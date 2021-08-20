ບໍ່ໄດ້ພົບລະເບີດ ແລະຜູ້ຊາຍຄົນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຍອມຈໍານົນ ຕໍ່ຕໍາຫຼວດ ປະຈຳຫໍລັດຖະສະພາ

ຕໍາຫລວດຄຸ້ມຄອງ ຫໍລັດຖະສະພາສະຫະລັດ ໄດ້ທໍາການຈັບກຸມ ຜູ້ຊາຍຈາກລັດຄາໂຣໄລນາເໜືອຄົນນຶ່ງ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ຫລັງຈາກລາວຢືນຢັນວ່າ ມີລະເບີດ ບັນຈຸຢູ່ໃນລົດກະບະທີ່ຈອດຢູ່ຂອງລາວນັ້ນ.
ຜູ້ຊາຍຄົນນີ້ມີຊື່ວ່າ ຟຣອຍດ໌ ເຣ ໂຣສເບີຣີ (Floyd Ray Roseberry), ອາຍຸ 49 ປີ, ໄດ້ຍອມຈໍານົນ ແລະຖືກຄວບຄຸມໂຕໄປຢ່າງປອດໄພພາຍຫລັງຈາກການປະກາດ ແລະການຍົກຍ້າຍຜູ້ຄົນຫລາຍຊົ່ວໂມງຢູ່ບໍລິເວນອ້ອມຮອບ ຫໍລັດຖະສະພາສະຫະລັດ.
embed tweet: https://twitter.com/CapitolPolice/status/1428426595010846721?s=20
ອີງຕາມລາຍງານຂອງຜູ້ບັນຊາການຕໍາຫລວດຫໍລັດຖະສະພາ ທ່ານທັອມ ແມນເກີ (Tom Manger) ກ່າວວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ຮັບໂທລະສັບຫລັງຈາກທີ່ມີຜູ້ຊາຍຄົນນຶ່ງຂັບລົດກະບະຂຶ້ນໄປເທິງທາງຍ່າງຕໍ່ໜ້າຫໍສະໝຸດຂອງສະພາຄອນແກຣສເຊິ່ງຢູ່ເບື້ອງຕາເວັນອອກ ທັດຈາກຕຶກອາຄານຫໍລັດຖະສະພາ. ຄົນຂັບລົດບອກ
ກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ວ່າ ລາວມີລະເບີດ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ກໍເຫັນຊາຍຄົນນັ້ນ ປາກົດວ່າມີ
ເຄື່ອງບີບຄະນວນຢູ່ໃນມືຂອງລາວ.
ຫລັງຈາກທີ່ຄົນຂັບລົດດັ່ງກ່າວໄດ້ມອບໂຕແລ້ວ, ຕໍາຫລວດກ່າວວ່າ ພວກເຂົາ ເຈົ້າກວດຄົ້ນລົດກະບະຄັນນັ້ນ ແລະກໍ່ພົບວັດຖຸສໍາລັບຜະລິດລະເບີດ ແຕ່ບໍ່ພົບລະເບີດໃດໆ. ຕໍາຫລວດບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍເຖິງສາເຫດຈູງໃຈ ຂອງຜູ້ຖືກຂໍ້ກ່າວຫາ ແລະບໍ່ມີການແຈ້ງຂໍ້ກ່າວຫາໃດໆຕໍ່ຜູ້ກ່ຽວ.
ໃນລະຫວ່າງທີ່ມີການປະເຊີນໜ້າກັນນັ້ນ, ຕໍາຫລວດໄດ້ມີການສົນທະນາກັບຜູ້ຖືກກ່າວຫາໃນຂະນະທີ່ລາວຂຽນບັນທຶກ ແລະເອົາໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ເບິ່ງຈາກພາຍໃນລົດກະບະ ເຊິ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ໃຊ້ກະດານຂຽນຕອບ.
ລາຍງານຂ່າວຍັງໄດ້ລະບຸອີກວ່າ ຜູ້ຊາຍຄົນນີ້ໄດ້ດໍາເນີນການຖ່າຍທອດສົດເຖິງການປະເຊີນໜ້າກັນຢູ່ທາງເຟສບຸກແລະອອກຖະແຫລງຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ. ຕໍາ ຫລວດຄຸ້ມຄອງຫໍລັດຖະສະພາຈະບໍ່ມີການຢືນຢັນເຖິງລາຍງານເຫລົ່ານັ້ນ.ສ່ວນ ທາງເຟສ໌ບຸກ ກໍໄດ້ລຶບວີດີໂອຂອງຜູ້ກ່ຽວອອກຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ.