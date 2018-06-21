ອະດີດພະສັງຄະລາດແຫ່ງວໍຊິງຕັນໄດ້ຖືກປົດອອກຈາກວຽກງານດ້ານສາສະໜາ
ໂດຍວາຕິກັນຍ້ອນມີການກ່າວຫາກ່ຽວກັບການລ່ວງລະເມີດທາງເພດຕໍ່ພວກເດັກ
ນ້ອຍ ເມື່ອ ເກືອບ 50 ປີ ກ່ອນ ເວລາທີ່ທ່ານຍັງເປັນພະສົງຢູ່ນະຄອນນິວຢອກ.
ພະສັນຕະປາປາ ຟຣານຊິສ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ປົດຄາດີນາລ ເທດໍຣ໌ ແມັກຄາຣິກ (Cardinal
Theodore McCarrick) ໃນວັນພຸດວານນີ້ ຂະນະທີ່ມີການລໍຖາການເອົາບາດກ້າວ
ອື່ນໆ ທີ່ອາດຮວມທັງການປົດທ່ານອອກຈາກຊີວິດການເປັນນັກບວດ ຫຼັງຈາກທີ່ຖືກ
ພົບເຫັນວ່າ “ການກ່າວຫານັ້ນມີຫຼັກຖານແລະເຊື່ອຖືໄດ້.”
“ໃນຂະນະທີ່ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ມີຄວາມສາມາດທີ່ຈົດຈຳເຫດການຕ່າງໆຂອງການ
ລ່ວງລະເມີດທີ່ມີການລາຍງານດັ່ງກ່າວນີ້, ແລະເຊື່ອໃນຄວາມບໍລິສຸດຂອງຂ້າ
ພະເຈົ້າ, ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກເສຍໃຈ ໃນຄວາມເຈັບປວດຂອງບຸກຄົນທີ່ຍົກເອົາການ
ກ່າວຫາຂຶ້ນມາ ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານຜ່າ. ດັ່ງດຽວກັນກັບເລື້ອງຂ່າວນອງນັນໃນການກ່າວ
ຫາ ທີ່ມີຕໍ່ຜູ້ຄົນຂອງພວກເຮົາ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງກາດີນາລແມັກຄາຣິກ ໄດ້ກ່າວ
ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ.
ຄາດີນາລແມັກຄາຣິກ ແມ່ນນຶ່ງໃນບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງສຸດ ຂອງສາສະໜາກາໂຕ ລິກໃນສະຫະລັດ ທີ່ໄດ້ຖືກກ່າວຫາ ໃນເລື້ອງລ່ວງລະເມີດທາງເພດ ທີ່ໄດ້ມີຜົນກະທົບ
ຕໍ່ພວກພະສົງຫຼາຍພັນຄົນ.
ຄາດີນາລແມັກຄາຣິກ ແມ່ນຮູ້ກັນດີ ໃນຄວາມສາມາດທີ່ປາກເວົ້າຢ່າງລ່ຽນໄຫລໄດ້
7 ພາສາ ແລະເປັນພະສັງຄະລາດ ຢູ່ວໍຊີງຕັນ ແຕ່ປີ 2000 ຫາ 2006. ທ່ານໄດ້ຖືກ
ເລື່ອນຂຶ້ນເປັນ ຄາດີນາລ ໃນປີ 2001.
ທ່ານໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໃນການປະຊຸມລັບ ປີ 2005 ເພື່ອເລືອກພະສັນຕະປາປາ ເບເນ
ດິກ (Pope Benedict XVI) ເປັນຜູ້ຈັດພິທີ ທີ່ຂຸມຝັງສົບຂອງມື້ລາງສະມາຊິກສະພາ
ສູງສະຫະລັດ ເອັດເວີດ ເຄັນເນດີ ທີ່ສຸສານແຫ່ງຊາດອາລິງຕັນໃນປີ 2009 ແລະ
ປະກອບພິທີທາງສາສະໜາກັບພະສັນຕະປາປາຟຣານຊິສ ໃນຕອນທີ່ພະອົງສະເດັດ
ມາຢ້ຽມຢາມ ນະຄອນວໍຊິງຕັນ ປີ 2005 ນັ້ນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ