ທີມງານຮັບມືກັບໂຄວິດ-19 ຂອງທຳນຽບຂາວ ໃນວັນພຸດວານີ້ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຂໍ້ມູນໃນເບື້ອງຕົ້ນບົ່ງບອກວ່າ ໄວຣັສໂຄໂຣນາ ໂອໄມຄຣອນສາຍພັນໃໝ່ ກຳລັງແຜ່ລະບາດຢູ່ໃນສະຫະລັດ ແຕ່ຢາວັກຊີນເຂັມເພີ້ມ ຫຼື ບຸສເຕີ ນັ້ນ ປາກົດວ່າ ມີປະສິດທິຜົນ ໃນການປ້ອງກັນມັນໄດ້.
ຜູ້ອຳນວຍການສູນກາງຄວບຄຸມແລະປ້ອງກັນພະຍາດສະຫະລັດ ຫຼື CDC ທ່ານນາງໂຣແຊລ ວອລເລນສ໌ກີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ໄວຣັສສາຍພັນໃໝ່ດັ່ງກ່າວ ແມ່ນມີຢູ່ໃນ 36 ລັດຂອງສະຫະລັດ ແລະກວມເອົາ 3 ເປີເຊັນ ຂອງກໍລະນີຕິດໄວ ຣັສໂຄວິດ-19 ທັງໝົດໃນສະຫະລັດ ແຕ່ວ່າມັນກໍສູງກວ່າຢູ່ໃນບາງພື້ນທີ່ ເຊັ່ນ ວ່າ ລັດນິວຢອກ ແລະນິວເຈີຊີ ບ່ອນທີ່ມັນອາດຈະກວມເອົາຫຼາຍເຖິງ 13 ເປີ ເຊັນຂອງກໍລະນີຕິດເຊື້ອ.
ທ່ານນາງວອລເລນສ໌ກີ ໄດ້ກ່າວໃນຂະນະທີ່ 96 ເປີເຊັນຂອງກໍລະນີຕິດເຊື້ອໄວຣັສສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຍັງເກີດມາຈາກໄວຣັສສາຍພັນແດລຕ້າ ຢູ່, ແລະທ່ານນາງກ່າວວ່າ ຂໍມູນເບື້ອງຕົ້ນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ໄວຣັສສາຍພັນໂອໄມຄຣອນ ແຜ່ລະບາດໄວກວ່າແດລຕ້າ, ໂດຍກໍລະນີຕິດເຊື້ອໄວຣັສທັງຫຼາຍສູງຂຶ້ນສອງເທົ່າໃນປະມານສອງມື້.
ທ່ານນາງວອລເລນສ໌ກີ ຮ່ວມກັບຫົວໜ້າທີ່ປຶກສາດ້ານການແພດຂອງທຳນຽບຂາວ ທ່ານແອນໂທນີ ຟາວຈີ ແລະຜູ້ປະສານງານຮັບມືກັບໄວຣັສໂຄວິດ-19 ທ່ານແຈັບຟ໌ ໄຊນ໌ສ (Jeff Zients) ໄດ້ກ່າວອ້າງເຖິງຂໍມູນທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການໄດ້ສັກຢາວັກຊີນຄົບຖ້ວນ ພ້ອມກັບເຂັມບຸສເຕີ ເປັນວິທີທາງຕໍ່ສູ້ຕ້ານທານໄວຣັສສາຍພັນໃໝ່ໄດ້ດີທີ່ສຸດ.
ທ່ານຟາວຈີ ໄດ້ເວົ້າວ່າ “ຊຸດຢາວັກຊີນເຂັມບຸສເຕີຂອງພວກເຮົາໄດ້ຜົນໃນການຕໍ່ຕ້ານໄວຣັສໂອໄມຄຣອນ, ໃນຈຸດນີ້ ແມ່ນບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີເຂັມບຸສເຕີສຳລັບໄວຣັສສາຍພັນໃໝ່ທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງ.”
ທ່ານນາງວອລເລນສ໌ກີ ໄດ້ກ່າວອ້າງເຖິງຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ຈາກວບ້ານພັກຄົນຊະລາທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ພວກຄົນຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ສັກຢາວັກຊີນ ຫຼືໄດ້ສັກຢາວັກຊີນຄົບຖ້ວນແຕ່ບໍ່ໄດ້ສັກເຂັມບຸສເຕີນັ້ນ ແມ່ນເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະຕິດເຊື້ອໄວຣັສໂຄວິດ-19 ຫຼາຍກວ່າພວກຄົນຜູ້ທີ່ໄດ້ສັກຢາວັກຊີນຄົບຖ້ວນພ້ອມກັບເຂັມບຸສເຕີ ເຖິງສິບເທົ່າ. ທ່ານຟາວຈີ ໄດ້ກ່າວອ້າງເຖິງການສຶກສາໃນໂລກຂອງຄວາມເປັນຈິງທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການສັກເຂັມບຸສເຕີນັ້ນ ສາມາດເພີມພູມຕ້ານທານໃນຮ່າງ ກາຍເພື່ອປ້ອງກັນຕໍ່ໄວຣັສໂອໄມຄຣອນໄດ້ຫຼາຍເຖິງ 35 ເທົ່າ.
ສ່ວນທ່ານໄຊນ໌ສ ໄດ້ກ່າວອ້າງເຖິງສະຖິຕິຂອງ CDC ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ບຸກຄົນຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ສັກຢາວັກຊີນ ແມ່ນເປັນໄປໄດ້ສູງທີ່ຈະໄດ້ເຂົ້າໂຮງໝໍເຖິງ 8 ເທົ່າ ແລະເປັນໄດ້ສູງວ່າ ຈະເສຍຊີວິດຍ້ອນໂຄວິດ-19 ຫຼາຍເຖິງ 14 ເທົ່າ ກວ່າບຸກຄົນຜູ້ທີ່ໄດ້ສັກຢາວັກຊີນ. ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ການສຶກສາໃໝ່ຈາກມະຫາ ວິທະຍາໄລເຢລ ໃນດ້ານສາທາລະນະສຸກ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ໂຄງການສັກຢາວັກຊີນຂອງສະຫະລັດ ສາມາດປ້ອງກັນການເຂົ້າຮັກສາໃນໂຮງໝໍໄດ້ເຖິງ 10 ລ້ານ 3 ແສນຄົນ ແລະຊ່ອຍຊີວິດໄດ້ 1 ລ້ານ 1 ແສນຄົນ.
ຜູ້ປະສານງານຮັບມືກັບໂຄວິດ-19 ໄດ້ກ່າວວ່າ 14 ລ້ານຄົນ ແມ່ນໄດ້ຮັບເຂັມບຸສເຕີ ໃນສອງອາທິດທຳອິດຂອງເດືອນທັນວາ ພ້ອມກັນກັບ ການສັກໃສ່ແຂນທັງໝົດ 26 ລ້ານເຂັມ ໃນລະຫວ່າງໄລຍະດຽວກັນນັ້ນ. ໃນຈຳນວນທັງໝົດດັ່ງ ກ່າວ ທີມງານລາຍງານວ່າ ພົນລະເມືອງສະຫະລັດ ຫຼາຍກວ່າ 200 ລ້ານຄົນ ດຽວນີ້ ແມ່ນໄດ້ສັກຢາວັກຊີນຄົບຖ້ວນແລ້ວ ແລະຫຼາຍກວ່າ 55 ລ້ານຄົນ ກໍໄດ້ຮັບເຂັມບຸສເຕີໄປແລ້ວ.
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