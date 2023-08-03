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ໂລກ

ສະຫະລັດຮຽກຮ້ອງກຸ່ມອັຟການິສຖານ ຢັບຢັ້ງຈາກຄວາມຮຸນແຮງ ພົວພັນກັບການເຈລະຈາ

ທຸງຂອງຕາລິບານ ປີງສະບັດຢູ່ສະໜາມບິນ ກາບຸລ ອັຟການິສຖານ ວັນທີ 9 ກັນຍາ 2021

ການປະຕິເສດທີ່ຈະຮັບຮູ້​ວ່າ​ກຸ່ມຕາລີບານວ່າ ເປັນຜູ້ປົກຄອງອັຟການິສຖານທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະຮັກສາການລົງໂທດຕໍ່ບັນດາຜູ້ນຳກຸ່ມ​ດັ່ງ​ກ່າວ ສະຫະລັດສືບຕໍ່ປະຕິເສດການ ຮຽກຮ້ອງຂອງອະດີດພັນທະມິດອັຟການິສຖານຈຳນວນນຶ່ງ ໃຫ້ຊ່ວຍໂຄນລົ້ມລະບອບ ຫົວຮຸນແຮງຈັດນັ້ນ.

ອາທິດແລ້ວນີ້ ທ່ານອັບດູລ ຣາຊີດ ໂດສຕໍາ ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີອັຟການິສ ຖານ ຜູ້ທີ່ໄດ້ໜູນຫລັງກຳລັງພິເສດຂອງສະຫະລັດ ໃນການຂັບໄລ່ກຸ່ມ ຕາລີບານ ອອກໄປໃນປີ 2001 ໄດ້ອ້າງວ່າ ທ່່ານຈະສາມາດຮວບຮວມກຳລັງພຽງພໍ ທີ່ຈະໂຄ່ນ ລົ້ມຕາລີບານອີກ ຂໍພຽງແຕ່ສະຫະລັດໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທ່ານ.

ຢ່າງໜ້ອຍອະດີດນາຍພົນອັຟການິສຖານສອງຄົນ ທ່ານຊາມີ ຊາດັດ ແລະທ່ານ ໂຄຊາລ ຊາດັສ ໄດ້ໃຊ້ເວລາຫລາຍເດືອນຢູ່ໃນສະຫະລັດ ເພື່ອຊອກຫາການ ສະໜັບສະໜູນຈາກພວກນັກລົບເກົ່າ, ສະມາຊິກສະພາ ແລະກຸ່ມອື່ນໆ ເພື່ອຈະເຮັດ ສົງຄາມທີ່​ອາດ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ເພື່ອຕ້ານ​ກັບກຸ່ມຕາລີບານ.

ແຕ່ວ່າການຕອບກັບຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດ ແມ່​ນບໍ່ຊັດ​ເຈນ.

“ສະຫະລັດບໍ່ຢາກເຫັນການກັບຄືນມາ​ມີ​ການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງອີກຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ ແລະພວກເຮົາບໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນການ​ໃຊ້ອາວຸດເພື່ອຕ້ານກັບກຸ່ມຕາລີບານ” ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງໂຄສົກກະຊວງຕ່າງປະເທດຄົນນຶ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວຢູ່ກ່ຽວ​ກັບເລື້ອງນີ້.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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