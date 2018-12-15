ສະຫະລັດ ແລະການາດາ ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ໃຫ້ມີການດຳເນີນການຢ່າງຍຸຕິທຳແກ່
ຜູ້ບໍລິຫານບໍລິສັດເທັກໂນໂລຈີຂອງຈີນ ທີ່ໄດ້ຖືກຈັບກຸມ ໃນຕົ້ນເດືອນນີ້ຢູ່ໃນການາດາ.
ໃນການສົນທະນາກັນ ຢູ່ທີ່ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ໃນວັນສຸກວານນີ້ ບັນ
ດາລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຂອງ
ສະຫະລັດ ແລະການາດາ ໄດ້ຈັດຕັ້ງແນວໂຮມທີ່ສາມັກຄີກັນ ຫຼັງຈາກໄດ້ມີການຂັດແຍ້ງ
ກັນທາງດ້ານການທູດ ລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ແລະຈີນຢູ່ເລື້ອຍມາ ຊຶ່ງການາດາ ພົບເຫັນ
ວ່າ ຕົນຈະຕົກຢູ່ລະຫວ່າງກາງ.
ລັດຖະມົນຕີວ່າການຕ່າງປະເທດ ການາດາ ທ່ານນາງຄຣິສເຕຍ ຟຣີແລນ ໄດ້ປົກປ້ອງ
ປະເທດຂອງທ່ານນາງ ທີ່ໄດ້ກັກຂັງ ທ່ານນາງ ເມັງ ຫວານຊູ (Meng Wanzhou) ປະ
ທານບໍລິຫານດ້ານການເງິນ ຂອງ ຫົວເຫວີຍ ທີ່ເປັນບໍລິສັດເທັກໂນໂລຈີຍັກໃຫຍ່ດ້ານ
ໂທລະຄົມ ໂດຍກ່າວວ່າບໍ່ແມ່ນ “ການຕັດສິນໃຈທາງການເມືອງ” ແຕ່ວ່າເປັນເລື່ອງ
ການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ.”
ລັດຖະມົນຕີວ່າການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານໄມຄ໌ ພອມພຽວ ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ
ຍັງໄດ້ “ໃຫ້ການນັບຖືຕໍ່ຕົວບົດກົດໝາຍ ໃນການດຳເນີນການແຕ່ລະບາດກ້າວ” ໃນ
ຂະນະທີ່ ຕົນສະແຫວງຫາ ທ່ານນາງເມັງ.
ການາດາໄດ້ຈັບກຸມ ທ່ານນາງເມັງ ໂດຍການຮ້ອງຂໍຂອງສະຫະລັດ ທີ່ກ່າວວ່າ ບໍລິສັດ
ຫົວເຫວີຍ ໄດ້ລະເມີດມາດຕະການລົງໂທດຕໍ່ອີຣ່ານຂອງສະຫະລັດ. ທ່ານນາງໄດ້ຖືກ
ປ່ອຍໂຕຈາກການປະກັນໂຕ ແລະກຳລັງລໍຖ້າ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການສົ່ງໂຕໄປ
ໃຫ້ສະຫະລັດ.
ທ່ານນາງຟຣີແລນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດ
ຄວາມສັບສົນຕ້ານຄືນ ໃນຄຳຖະ
ແຫຼງຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ໂດຍປະທານາ
ທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ
ຜູ້ທີ່ກ່າວວ່າ ຄະດີອາດໃຊ້ເປັນພາກ
ສ່ວນກວ້າງຂວາງໃນການຕໍ່ລອງ
ການຄ້າກັບປັກກິ່ງ.
ທ່ານນາງກ່າວວ່າ “ຍັງເປັນທີ່ສຳຄັນແກ່ການາດາ ທີ່ຂໍ້ຕົກລົງສົ່ງໂຕຂ້າມແດນ ຈະບໍ່
ໄດ້ໃຊ້ໃນຈຸດປະສົງການເມືອງ. ການາດາບໍ່ເຮັດຢ່າງນັ້ນ ແລະຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າບັນ
ດາປະເທດປະຊາທິປະໄຕທີ່ແທ້ຈິງ ເຊັ່ນວ່າເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງ ພວກເຮົາຢູ່ໃນສະ
ຫະລັດ ປະຕິບັດເຊັ່ນດຽວກັນ.
ທ່ານນາງຟຣີແລນຍັງໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານນາງມີຄວາມເປັນຫ່ວງທີ່ສຸດກ່ຽວກັບຊະຕາ
ກຳຂອງຊາວການາດາສອງຄົນ ນັກທຸລະກິດໄມເກີລ ສປາວໍຣ ແລະອະດີດນັການ
ທູດ ທ່ານໄມເກີລ ໂກວຣິກ ຜູທີ່ໄດ້ຖືກກັກຂັງໃນຈີນອາທິດນີ້ ໃນອັນທີ່ເຫັນຢ່າງກວ້າງ
ຂວາງວ່າເປັນຄະດີຕອບໂຕ້ ການາດາທີ່ກັກຂັງທ່ານນາງເມັງ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ