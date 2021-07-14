ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ເອເຊຍ

ສະຫະລັດ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ອາຊຽນ ດໍາເນີນການກັບມຽນມາ ແລະປະຕິເສດ ຕໍ່ການອ້າງກຳມະສິດ ທາງທະເລຂອງຈີນ

ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດທ່ານ ແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ກ່າວຖະແຫລງ ໃນນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ.

ສະຫະລັດ ປະຕິເສດຕໍ່ການອ້າງກຳມະສິດທາງທະເລ ທີ່ “ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ” ຂອງຈີນ ໃນທະເລຈີນໃຕ້ ແລະການຢືນຢັດກັບຊາດຕ່າງໆ ໃນເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ທີ່ຕ້ອງປະເຊີນກັບ “ການບີບບັງຄັບ” ຂອງປັກກິ່ງ, ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດທ່ານ ແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ທີ່ໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້.

ໃນການປະຊຸມປຶກສາຫາລືທາງວີດີໂອກັບບັນດາລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຈາກສະມາຄົມບັນດາປະຊາຊາດ ໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ຫຼື ASEAN, ທ່ານບລິງເກັນ ຍັງໄດ້ກ່າວອີກວ່າ ສະຫະລັດມີ “ຄວາມກັງວົນໃຈເປັນຢ່າງຍິ່ງ” ກ່ຽວກັບສະຖານະການໃນມຽນມາ ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະມາຄົມດັ່ງກ່າວຈົ່ງດໍາເນີນການ ເພື່ອຢຸດຕິຄວາມຮຸນແຮງແລະຟື້ນຟູປະຊາທິປະໄຕໃນປະເທດນີ້.

ອາຊຽນ ຄືຜູ້ນໍາໃນຄວາມພະຍາຍາມທາງການທູດຫລັກ ໃນປະເທດສະມາຊິກ ມຽນມາ ນັບຕັ້ງແຕ່ໄດ້ມີການເຮັດລັດຖະປະຫານເມື່ອວັນທີ 1 ກຸມພາຜ່ານມາ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມຽນມາ ເກີດຄວາມສັບສົນວຸ້ນວາຍ. ລັດຖະບານຜະເດັດການທະ ຫານມຽນມາທີ່ເຂົ້າຢຶດອໍານາດ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຫຍັງຫຼາຍ ຕໍ່ມະຕິຄວາມເຫັນເປັນເອກກະສັນ 5 ຂໍ້ ຂອງອາຊຽນ, ເຊິ່ງໄດ້ບັນລຸໃນເດືອນເມສາ ທີ່ຮຽກ ຮ້ອງໃຫ້ຢຸດຕິຄວາມຮຸນແຮງ, ເປີດການເຈລະຈາທາງການເມືອງ ແລະແຕ່ງຕັ້ງນັກການທູດພິເສດປະຈໍາພູມິພາກນີ້.

ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານບລິງເກັນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ອາຊຽນ “ດໍາເນີນການໂດຍທັນທີ” ກ່ຽວກັບມະຕິຄວາມເຫັນເປັນເອກກະສັນ ແລະແຕ່ງ ຕັ້ງທູດພິເສດປະຈໍາມຽນມາ, ອີງຕາມໂຄສົກຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະ ຫະລັດ ທ່ານເນັດ ໄພສ໌ ທີ່ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫລງການ. ທ່ານບລິງເກັນໄດ້ຂໍໃຫ້ປ່ອຍໂຕຜູ້ທີ່ “ຖືກຄຸມຂັງຢ່າງບໍຢຸດຕິທໍາ” ທັງໝົດໃນປະເທດ, ແລະຂໍໃຫ້ຟື້ນຟູ
ເພື່ອປ່ຽນແປງປະເທດມຽນມາ ໃຫ້ມາເປັນລະບອບປະຊາທິປະໄຕ, ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານໄພສ໌ ໄດ້ກ່າວ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

Back to top
XS
SM
MD
LG