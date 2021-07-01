ຜູ້ອຳນວຍການ ສູນກາງ CDC ກ່າວວ່າ ການໃສ່ໜ້າກາກນັ້ນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບການພິຈາລະນາຂອງທ້ອງຖິ່ນ

ທ່ານນາງໂຣແຊລ ວໍເລນສ໌ກີ ຜູ້ອຳນວຍການສູນກາງຄວບຄຸມແລະປ້ອງກັນພະຍາດຂອງສະຫະລັດ ຫຼື CDC ໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ອົງການຂອງທ່ານນາງ ແມ່ນຢືນຢັນຕາມການແນະນຳຂອງຕົນ ທີ່ວ່າ ພວກຄົນທີ່ສັກຢາວັກຊີນແລ້ວນັ້ນ ບໍ່ຕ້ອງໃສ່ໜ້າກາກ ເວລາຢູ່ພາຍໃນ ແມ່ນກະທັງຢູ່ໃນພື້ນທີ່ຂອງສະຫະລັດບາງສ່ວນ ແລະອົງການອະນາໄມໂລກ ຫຼື WHO ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ໄດ້ກ່າວ ໃນທາງກັບກັນ.
ໃນລະຫວ່າງການໃຫ້ສຳພາດຜ່ານທາງໂທລະພາບ ກັບເຄືອຂ່າຍໂທລະພາບຕ່າງໆຂອງສະຫະລັດນັ້ນ ທ່ານນາງ ວໍເລນສ໌ກີ ກໍໄດ້ຖືກຖາມກ່ຽວກັບບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນນະຄອນລອສແອນເຈີລິສ ແລະລັດອີລລີນອຍ ທີ່ໃຫ້ການແນະນຳວ່າ ແມ່ນແຕ່ພວກຄົນທີ່ໄດ້ສັກຢາວັກຊີນແລ້ວ ກໍໃຫ້ໃສ່ໜ້າກາກເພື່ອຊ່ອຍກັນການລະບາດຂອງໄວຣັສສາຍພັນ ແດລຕາ ທີ່ກໍ່ໃຫ້ເປັນພະຍາດໂຄວິດ-19. ສ່ວນອົງການ WHO ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ຍັງໄດ້ແນະນໍາໃຫ້ພວກຄົນທີ່ສັກຢາວັກຊີນແລ້ວ ໃສ່ໜ້າກາກ.
ກ່ຽວກັບອົງການ WHO ແລ້ວ ທ່ານນາງວໍເລນສ໌ກີ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດາຜູ້ສໍາພາດວ່າ ອົງການນັ້ນ ຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂນະໂຍບາຍຕ່າງໆຂອງຕົນແລະຄຳແນະນຳດ້ານຄວາມປອດໄພ ແກ່ໂລກທັງມວນ ບ່ອນທີ່ມີປະຊາກອນໜ້ອຍກວ່າ 15 ເປີເຊັນຂອງຈຳນວນປະຊາກອນທັງໝົດ ໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນໂດສດຽວ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ. ທ່ານນາງ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ສອງສ່ວນສາມຂອງປະຊາກອນທີ່ເປັນຜູ້ໃຫຍ່ ແມ່ນໄດ້ສັກຢາວັກຊີນຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະສູນກາງ CDC ສືບຕໍ່ກ່າວວ່າ ພວກຄົນທີ່ໄດ້ສັກຢາວັກຊີນຄົບຖ້ວນແລ້ວ ບໍ່ຕ້ອງໃສ່ໜ້າກາກ.
ແຕ່ທ່ານນາງ ວໍເລນສ໌ກີ ກ່າວຕື່ມວ່າ ສູນກາງ CDC ໄດ້ກ່າວຢູ່ສະເໝີວ່າ ໃນພື້ນທີ່ບ່ອນທີ່ອັດຕາການສັກຢາວັກຊີນ ທີ່ຕ່ຳ ແລະກໍລິນີຕິດເຊື້ອໃໝ່ມີອັດຕາສູງຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງນັ້ນ ໂດຍສະເພາະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໄວຣັສສາຍພັນແດລຕາ ດັ່ງນັ້ນ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນທ້ອງຖິ່ນຄວນຕັດສິນໃຈອອກກົດລະບຽບກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ໜ້າກາກ ຫຼືການແຈ້ງເຕືອນອື່ນໆ ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າເອງ.
ຢູ່ແຫ່ງອື່ນນັ້ນ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນປະເທດບັງກລາແດັສກຳລັງກຽມຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດມາດຕະການລັອກດາວທີ່ເຄັ່ງຄັດທີ່ສຸດ ນັບຕັ້ງແຕ່ໂຣກລະບາດໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນ ຫຼັງຈາກມີກໍລະນີຕິດພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃໝ່ ທີ່ເພີ້ມສູງຂຶ້ນເມື່ອມໍ່ໆມານີ້.
ເລີ້ມຕົ້ນແຕ່ວັນພະຫັດນີ້ ພົນລະເມືອງໝົດທຸກຄົນ ຈະຕ້ອງຢູ່ພາຍໃນເຮືອນຊານຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ແລະອະນຸຍາດໃຫ້ອອກໄປໄດ້ສຳລັບເຫດສຸກເສີນເທົ່ານັ້ນ. ການປະກາດທັງຫຼາຍທີ່ວ່າ ການຂົນສົ່ງມວນຊົນທັງໝົດຈະຖືກປິດໄວ້ນັ້ນ ໄດ້ສົ່ງຜົນ ເຮັດປະຊາຊົນຫຼາຍພັນຄົນພາກັນໄປຂຶ້ນ ລົດໄຟ ລົດເມ ແລະເຮືອຂ້າມຟາກ ຢູ່ສະຖານີຕ່າງໆ ຢ່າງໜາແໜ້ນ ກ່ອນໜ້າວັນເສັ້ນຕາຍ.