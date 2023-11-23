ບໍ່ມີສິ່ງທີ່ຊີ້ບອກເຖິງ ການກໍ່ການຮ້າຍ ໃນອຸບັດເຫດ ຢູ່ທີ່ຂົວລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ແລະ ການາດາ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ບໍ່ມີສິ່ງທີ່ຊີ້ບອກເຖິງຄວາມເຊື່ອມໂຍງກັບການກໍ່ການຮ້າຍ ຈາກອຸບັດຕິເຫດທາງລົດ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ທີ່ດ່ານກວດກາຢູ່ນ້ຳຕົກ ຕາດ ໄນແອກາຣາ (Niagara), ລັດນິວຢອກ ເຊິ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 2 ຄົນ ໃນລົດ ແລະໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຕ້ອງປິດດ່ານກວດກາຫຼາຍແຫ່ງ ທ່າມ ກາງຄຳຖາມກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນ.
ສາເຫດທີ່ແທ້ຈິງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ລົດຄັນດັ່ງກ່າວເຂົ້າໃກ້ດ່ານກວດກາ ດ້ວຍຄວາມໄວສູງ ກ່ອນທີ່ຈະບິນຂຶ້ນໄປໃນອາກາດ, ຕົກລົງຕໍາພື້ນດິນ ແລະເກີດໄຟລຸກໄໝ້ ຍັງບໍ່ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້.
“ການຊອກຄົ້ນສະຖານທີ່ເກີດເຫດ ບໍ່ພົບເຫັນວັດຖຸລະເບີດ, ແລະ ບໍ່ມີການລະບຸຄວາມເຊື່ອມໂຍງກັບການກໍ່ການຮ້າຍ,” ຫ້ອງການ FBI ຂອງ Buffalo ກ່າວໃນຖະແຫຼງການ.
ອຸບັດເຫດຄັ້ງນີ້ ເກີດຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ລົດຄັນດັ່ງກ່າວ ເດີນທາງຈາກຝັ່ງສະຫະລັດ ໄປຫາດ່ານກວດກາ ທີ່ ໄປຫາຂົວ Rainbow Bridge ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງສະຫະລັດ ແລະການາດາ ແລະໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນມື້ທີ່ມີການເດີນທາງຄຶກຄື້ນທີ່ສຸດໃນສະຫະລັດ ກ່ອນວັນພັກ ບຸນຂອບຄຸນພະເຈົ້າ ຫຼື Thanksgiving Day ໃນວັນພະຫັດ.
ຫ້ອງການພາສີ ແລະປ້ອງກັນຊາຍແດນຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ປິດຂົວ Rainbow Bridge ແຕ່ກ່າວໃນຕອນແລງວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ຕົນໄດ້ເປີດຄືນ ທາງຂ້າມອີກ 3 ແຫ່ງຄື: ຂົວ Peace Bridge, ຂົວເວີລພູລ (Whirlpool Bridge) ແລະຂົວ ລູອິສຕັນ (Lewiston), ຫຼັງຈາກໄດ້ຢຸດການສັນຈອນ ຢູ່ສະຖານທີ່ເຫຼົ່ານັ້ນ ຊົ່ວຄາວ “ຍ້ອນຄວາມລະມັດລະວັງຢ່າງຍິ່ງ.”
ນອກຈາກຜູ້ເສຍຊີວິດທັງສອງຄົນແລ້ວ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຄົນນຶ່ງທີ່ບໍ່ຕ້ອງການເປີດເຜີຍຊື່ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ພະນັກງານຄົນນຶ່ງຈາກຫ້ອງການປະຕິບັດການພາກສະໜາມ CBP ໄດ້ຖືກນຳສົ່ງໄປໂຮງໝໍດ້ວຍອາການບາດເຈັບເລັກນ້ອຍ ແລະໄດ້ອອກໂຮງໝໍໃນເວລາຕໍ່ມາ.
ທຳນຽບຂາວກ່າວວ່າປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຖືກແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ ກ່ຽວກັບເຫດການດັ່ງກ່າວ, ໃນຂະນະທີ່ນາຍົກລັດຖະມົນຕີການາດາ ທ່ານ ຈັສຕິນ ທຣູໂດ (Justin Trudeau) ກ່າວຕໍ່ລັດຖະສະພາວ່າ "ເຫັນໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ນີ້ແມ່ນສະຖານະການທີ່ຮ້າຍແຮງຫຼາຍ ທີ່ນໍ້າຕົກໄນແອກາຣາ (Niagara)."
ທ່ານທຣູໂດ ໄດ້ຂໍອະນຸຍາດອອກຈາກຊ່ວງຂອງການຕັ້ງຄໍາຖາມ ຢູ່ໃນສະພາ ເພື່ອຟັງການບັນຍາຍສະຫຼຸບໂດຍຫຍໍ້ເພີ້ມຕື່ມ, ໂດຍກ່າວວ່າ, "ພວກເຮົາກຳລັງດຳເນີນການເລື່ອງນີ້ຢ່າງຈິງຈັງເປັນພິເສດ."