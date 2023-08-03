ສະຫະລັດຮຽກຮ້ອງກຸ່ມອັຟການິສຖານ ຢັບຢັ້ງຈາກຄວາມຮຸນແຮງ ພົວພັນກັບການເຈລະຈາ

ການປະຕິເສດທີ່ຈະຮັບຮູ້ວ່າກຸ່ມຕາລີບານວ່າ ເປັນຜູ້ປົກຄອງອັຟການິສຖານທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະຮັກສາການລົງໂທດຕໍ່ບັນດາຜູ້ນຳກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ສະຫະລັດສືບຕໍ່ປະຕິເສດການ ຮຽກຮ້ອງຂອງອະດີດພັນທະມິດອັຟການິສຖານຈຳນວນນຶ່ງ ໃຫ້ຊ່ວຍໂຄນລົ້ມລະບອບ ຫົວຮຸນແຮງຈັດນັ້ນ.
ອາທິດແລ້ວນີ້ ທ່ານອັບດູລ ຣາຊີດ ໂດສຕໍາ ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີອັຟການິສ ຖານ ຜູ້ທີ່ໄດ້ໜູນຫລັງກຳລັງພິເສດຂອງສະຫະລັດ ໃນການຂັບໄລ່ກຸ່ມ ຕາລີບານ ອອກໄປໃນປີ 2001 ໄດ້ອ້າງວ່າ ທ່່ານຈະສາມາດຮວບຮວມກຳລັງພຽງພໍ ທີ່ຈະໂຄ່ນ ລົ້ມຕາລີບານອີກ ຂໍພຽງແຕ່ສະຫະລັດໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທ່ານ.
ຢ່າງໜ້ອຍອະດີດນາຍພົນອັຟການິສຖານສອງຄົນ ທ່ານຊາມີ ຊາດັດ ແລະທ່ານ ໂຄຊາລ ຊາດັສ ໄດ້ໃຊ້ເວລາຫລາຍເດືອນຢູ່ໃນສະຫະລັດ ເພື່ອຊອກຫາການ ສະໜັບສະໜູນຈາກພວກນັກລົບເກົ່າ, ສະມາຊິກສະພາ ແລະກຸ່ມອື່ນໆ ເພື່ອຈະເຮັດ ສົງຄາມທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ເພື່ອຕ້ານກັບກຸ່ມຕາລີບານ.
ແຕ່ວ່າການຕອບກັບຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດ ແມ່ນບໍ່ຊັດເຈນ.
“ສະຫະລັດບໍ່ຢາກເຫັນການກັບຄືນມາມີການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງອີກຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ ແລະພວກເຮົາບໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນການໃຊ້ອາວຸດເພື່ອຕ້ານກັບກຸ່ມຕາລີບານ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງໂຄສົກກະຊວງຕ່າງປະເທດຄົນນຶ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວຢູ່ກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້.