂົ້າເມືອງທຸກໆຄົນ ທີ່ຫລົບໜີຂ້າມຊາຍແດນເຂົ້າມາໃນ
ສະຫະລັດແບບຜິດກົດໝາຍ ແທນທີ່ຈະຈັບສົ່ງກັບຄືນຂ້າມຊາຍແດນໄປນັ້ນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນສະຫະລັດ ຍັງໄດ້ກ່າວວ່າ
ພວກທ່ານໄດ້ເຫັນຈຳນວນຂອງພວກຄົນເຂົ້າເມືອງ ທີ່ລັກລອບຂ້າມຊາຍແດນແບບ
ຜິດກົດໝາຍເຂົ້າມາ ເພີ່ມຂຶ້ນ ໃນປີຜ່ານມາ ຊຶ່ງຮວມທັງການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງພວກ
ຄອບຄົວ ແລະພວກເດັກ ນ້ອຍທີ່ບໍ່ມີຜູ້ປົກຄອງກຳກັບດູແລນັ້ນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສທີ່ກຳກັບນຳຄົນເຂົ້າເມືອງແລະຊາຍແດນ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການດຳ
ເນີນຄະດີເພີ່ມຂຶ້ນໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ໃນບົດບັນທຶກລັບ ທີ່ໄດ້ຂຽນໄປຫາລັດຖະມົນຕີ
ຂອງກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນ ທ່ານນາງ ຄຣິສຊັນ ນຽລຊັນ.
ໃນບົດບັນທຶກດັ່ງກ່າວ ທີ່ໜັງສືພິມ Washington Post ໄດ້ຮັບມານັ້ນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້
ກ່າວວ່າ ການຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ພວກຜູ້ໃຫຍ່ ດ້ວຍການຟ້ອງຮ້ອງທາງອາຍາ ແລະການຖືກຕິດ
ຄຸກນັ້ນ ຈະ ແມ່ນວິທີທີ່ມີ “ປະສິດທິຜົນທີ່ສຸດ” ເພື່ອຍຸຕິພວກຄົນເຂົ້າເມືອງຜິດກົດໝາຍ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ່ມຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ