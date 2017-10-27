ສະຫະລັດ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ມຽນມາ ຢຸດເຊົາ ການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງ

ສະຫະລັດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມຽນມາ ຢຸດເຊົາການໃຊ້ກຳລັງທະຫານແກ້ແຄ້ນຕໍ່ຊາວມຸສລີມ
ໂຣຮິງຢາ ຢູ່ໃນລັດ Rakhine.
ໃນການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບ ກັບຜູ້ບັນຊາການທະຫານມຽນມາ ນາຍພົນອະວຸໂສ Min
Aung Hlaing ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດສະ ຫະລັດ ທ່ານ Rex Tillerson ໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບວິກິດການດ້ານມະສຸດສະທຳທີ່ຍັງດຳ
ເນີນຢູ່ຕໍ່ມາ ແລະລາຍງານການກໍ່ໂທດກຳຕ່າງໆ ຢູ່ໃນລັດ Rakhine.
ໂຄສົກກະຊວງຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານນາງ Heather Nauert ກ່າວຢູ່ໃນຖະ
ແຫລງການວ່າ ທ່ານ Tillerson ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພມຽນມາ
ຈົ່ງໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນລັດຖະບານເພື່ອຍຸຕິຄວາມຮຸນແຮງ ແລະອະນຸຍາດໃຫ້
ພວກອົບພະຍົບໃນລະຫວ່າງເກີດວິກິດການນັ້ນກັບຄືນບ້ານດ້ວຍຄວາມປອດໄພ ເພື່ອໃຫ້ເປັນການສອດຄ່ອງ ກັບຖະແຫລງການຮ່ວມສະບັບປີ 1992 ກັບບັງກລາແດັສ
ແລະປາດສະຈາກເງື່ອນໄຂໃດໆທັງສິ້ນ.
ທ່ານນາງ Nauert ກ່າວວ່າ “ທ່ານ Tillerson ຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກອງທັບອຳນວຍ
ຄວາມສະດວກ ໃນການຊ່ວຍເຫລືອທາງດ້ານມະນຸດສະທຳ ໃຫ້ແກ່ພວກທີ່ໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບຢູ່ໃນຂົງເຂດ ອະນຸຍາດໃຫ້ສື່ມວນຊົນເຂົ້າໄປເອົາຂ່າວ ແລະຮ່ວມມືກັບສະຫະ
ປະຊາຊາດ “ເພື່ອໃຫ້ການຄໍ້າປະກັນໃຫ້ມີການສືບສວນຢ່າງລະອຽດຖີ່ຖ້ວນ ເປັນອິດ
ສະຫຼະ ຕໍ່ທຸກການກ່າວຫາກ່ຽວກັບການຝ່າຝືນແລະລ່ວງ ລະເມີດສິດທິມະນຸດ ແລະ
ຄໍ້າປະກັນວ່າໃຜເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ.”
ທ່ານ Tillerson ຍັງໄດ້ປະນາມການໂຈມຕີ່ທີ່ຮ້າຍແຮງໃນວັນທີ 25 ເດືອນສິງຫາທີ່
ຜ່ານມາ ໂດຍພວກຫົວຮຸນແຮງໂຣຮິງຢາ ໃສ່ກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພ ຢູ່ໃນລັດ
Rakhine ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດມີການຕອບໂຕ້ຄືນຢ່າງບໍ່ມີຢຸດຢ່ອນ.
ການໃຊ້ກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງລັດຖະບານໂຈມຕີຊາວມຸສລີມໂຣຮິງຢາ
ໃນອັນທີ່ສະຫະຫະຊາຊາດຮ້ອງວ່າ ເປັນການກວດລ້າງຊົນຊາດຊົນເຜົ່ານັ້ນ ໄດ້ພາ
ໃຫ້ຊາວອົບພະຍົບໂຣຮິງຢາຫຼາຍກວ່າ 5 ແສນຄົນ ຕ້ອງໄດ້ຫລົບໜີເຂົ້າໄປໃນບັງ
ກລາແດັສ ແລະແຫ່ງອື່ນໆ. ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຊາວອົບພະຍົບແມ່ນພວກແມ່ຍິງ ແລະ
ເດັກນ້ອຍ.
ພວກອົບພະຍົບຊາວໂຣຮິງຢາ ໄດ້ບອກເລົ່າເຖິງຄວາມໂຫດຮ້າຍວ່າ ກອງທັບມຽນ
ມາໄດ້ຈູດເຜົາໝູ່ບ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າຢ່າງໃດ ພ້ອມທັງສັງຫານ ຂົ່ມຂືນແລະປຸ້ນສະດົມ
ເອົາເຄື່ອງຂອງ. ຊາວໂຣຮິງຢາຍັງກ່າວວ່າ ມີການຝັງລະເບີດຝັງດີນ ໄວ້ເພື່ອປ້ອງກັນ
ບໍ່ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າກັບຄືນໄປ. ຊາວມຸສລິມໂຣຮິງຢາເວົ້າວ່າ ເຂົາເຈົ້າເປັນຊົນກຸ່ມນ້ອຍ ທີ່
ໄດ້ຖືກປະຫັດປະຫານມາເປັນເວລາດົນນານຢູ່ໃນມຽນມາທີ່ ມີຊາວພຸດເປັນຄົນກຸ່ມ
ໃຫຍ່ ແລະມັກຈະຖືກປະຕິເສດ ແມ່ນແຕ່ສິດທິມະນຸດຂັ້ນພື້ນຖານທີ່ສຸດ.
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