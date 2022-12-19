ຄະນະກວດກາ ກ່ຽວກັບການກໍ່ຈະລາຈົນ ຢູ່ທີ່ຫໍລັດຖະສະພາສະຫະລັດ ປະເມີນຄວາມຜິດທາງກົດໝາຍຂອງທ່ານທຣໍາ

ຢູ່ໃນບົດຕອນນຶ່ງຂອງເລື້ອງລາວ ກ່ຽວກັບການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີສະຫະ ລັດໃນຊ່ວງປີ 2020 ທີ່ບໍ່ເຄີຍຈົບ ໃກ້ຈະສິ້ນສຸດລົງແລ້ວໃນວັນຈັນມື້ນີ້, ດ້ວຍການດໍາເນີນການສືບສວນ ຂອງຄະນະກໍາມະການສະພາຕ່ຳ ກ່ຽວກັບ ການກໍ່ຄວາມວຸ້ນວາຍໃນວັນທີ 6 ມັງກອນໃນປີກາຍນີ້ຢູ່ທີ່ຫໍລັດຖະສະພາສະຫະລັດ, ໂດຍໄດ້ສະເໜີການປະເມີນຜົົນຂັ້ນສຸດທ້າຍ ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຕໍ່ສາທາລະນະກ່ຽວກັບອະດີດປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣໍາ ໃນການດໍາເນີນຄວາມພະຍາຍາມ ເພື່ອອ້າງເອົາການດໍາລົງຕໍາແໜ່ງຢູ່ໃນທໍານຽບຂາວອີກສະໄໝນຶ່ງແນວໃດ ເຖິງແມ່ນທ່ານເອງຈະເສຍໄຊໃນການເລືອກຕັ້ງໃຫ້ແກ່ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ກໍຕາມ.
ລຸນຫຼັງດໍາເນີນການສືບສວນເປັນເວລາ 16 ເດືອນຂອງຄະນະຜູ້ດໍາເນີນງານຢູ່ໃນສະພາຕໍ່າ, ໂດຍລວມມີການສໍາພາດຜູ້ເຫັນເຫດການຫຼາຍກວ່າ 1,000 ຄົນ, ການກວດກາເອກະສານອີກຫຼາຍພັນໜ້າ ໃນຊ່ວງຫຼາຍອາທິດສຸດທ້າຍທີ່ພົວພັນກັບການດໍາລົງຕໍາແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ 4 ປີຂອງທ່ານທຣຳ, ແລະການໃຫ້ການທີ່ໜ້າສົນໃຈຈາກສາທາລະນະອີກ 10 ຄັ້ງ, ປາກົດຄືວ່າຈະໄດ້ບົດສະຫຼຸບແລ້ວວ່າ ທ່ານທຣໍາ ແລະບັນດາຜູ້ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ໃກ້ຊິດກັບທ່ານທັງຫຼາຍ ໄດ້ມີສ່ວນພົວ ພັນໃນການ “ກໍ່ລັດຖະປະຫານ.”
ໂດຍປະກອບມີຄະນະກໍາມະການ 7 ຄົນຈາກພັກເດໂມແຄຣັດແລະຜູ້ທີ່ສະແດງ ການຕໍ່ຕ້ານ ທ່ານທຣໍາ ຈາກພັກຣີພັບບຣີກັນສອງຄົນ. ມີການລົງຄະແນນສຽງວ່າ ຈະດໍາເນີນການສົ່ງເລື້ອງທາງອາຍາດັ່ງກ່າວໄປໃຫ້ກະຊວງຍຸຕິທໍາຫຼືບໍ່ ກ່ຽວກັບທ່ານທຣໍາ ແລະບັນດາຜູ້ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາຄົນສໍາຄັນທັງຫຼາຍເຫຼົ່ານັ້ນວ່າຄວນຈະໄດ້ຮັບການດໍາເນີນຄະດີກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ໃນຄວາມພະຍາຍາມຕ່າວປີ້ນຜົນການເລືອກຕັ້ງ ແລະຂັດຂວາງສະພາບໍ່ໃຫ້ຮັບຮອງເອົາການນັບຄະແນນສຽງແບບລັດຕໍ່ລັດທີ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະຕໍ່ທ່ານ.
ຄະນະຜູ້ດໍາເນີນການພິຈາລະນາຄະດີ ຍັງບໍ່ໄດ້ດໍາເນີນການລົງຄະແນນສຽງທົ່ວໄປກ່ຽວກັບການສົ່ງເລື້ອງທາງອາຍາດັ່ງກ່າວເທື່ອ ແລະການດໍາເນີນການນີ້ກໍຈະບໍ່ເປັນທາງການ.
ແຕ່ວ່າ ການປະເມີນຜົນດັ່ງກ່າວສາມາດເປັນແຮງຜັກດັນໄປສູ່ການດໍາເນີນການສືບສວນຄະດີທາງອາຍາຂອງ ທ່ານທຣໍາ ແລະຄົນອື່ນໆ ທີ່ໄດ້ມີການດໍາເນີນການໂດຍໄອຍະການພິເສດ ແຈັກ ສມິດທ໌ (Jack Smith), ພາຍໃຕ້ການກຳ ກັບໂດຍລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ ທ່ານເມີຣິກ ກາແລນ (Merrick Graland), ແລະໄອຍະການຢູ່ໃນລັດຈໍເຈຍ ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ທາງພາກໃຕ້ຂອງສະຫະລັດ.
ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ໂຄສົກຂອງ ທ່ານທຣໍາ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການອ້າງອີງທາງອາຍາ. ໂຄສົກ ສະຕີເວັນ ເຈີງ (Steven Cheung) ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການວ່າ “ຄະນະກໍາມະການທີ່ບໍ່ໄດ້ມາຈາກການເລືອກຕັ້ງກ່ຽວກັບເຫດການວັນທີ 6 ມັງກອນ ໄດ້ດໍາເນີນການສະແດງໃຫ້ເຫັນກ່ຽວກັບການພິຈາລະນາກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງ ເນເວີ-ທຣໍາ ຜູ້ທີ່ສ້າງຄວາມເປິເປື້ອນຢູ່ໃນປະຫວັດສາດຂອງປະເທດນີ້. ສານເຕ້ຍດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ບໍ່ມີຫຍັງຫຼາຍໄປກວ່າໂຄງການສາລະຄະດີທີ່ມີຄວາມທະນົງໂຕຂອງຜູ້ບໍລິຫານລະດັບໂຮລີວູດ ທີ່ໄດ້ດູຖູກສະຕິປັນຍາຂອງປະຊາຊົນຊາວອາເມຣິກັນແລະເປັນການດູຖູກຕໍ່ປະຊາທິປະ ໄຕຂອງພວກເຮົາ.”
ກ່ອນການລົງມະຕິໃນວັນຈັນມື້ນີ້, ບັນດາສະມາຊິກຄະນະກຳມະການຫຼາຍໆຄົນ ໄດ້ພາກັນລະບຸຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຄິດວ່າທ່ານທຣໍາສົມຄວນໄດ້ຮັບການດໍາເນີນຄະດີ ໂດຍມີສ່ວນພົວພັນກ່ຽວກັບການດໍາເນີນຄະດີທີ່ຜິດກົດໝາຍໃນວົງກວ້າງ ເພື່ອອ້າງສິດໃນການດໍາລົງຕໍາແໜ່ງອີກ 4 ປີຢູ່ໃນທໍານຽບຂາວ.