ສະຫະລັດເອີ້ນການປາບປາມຢ່າງຮຸນແຮງຂອງລັດຖະບານຈີນ ຕໍ່ການເດີນຂະບວນປະທ້ວງ ດ້ວຍຄວາມສະຫງົບ ຢູ່ໃນບໍລິເວນແລະອ້ອມແອ້ມຈະຕຸລັດທຽນອັນເໝິນເມື່ອວັນທີ 4 ມິຖຸນາ ປີ 1989 ນັ້ນວ່າ “ການສັງຫານໝູ່ເຕັມອັດຕາ.”
ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານມໍແກນ ໂອເຕເກິສ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ລະຫວ່າງກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວວ່າ “ສະຫະລັດໄດ້ຮຽກຮ້ອງ ແລະຈະສືບຕໍ່ຮຽກຮ້ອງ ດັ່ງດຽວກັນກັບປະເທດອື່ນໆ ໃນປະຊາຄົມນາໆຊາດ ເພື່ອໃຫ້ມີການຮັບຜິດຊອບໂດຍເຕັມກ່ຽວກັບພວກທີ່ຖືກຂ້າຕາຍຈັບກຸມຄຸມຂັງ ແລະຫາຍສາບສູນ.”
ທ່ານໂອເຕເກີສກ່າວຕື່ມວ່າ “ພວກເຮົາຢາກໃຫ້ປ່ອຍ ພວກທີ່ຖືກຄຸມຂັງໃນຄຸກ ຍ້ອນສູ້ຊົນຢາກໃຫ້ມີການລະນຶກເຖິງເຫດການຢູ່ຈະຕຸລັດທຽນອັນເໝິນ ແລະຢຸດເຊົາການສືບຕໍ່ຮາວີລົບກວນ ພວກທີ່ເຄີຍເຂົ້າຮ່ວມໃນການເດີນຂະບວນປະທ້ວງ ແລະຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.”
ເມື່ອ 30 ປີຜ່ານມາແລ້ວ ການປະທ້ວງຮຽກຮ້ອງເອົາປະຊາທິປະໄຕພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງພວກນັກຮຽນນັກສຶກສາ ທີ່ຈະຕຸລັດທຽນອັນເໝິນໃນນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ ຊຶ່ງການຕໍ່ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງໃນໝູ່ພວກຜູ້ນຳຂັ້ນສູງ ແມ່ນຂໍ້ຮຽກຮ້ອງທີ່ສຳຄັນອັນນຶ່ງຂອງພວກເດີນຂະບວນ. ນອກນັ້ນແລ້ວ ພວກປະທ້ວງຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະຕິຮູບທາງການເມືອງ ຕະຫຼອດທັງໃຫ້ມີສັງຄົມ ທີ່ຍຸຕິທຳ ແລະເປີດກວ້າງຫຼາຍຂຶ້ນ. ບັນດາກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດເຊື່ອວ່າມີ ອາດມີ ຫຼາຍຮ້ອຍ ຫາຫຼາຍພັນຄົນໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ ເວລາລົດຖັງໄດ້ແລ່ນເຂົ້າໄປທັບມ້າງ ການໂຮມຊຸມນຸມປະທ້ວງທີ່ຈະຕຸລັດທຽນອັນເໝິນ.
ອີງຕາມອົງການນິລະໂທດກຳສາກົນແລ້ວ ໃນໄລຍະສອງສາມອາທິດທີ່ຜານມານີ້ ຕຳຫຼວດຈີນໄດ້ເລີ້ມຈັບກຸມຄຸມຂັງ ກັກບໍລິເວນ ຫຼືຂົ່ມຂູ່ພວກນັກເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍສິບຄົນ ທີ່ຢາກໃຫ້ຈັດວັນຄົບຮອບທີ 4 ມິຖຸນາ ຕະຫຼອດທັງພວກຍາດພີ່ນ້ອງຂອງພວກທີ່ເສຍຊີວິດ.
ທ່ານໂອເຕເກີສ ກ່າວຕື່ມວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນລາຍງານເຫຼົ່ານີ້ ມັນອາດຈະມີບັນຫາ ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ ພວກເຮົາບໍ່ຄວນຫຼົງລືມເລື້ອງນີ້ ນີ້ແມ່ນການສັງຫານໝູ່ ແບບເຕັມອັດຕາ.”
ຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ໄດ້ຫ້າມຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ບໍ່ໃຫ້ຈັດພິທີລະນຶກເຖິງວັນຄົບຮອບດັ່ງກ່າວນີ້.
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