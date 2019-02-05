ສຫລ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ກຳລັງປະສົມ ທີ່ເປັນພາຄີ ນຳເອົາ ພົນລະເມືອງຂອງຕົນ ທີ່ຮ່ວມຕໍ່ສູ້ ກັບ ກຸ່ມ IS ກັບຄືນໄປ

ສະຫະລັດ ກຳລັງຮຽກຮ້ອງຕໍ່ກຳລັງປະສົມ ຢູ່ໃນຊີເຣຍ ທີ່ເປັນພາຄີຂອງຕົນ ໃຫ້ນຳເອົາ
ພົນລະເມືອງຂອງຕົນ ທີ່ໄດ້ເດີນທາງເຂົ້າມາຕໍ່ສູ້ໃຫ້ແກ່ ກຸ່ມລັດອິສລາມ ຜູ້ທີ່ຖືກຈັບໄດ້
ນັ້ນ ກັບຄືນໄປ ແລະດຳເນີນຄະດີພວກເຂົາເຈົ້າ.
ກອງກຳລັງປະຊາທິປະໄຕ ຂອງເຊຍເຣຍທີ່ນຳພາໂດຍຊາວເຄີດ ຫຼືເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ SDF
ແມ່ນພວມຄວບຄຸມໂຕພວກນັກລົບ ຊາວຕ່າງປະເທດ ຫຼາຍເຖິງ 900 ຄົນ ຜູ້ທີ່ຖືກຈັບໄດ້
ຫຼັງຈາກ ກຸ່ມລັດອິສລາມ ຫຼື IS ໄດ້ສູນເສຍດິນແດນຂອງເຂົາໄປໃນຊີເຣຍ.
“ກຸ່ມ SDF ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ເຖິງຄວາມໝັ້ນໝາຍທີ່ຈະແຈ້ງແລ້ວ ທີ່ຈະຄວບຄຸມ
ໂຕພວກຄົນເຫຼົ່ານີ້ ຢ່າງປອດໄພ ແລະຢ່າງມີມະນຸດສະທຳ” ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງ
ປະເທດ ທ່ານ ໂຣເບີດ ພາລລາດີໂນ ໄດ້ກ່າວໄປ ເມື່ອວັນຈັນວານນີ້. ທ່ານ ເວົ້າອີກວ່າ
“ສະຫະລັດ ຮຽກຮ້ອງເຖິງປະເທດອື່ນໆ ໃຫ້ຮັບເອົາພົນລະເມືອງຂອງຕົນກັບຄືນໄປ
ແລະ ດຳເນີນຄະດີພວກເຂົາເຈົ້າ ຜູ້ທີ່ກຸ່ມ SDF ໄດ້ຄວບຄຸມໂຕໄວ້ນັ້ນ.”
ພວກນັກລົບເຫຼົ່ານັ້ນ ລວມມີ ພວກຜູ້ທີ່ມາຈາກ ປະເທດໃນທະວີບຢູໂຣບ ແລະແຫ່ງອື່ນໆ
ຢູ່ໃນເຂດຕາເວັນອອກກາງ ທີ່ໄດ້ໄປເຂົ້າຮ່ວມກັບ ກຸ່ມ ISIS ຫຼື ກຸ່ມລັດອິສລາມ.
ລາຍງານຂອງທຳນຽບຫ້າແຈ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ໄດ້ກ່າວວ່າ ກຸ່ມລັດອິສລາມ ຍັງເປັນ
ກອງກຳລັງທີ່ເປັນ ໄພແລະອັນຕະລາຍ ຢູ່ໃນຊີເຣຍ ເຖິງແມ່ນວ່າ ມັນໄດ້ຖືກທຳລາຍຢ່າງ
ໜັກ ແລ້ວກໍຕາມ ແລະວ່າ ການປະຕິບັດງານ ຂອງພວກຫົວຮຸນແຮງ ລັດອິສລາມ ດ້ວຍ
ຕົນເອງ ອາດຈະຍັງຄົງເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຢູ່.
ໃນວັນຈັນວານນີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທຳນຽບຫ້າແຈ ທ່ານນຶ່ງ ໄດ້ເອີ້ນບັນຫານີ້ ຈະເຮັດຈັ່ງໃດ ກັບ
ພວກຫົວຮຸນແຮງທີ່ໄດ້ຖືກຈັບໄດ້ນັ້ນ ວ່າ “ໜ້າແປກໃຈ” ຊຶ່ງໄດ້ເກີດຂຶ້ນມາໂດຍ “ການ
ປະສານງານທີ່ຜິດພາດ ແລະ ການປະກາດຖອນກຳລັງສະຫະລັດ ອອກຈາກ ຊີເຣຍ
ທັງໝົດໂດຍຂາດການພິຈາລະນາ. ບັດນີ້ ພວກເຮົາກໍໄດ້ຄາດໝາຍວິກິດການນີ້ ຍ້ອນ
ວ່າ ບັນດາປະເທດພັນທະມິດຂອງພວກເຮົາ ບໍ່ໄດ້ຄາດໝາຍວ່າ ພວກເຂົາຈະຕ້ອງໄດ້
ນຳເອົາພວກນັກລົບຊາວຕ່າງປະເທດ ຂອງເຂົາເຈົ້າກັບຄືນໄປ.”
ໃນຂະນະທີ່ ຝຣັ່ງ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຕົນຍິນດີ ທີ່ຈະນຳເອົາພວກນັກລົບຂອງຕົນກັບຄືນໄປ ຜູ້
ທີ່ໄດ້ໄປເຂົ້າຮ່ວມກັບ ກຸ່ມ IS ໃນຊີເຣຍ ສ່ວນອັງກິດ ມາເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ກໍໄດ້ປະຕິເສດ
ຫຼັງຈາກໄດ້ລົບລ້າງສັນຊາດອັງກິດ ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໄປແລ້ວ.
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