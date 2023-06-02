ສະຫະລັດ ວາງມາດຕະການລົງໂທດ ໃສ່ຜູ້ລ່ວງລະເມີດ ການຢຸດຍິງຊົ່ວຄາວ ໃນ ຊູດານ

ສະຫະລັດ ໄດ້ອອກມາດຕະການລົງໂທດທາງເສດຖະກິດ ແລະ ການເດີນທາງຕໍ່ກຳລັງສູ້ລົບ ທີ່ລ່ວງລະເມີດຂໍ້ຕົກລົງການຢຸດຍິງ ໃນ ຊູດານ ເມື່ອວັນພະຫັດວານນີ້, ໂດຍວາງຂໍ້ຫ້າມຕໍ່ການອອກວີຊາ ແລະ ຕັດແຫຼ່ງທີ່ມາທາງການເງິນຕໍ່ທັງກອງທັບຊູດານ ແລະ ກອງກຳລັງສະໜັບສະໜູນວ່ອງໄວທີ່ RSF.
ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ, ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ ສະຫະລັດ ທ່ານ ເຈກ ຊຸລລີວານ ໄດ້ກ່າວວ່າ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຂໍ້ຕົກລົງການຢຸດຍິງໃນ ປັດຈຸບັນນີ້ກໍ່ຕາມ, “ຄວາມຮຸນແຮງທີ່ຂາດຄວາມຮູ້ສຶກແມ່ນໄດ້ສືບຕໍ່ມີຂຶ້ນໃນທົ່ວປະເທດ, ຂັດຂວາງການນຳສົ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳ ແລະ ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຜູ້ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ສຸດ.”
ທັງສອງພັກຝ່າຍໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ກັນສຳລັບການລ່ວງລະເມີດການຢຸດຍິງຊົ່ວຄາວ 7 ວັນ ທີ່ຖືກໄກ່ເກ່ຍໂດຍ ສະຫະ ລັດ ແລະ ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຊັນໃນວັນທີ 20 ພຶດສະພາ. ການຢຸດຍິງດັ່ງກ່າວແມ່ນຖືກອອກແບບມາເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ມີການນຳສົ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳ ຫຼັງຈາກການຕໍ່ສູ້, ເຊິ່ງໄດ້ສັງຫານຫຼາຍກວ່າ 850 ຄົນ ແລະ ບາດເຈັບຫຼາຍພັນຄົນ, ເລີ່ມຕົ້ນໃນກາງເດືອນເມສາທີ່ຜ່ານມາ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະຕໍ່ເວລາ 5 ວັນໄປຈົນຮອດ ວັນທີ 29 ພຶດສະພາທີ່ຜ່ານມາ.
ດ້ວຍການຖິ້ມໂທດໃສ່ທັງສອງພັກຝ່າຍ, ທຳນຽບຂາວ ແລະ ກະຊວງການເງິນ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ໄດ້ປະກາດມາດຕະການລົງໂທດໃສ່ທຸລະກິດທີ່ເຊື່ອມໂຍງ ກັບພວກຜູ້ນຳຂອງທັງສອງກອງກຳລັງຄື ຜູ້ບັນຊາການກອງທັບ ນາຍພົນ ອັບແດລ ຟັດທາ ອາລ-ເບີຮານ ແລະ ຜູ້ນຳກຳລັງ RSF ນາຍພົນ ໂມຮາເມັດ ຮຳດານ ດາກາໂລ. ທັງສອງຄົນເຄີຍເປັນອະດີດພັນທະມິດ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ທຳການກໍ່ລັດຖະປະຫານຮ່ວມກັນ ໃນເດືອນຕຸລາ 2021.