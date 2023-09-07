ຄະນະຜູ້ແທນທຸລະກິດ ຂອງ ສະຫະລັດ ໄປຢ້ຽມຢາມອັຟການິສຖານ ທີ່ປົກຄອງໂດຍກຸ່ມຕາລິບານ ແບບບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ

ຄະນະຜູ້ແທນພາກເອກະຊົນຂອງສະຫະລັດ ເປີດການປະຊຸມໃນອັຟການິສຖານ ກັບບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະຄູ່ຮ່ວມຕໍາແໜ່ງທ້ອງຖິ່ນ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ເຊິ່ງເປັນການດໍາເນີນງານຮ່ວມກັນຄັ້ງທໍາອິດ ນັບຕັ້ງແຕ່ກຸ່ມຕາລິບານ ເຂົ້າຢຶດອໍານາດຈາກລັດຖະບານ ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກສະຫະລັດເມື່ອ 2 ປີກ່ອນ.
ທ່ານເຈັບຟຣີ ກຣີໂກ (Jeffrey Grieco), ປະທານສະມາຄົມການຄ້າ ອັຟການິສຖານ ອາເມຣິກັນ ຫຼື AACC ຢູ່ໃນສະຫະລັດ, ເປັນຜູ້ນໍາຄະນະຜູ້ແທນດັ່ງກ່າວ.
ໃນການກ່າວທີ່ກອງປະຊຸມຜ່ານທາງໂທລະພາບ ທີ່ນະຄອນຫຼວງກາບູລ ກ່ຽວກັບຕົວແທນທາງດ້ານທຸລະກິດ ທີ່ ທ່ານກຣີໂກ ເປັນເຈົ້າພາບຮ່ວມນໍາ ແມ່ນຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຝ່າຍກິດຈະການເສດຖະກິດ ທ່ານມູລລາ ອັບອູລ ການີ ບາຣາດາ, ທ່ານກ່າວວ່າ ລັດຖະບານສະຫະລັດ ສະໜັບສະໜຸນການຢ້ຽມຢາມໃນຄັ້ງນີ້.
ໂຄສົກຈາກກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ຮັບຮູ້ວ່າ ຄະນະຜູ້ແທນຈາກສະມາຄົມການຄ້າ ອາເມຣິກັນ ແລະ “ພາກສ່ວນບຸກຄົນ ພ້ອມດ້ວຍທຸລະກິດທີ່ໜ້າສົນໃຈ ໄດ້ເດີນທາງໄປນະຄອນຫຼວງກາບູລ.”
ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການ ທີ່ສົ່ງເຖິງ VOA ຜ່ານທາງອີເມລວ່າ “ສະຫະລັດ ຢືນຢູ່ກັບປະຊາຊົນຊາວອັຟການິສຖານ ໃນຖານະທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າເຮັດວຽກ ເພື່ອຟື້ນຟູເສດຖະກິດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.”