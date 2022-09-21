ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
Live
site logo site logo
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ວັນພຸດ, 21 ກັນຍາ 2022
ໂລກ

ກຳ​ປັ່ນ​ລົບ ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ ກາ​ນາ​ດາ ແລ່ນ​ຜ່ານ​ຊ່ອງ​ແຄບ​ໄຕ້​ຫວັນ

ແຟ້ມ - ກຳ​ປັ່ນ​ລົບ USS Higgins (DDG-76) ເປັນ​ກຳ​ປັ່ນ​ພິ​ຄາດ​ຊັ້ນ Flight I Arleigh Burke ຂອງກອງ​ທັບ​ເຮືອ​ສະ​ຫະ​ລັດ.

ກຳ​ປັ່ນ​ລົບ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ແລະ​ກາ​ນາ​ດາ ແລ່ນ​ຜ່ານ​ຊ່ອງ​ແຄບ​ໄຕ້​ຫວັນ ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ວານນີ້ ໃນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ທາງ​ທະ​ຫານ​ເພື່ອ​ອິດ​ສະ​ຫຼ​ະ​ພາບ​ໃນ​ການ​ເດີນ​ເຮືອ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດ ນັບ​ແຕ່​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ໂຈ ໄບ​ເດັນ​ກ່າວ​ວ່າ ສະ​ຫະ​ລັດ​ຈະ​ປົກ​ປ້ອງ​ໄຕ້​ຫວັນ​ ຖ້າ​ຫາກ​ຖືກ​ໂຈມ​ຕີ​ຈາກ​ຈີນ.

ກຳ​ປັ່​ນ​ USS Higgins ຊຶ່ງ​ເປັນ​ກຳ​ປັ່ນ​ພິ​ຄາດ​ຕິດ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ນຳ​ວິ​ຖີ​ຂອງກອງ​ທັບ​ເຮືອ​ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ​ກຳ​ປັ່ນ​ລົບ HMCS Vancouver ​ຂອງກອງ​ທັບ​ເຮືອ​ກາ​ນາ​ດາ ໄດ້​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ “ຕາມ​ປົກ​ກະ​ຕິ ແລ່ນ​ຜ່ານ​ຊ່ອງ​ແຄບ​ໄຕ້​ຫວັນ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 20 ກັນ​ຍາ ບ່ອນ​ທີ່​ໄດ້​ມີ​ການ​ນຳ​ໃຊ້ອິດ​ສະ​ຫຼະ​ພາບ​ໃນ​ການ​ເດີນ​ເຮືອແລະການ​ບິນ​ຜ່ານ​ເຂດ​ທະ​ເລ​ເລິກ​ ທີ່​ສອດ​ຄ່ອງ​ກັບ​ກົດ​ໝາຍ​ສາ​ກົນ” ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ໂຄ​ສົກ​ຂອງ​ທຳ​ນຽບ​ຫ້າ​ແຈ້ ນາຍ​ພົນ​ຈັດ​ຕະ​ວາ ແພັດ ຣາຍ​ເດີ້ ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ​ ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ວານນີ້.

ຈີນກ່າວ​ອ້າງວ່າ ຊ່ອງ​ແຄບ​ໄຕ້​ຫວັນ​ບໍ່​ແມ່ນ​ນ່ານ​ນ້ຳ​ສາ​ກົນ ແຕ່ “ເປັນ​ເຂດ​ນ່ານ​ນ້ຳ​ພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ຈີນ” ແລະ “ດິນ​ແດນ​ທາງ​ທະ​ເລ.” ແຕ່​ແນວ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ພາຍ​ໃຕ້​ກົດ​ໝາຍ​ສາ​ກົນ​ນັ້ນ ຊ່ອງ​ແຄບ​ໄຕ້​ຫວັນ​ແມ່ນ​ມີ​ເສັ້ນ​ທາງ​ຂອງ​ເຂດ​ນ່ານ​ນ້ຳ​ສາ​ກົນ ແລະ​ເຂດ​ນ່ານ​ຟ້າ ທີ່ນອກ​ເໜືອ​ໄປ​ຈາກ​ດິນ​ແດດນ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ໃດ​ປະ​ເທດ​ນຶ່ງ ບ່ອນ​ທີ່​ກຳ​ປັ່ນ​ທັງ​ຫຼາຍ ສາ​ມາດ​ແລ່ນ​ຜ່ານ​ໄປ​ມາ​ໄດ້​ຢ່າງ​ເສ​ລີ.

ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ຂອງກອງ​ທັບ​ເຮືອ​ທີ 7 ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຊຶ່ງກວມ​ເອົາ​ເຂດ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ທາງ​ທະ​ເລ​ຂອງກອງ​ທັບ​ເຮືອ​ ໃນ​ມະ​ຫາ​ສະ​ໝຸດ​ປາ​ຊີ​ຟິກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ ​ແລະ​ມະ​ຫາ​ສະ​ໝຸດ​ອິນ​ເດຍກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ “ການ​ແລ່ນ​ຜ່ານ​ຊ່ອງ​ແຄບ​ໄຕ​ຫວັນ​ ຂອງກຳ​ປັ່ນ​ລົບ Higgins ແລະ Vancouver ແມ່ນ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ໝາຍ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ພັນ​ທະ​ມິດ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ພາ​ຄີ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ເພື່ອ​ໃຫ້​ເຂດ​ອິນ​ໂດ​ປາ​ຊີ​ຟິກ ເປັນ​ເຂດ​ທີ່​ເສ​ລີ​ແລະ​ເປີດກວ້າງ.”

ຊ່ອງ​ແຄບນີ້ ແມ່ນ​ແຍກ​ໄຕ້​ຫວັນ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ເກາະ​ດອນ​ທີ່​ປົກ​ຄອງ​ແບບ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ ອອກ​ຈາກ​ຈີນ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໃຫຍ່. ປັກ​ກິ່ງ​ໄດ້​ກ່າວ​ອ້າງ​ເອົາ​ກຳ​ມະ​ສິດ​ເໜືອ​ເກາະ​ໄຕ້​ຫວັນ ແລະ​ເຂດ​ນ່ານ​ນ້ຳ​ທີ່​ຢູ່​ອ້ອມ​ແອ້ມ ທັງໆ​ທີ່​ພັກ​ຄອມ​ມູ​ນິ​ສ​ຈີນ ບໍ່​ເຄີຍ​ເຂົ້າ​ຄວບ​ຄຸມ​ເກາະ​ດອນ​ດັ່ງ​ກ່າວນີ້​ເລີຍ.

ການ​ແລ່ນ​ຜ່ານ​ດັ່ງ​ກ່າວ ມີ​ຂຶ້ນ​ບໍ່​ດົນ​ຫຼັງ​ຈາກ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ໂຈ ໄບ​ເດັນ ໄດ້​ໃຫ້​ສຳ​ພາດ​ຕໍ່​ລາຍການ “60 ນາ​ທີ” ຂອງ​ໂທ​ລະ​ພາບ CBS ທີ່​ກ່າວ​ວ່າ ທະ​ຫານ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ຈະ​ປົກ​ປ້ອງ​ເກາະ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຖ້າ​ຫາກ​ຖືກ​ໂຈມ​ຕີ. ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ ເຄີຍໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ ທີ່ຈະ​ປ້ອງ​ກັນ​ໄຕ້​ຫວັນ​ມາ​ກ່ອນ​ ແຕ່​ໃນ​ການ​ໃຫ້​ສຳ​ພາດ​ຄັ້ງ​ນີ້ ທ່ານ​ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ “ພວກ​ຜູ້​ຊາຍ​ແລະ​ແມ່​ຍິງ​ສະ​ຫະ​ລັດ” ຈະ​ເປັນ​ສ່ວນ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ທີ່​ວ່ານີ້.

ກ່ອນ​ການ​ໃຫ້​ສຳ​ພາດ​ຂອງ​ທ່ານນັ້ນ ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ແມ່ນ​ຍັງ​ສືບ​ຕໍ່​ຮັກ​ສາ​ໄວ້​ຊຶ່ງ​ຄວາມ​ຄຸມ​ເຄືອ ກ່ຽວ​ກັບ​ວ່າ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ຈະ​ປົກ​ປ້ອງ​ໄຕ້​ຫວັນ​ຫຼື​ບໍ່ ຖ້າ​ປະ​ເທດ​ເກາະ​ດອນ​ທີ່​ປົກ​ຄອງ​ຕົນ​ເອງ​ແບບ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ແຫ່ງນີ້ ຖືກ​ໂຈມ​ຕີ​ຈາກ​ຈີນ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG