ສະມາຊິກສະພາສູງ ສະຫະລັດ ແລະ ຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ ທ່ານ
ຄໍຣີ ບຸກເກີ ໄດ້ເລີ້ມທຳການໂຄສະນາຫາສຽງໃນວັນເສົາວານນີ້ ຢູ່ເມືອງ ນິວວາຣກ໌ ລັດ
ນິວເຈີຊີ ໄດ້ທຳການຮຽກຮ້ອງສຳລັບການສ້າງສາຊຸມຊົນ, ປະຕິຮູບການລົງໂທດອຊະ
ຍາກອນ, ຄວບຄຸມປືນ, ປະກັນສຸຂະພາບສຳລັບທຸກຄົນ ແລະ ການໄດ້ຮັບສັນຊາດຂອງ
ຄົນເຂົ້າເມືອງທີ່ຜິດກົດໝາຍ.
ທ່ານ ບຸກເກີ ໄດ້ບອກຜູ້ສະໜັບສະໜູນໃນວັນເສົາວານນີ້ວ່າ ການຊຸມນຸມຂອງວັນເສົາ
ວານນີ້ ຈະເປີດການເລີ່ມຕົ້ນຢ້ຽມຢາມ ສະຫະລັດ ສອງອາທິດ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານພະຍາ
ຍາມທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຕົນເອງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກຫຼາຍຂຶ້ນ ຢູ່ໃນກຸ່ມຂອງບັນດາຜູ້ແຂ່ງຂັນຫຼາຍສິບ
ຄົນ. ຜູ້ໂຄສະນາຫາສຽງທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຈາກ ພັກເດໂມແຄຣັດນັ້ນ ທຸກຄົນໄດ້ແຂ່ງທີ່
ຈະເຂົ້າດຳລົງຕຳແໜ່ງແທນ ປະທານາທິບໍດີຄົນປັດຈຸບັນ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໃນການ
ເລືອກຕັ້ງປີ 2020.
ທ່ານ ບຸກເກີ ກ່າວຕໍ່ຝູງຊົນທີ່ເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ສວນສາທາລະນະ ກອງທັບ ຂອງເມືອງນິວ
ວາຣກ໌, ທີ່ເປັນສະຖານທີ່ຂຽວງາມວ່າ ທ່ານປະທານາທິບໍດີຢາກແຂ່ງຂັນໄປຈົນຮອດທີ່
ສຸດ ແລະ ຕໍ່ສູ້ກັບພວກເຮົາຈົນເຖິງທີ່ສຸດ. ແຕ່ ທ່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່ວ່າ “ເພື່ອທີ່ຈະໄດ້ຊະນະ
ພວກເຮົາຕ້ອງຕໍ່ສູ້ຈາກທີ່ສູງ ເພື່ອນຳເອົາປະເທດນີ້ໄປຢູ່ຈຸດທີ່ສູງກວ່າ.”
ຈາກລັດນິວເຈີຊີ ທ່ານ ບຸກເກີ ມີແຜນທີ່ຈະຢຸດແວ່ທຳການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານຢູ່
ໃນບັນດາລັດທີ່ຈະຈັດກອງປະຊຸມຕ່າງໆ ແລະການແຂ່ງຂັນຂັ້ນຕົ້ນໃນການ ເລືອກຕັ້ງ
ປະທານາທິບໍດີ ຮວມມີລັດໄອໂອວາ, ຈໍເຈັຍ ແລະ ເນວາດາ.
ເມືອງ ນິວວາກ ແມ່ນບ່ອນທ່ານ ບຸກເກີ ໄດ້ສ້າງຊື່ສຽງດ້ານການເມືອງ, ປະຕິບັດໜ້າທີ່
ເປັນສະມາຊິກສະພາປະຈຳເຂດເທດສະບານ ແລະ ຕໍ່ມາໄດ້ເປັນເຈົ້າເມືອງ ຈາກປີ
2006 ຫາ 2013.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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