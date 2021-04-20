ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ປະຈຳລັດຖະສະພາ ເສຍຊີວິດ ຍ້ອນສາເຫດຕາມທຳມະຊາດ ຫຼັງຈາກຖືກທຳຮ້າຍ ອີງຕາມ ແພດສັນນະສູດສົບ

ຫົວໜ້າແພດສັນນະສູດສົບຂອງນະຄອນວໍຊິຕັນ ດີຊີ ໄດ້ລົງຄວາມເຫັນວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ປະຈຳລັດຖະສະພາ ໄບຣແອນ ຊິກນິກ ມີອາການເປັນອຳມະ ພາດ ເພາະສະໝອງຂາດອັອກຊີເຈັນສອງເທື່ອ ແລະໄດ້ເສຍຊີວິດຕາມທຳມະຊາດ ຫຼັງຈາກທີ່ລາວໄດ້ຕໍ່ສູ້ເພື່ອສະກັດກັ້ນກຸ່ມພວກສະໜັບສະໜຸນ ອະດີດປະ ທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ຢູ່ທີ່ລັດຖະສະພາສະຫະລັດ ຫຼື Capitol ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້ ໃນວັນຈັນວານນີ້.
ສຳນັກງານຂອງແພດສັນນະສູດສົບ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ ວ່າ ສາເຫດການເສຍຊີວິດຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ໄວ 42 ປີຄົນດັ່ງກ່າວນັ້ນ ເປັນສາເຫດຕາມທຳມະຊາດ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ລົ້ມປ່ວຍເປັນອຳມະພາດ. ລາວໄດ້ເສຍຊີວິດໃນວັນຕໍ່ມາ ພາຍຫຼັງຈາກເກີດຄວາມຮຸນແຮງເມື່ອວັນທີ 6 ມັງກອນ.
ການພົບເຫັນດັ່ງກ່າວ ໝາຍຄວາມວ່າ ມັນຈະເປັນການຍາກ ທີ່ບັນດາໄອຍະການຈະກ່າວຟ້ອງເອົາຜິດໃນຂໍ້ຫາຄາດຕະກຳທີ່ພົວພັນກັບການຕາຍຂອງທ່ານຊິກນິກນັ້ນ.
ພວກຊາຍສອງຄົນຄື ທ້າວຈອຣຈ໌ ທານີໂອສ ແລະທ້າວຈູລຽນ ເຄເຕີ ກຳລັງປະເຊີນກັບຂໍ້ຫາວ່າ ພວກເຂົາທຳຮ້າຍເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ສາມຄົນ ທີ່ລວມມີ ທ່ານຊິກນິກ ດ້ວຍການສີດສະເປສານເຄມີເຮັດໃຫ້ມີອາການແສບແລະຄັນ ໃສ່ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ໃນວັນທີ 6 ມັງກອນ.
ໜັງສືພິມວໍຊິງຕັນໂພສ ໄດ້ເປັນລາຍງານກ່ອນໝູ່ ກ່ຽວກັບຜົນການລົງຄວາມເຫັນຂອງແພດສັນນະສູດສົບ.