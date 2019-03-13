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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ສະ​ຫະ​ລັດ ຄັດ​ຄ້ານ​​ ຕໍ່ການຫ້າມ ບໍ່​ໃຫ້ເຮືອ​ບິນ​ ໂບ​ອິງ Max 8 ບິນ​ຮັບ​ໃຊ້ ​ຜູ້​ໂດຍ​ສານ

ເຮືອ​ບິນ​ໂບ​ອິງ 737-Max 8 ທີ່​ມີກາ​ຂອງສາຍການ​ບິນ China Southern Airlines (ທີສາມ​​ຊ້າຍ) ຈອດ​ຢຸ່ ສະ​ຖານ​ທີ່​ສ້າງ​ເຮືອ​ບິນ​ໂບ​ອິງ ທີ່​ເມືອງ Renton, ​ລັດວໍ​ຊິງ​ຕັນ, ວັນ​ທີ 11 ມີນ​າ 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ລັດ​ຖະ​ບານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິບໍດີ ດໍໂນ​ລ ທ​ຣຳ ໄດ້​ຕ້ານ​ຢັນ​ຕໍ່​ການຮຽກ​ຮ້ອງ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນທຼັງຈາກ
ພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ ແລະ​ຕ່າງປະ​ເທດ ​ເພື່ອ​ໂຈະ​ເປັນ​ການ​ຊົ່ວ​ຄາວ​ບໍ່​ໃຫ້​ເຮືອ​ບິນ​ໂດຍ​
ສານອາຍ​ພົ່ນຊະ​ນິດ​ໃໝ່​ທີ່ເຮັດ​ຢູ່​ໃນ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ​ນັ້ນ​ຂຶ້ນບິນ ຍ້ອນໄດ້​ຕົກ​ເຖິງສອ​ງ​ເທື່ອ
​ໃນໄລ​ຍະ​ຫົກ​ເດືອນ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ 350 ຄົນ.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ທ​ຣຳ ໄດ້​ພົວ​ພັນ​ກັບ​ການ​ສົນ​ທະ​ນາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເຮືອ​ບິນ​ໂບ​ອິງ 737-
Max 8 ອີງ​ຕາມພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ທຳ​ນຽບ​ຂາວ ຜູ້​ທີ່​ບໍ່​ປະ​ສົງ​ບອກ​ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ ທ່ານ​ທ​ຣຳ
ໄດ້​ໂອ້​ລົມ​ກັບ​ໃຜ.

ຫົວ​ໜ້າ​ບໍ​ລິ​ຫານຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັ​ດໂບ​ອິງ ທ່ານ​ເດນ​ນິ​ສ ມຸຍ​ເ​ລັນ​ເບີ​ຣ​ກ໌ ໄດ້​ໃຫ້​ການ​ຄ້ຳ​
ປະ​ກັນ​ຕໍ່ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ທ​ຣ​ຳ​ ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ໂອ້​ລົມທາງ​ໂທ​ລະ​ສັບ ​ໃນ​ວັນ​ອັງ​
ຄານ​ວານ​ນີ້​ວ່າ ເຮືອ​ບິນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ແມ່ນເປັນ​ທີ່​ປອດ​ໄພ ອີງ​ຕາມ​ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຂອງ​
ບໍ​ລິ​ສັດ.

​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ທຳ​ນຽ​ຂາວ​ໄດ້​ຢືນ​ຢັນວ່າ ການ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ມີຂຶ້ນແທ້ ແຕ່​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ​ທີ່​ຈະ
​ເວົ້າເຖິງ​ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ຂອງ​ການ​ໂອ້​ລົມ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ມີ​ຂຶ້ນ​ຫຼັງ​ຈາກ​ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ທ​ຣຳ
ໄດ້​ຕ້ອງຕິຢູ່​ໃນ​ການ​ສົ່ງ​ຂໍ້​ຄວາມ​ທາງ​ທວິດ​ເຕີ​ວ່າ ເຮືອ​ບິນ “​ແມ່ນກາຍ​ເປັນ​ທີ່​ສະລັບ
​ຊັບ​ຊ້ອນເກີນ​ໄປກວ່​າທີ່​ຈະ​ບິນ​ໄດ້.”

ບໍ່​ເປັນ​ທີ່ຈະແຈ້ງ​ເທື່ອ​ວ່າ ແມ່ນ​ໃຜ​ເປັນ​ຜູ້​ເລີ້ມ​ໂທ​ລະ​ສັບ.

ຫົວ​ໜ້າ​ບໍ​ລິ​ຫານຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັ​ດໂບ​ອິງ ທ່ານ​ເດນ​ນິ​ສ ມຸຍ​ເ​ລັນ​ເບີ​ຣ​ກ໌ ໄດ້​ໃຫ້​ການ​ຄ້ຳ​ປະ​ກັນ​ຕໍ່ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ທ​ຣ​ຳ​ ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ບໍ​ລິ​ສັດ​ໂບ​ອິງ ທີ່​ນະ​ຄອນ ແຊນ ຫລຸຍ ລັດ​ມິ​ສ​ຊູ​ຣິ ວັນ​ທີ 14 ມີ​ນາ 2018.
ຫົວ​ໜ້າ​ບໍ​ລິ​ຫານຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັ​ດໂບ​ອິງ ທ່ານ​ເດນ​ນິ​ສ ມຸຍ​ເ​ລັນ​ເບີ​ຣ​ກ໌ ໄດ້​ໃຫ້​ການ​ຄ້ຳ​ປະ​ກັນ​ຕໍ່ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ທ​ຣ​ຳ​ ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ບໍ​ລິ​ສັດ​ໂບ​ອິງ ທີ່​ນະ​ຄອນ ແຊນ ຫລຸຍ ລັດ​ມິ​ສ​ຊູ​ຣິ ວັນ​ທີ 14 ມີ​ນາ 2018.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິບໍ​ດີ​ທ​ຣຳ ຍັງ​ກ່າວ​ຢູ່​ໃນ​ທາງ​ທວິດ​ເຕີອີກວ່າ “ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ພຽງສ້ຽວ
ວິ​ນາ​ທີ​ເປັນ​ທີ່ຈຳ​ເປັນ ແລະ​ຄວາມ​ສະ​ລັບ​ຊັບ​ຊ້ອນ ໄດ້​ສ້າງ​ອັນ​ຕະ​ລາຍ. ລາ​ຄາ​ແພງ
​ທັງ​ໝົດ​ນີ້​ຍັງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນພຽງໜ້ອຍດຽວ. ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ຮູ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ທ່ານ ແຕ່​ວ່າ​
ຂ້າ​ພ​ະ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ຕ້ອງ​ການ​ຢາກ​ໃຫ້ ທ່ານ​ອາ​ລ​ເບີຕ ອາຍ​ສ​ຕາຍ​ນ໌ ເປັນ​ນັກ​ບິນຂອງ​ຂ້າ​
ພະ​ເຈ້າ. ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຕ້ອງ​ການ​ບັນ​ດານັກ​ບິນມື​ອາ​ຊບ​ທີ່​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່ ທີ່ ເຮັດ​ໃຫ້​ງ່າຍ ແລະ
​ໄວ ​ໃນ​ການ​ຄວບ​ຄຸ​ມ​ເຮືອ​ບິນ.”

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ທ​ຣ​ຳ ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ດີ ໄດ້ຢຸດ​ ບໍ່​ເຖິງ​ຂັ້ນ​ຮ້ອງ ​ໃຫ້ໂຈະ​ການ​ບິນ
ຂອງ​ເ​ຮືອ​ບິນ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ ຈົນ​ກວ່າວ່າ​ສາ​ເຫດ​ຂອງ​ການ​ຕົກນັ້ນໄດ້​ພົບ​ເຫັນແລະ​ວາງ​ແຜນ
ແກ້​ໄຂ​ເຄື່ອງ​ຊອບ​ແວ​ ​ທີ່ຕິດ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ໃນ​ລະ​ບົບ​ອັດ​ຕະ​ໂນ​ມັດບໍ່​ໃຫ້​ເຮືອ​ບິນ​ຕິດ​ຄັດ ຊຶ່ງ​
ອາດ​ຈະ​ມີ​ບົດ​ບາດ​ຢູ່​ໃນ​ທັງ​ສອງ​ອຸ​ປະ​ຕິ​ເຫດນັ້ນ.

Growing Calls for US to Ground Boeing 737 MAX 8 After Deadly Ethiopian Crash
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Growing Calls for US to Ground Boeing 737 MAX 8 After Deadly Ethiopian Crash

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ໂບ​ອິງ​ຍັງ​ກ່າວ​ຢູ່​ໃນ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ ​ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ວານ​ນີ້​ວ່າ ຕົນ​ບໍ່​ມີ​ແຜນ​ທີ່​ຈະບໍ່ໃຫ້
​ເຮືອ​ບິນ Max 8 ຢຸດ​ບິນ​ຊົ່ວ​ຄາວ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ອົງ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ການ​ບິນ​ພົນ ລະ​ເຮືອນ​

ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກາງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ກ່າວວ່າ ການ​ທົບ​ທວນ​ຂໍ້​ມູນ​ມີ​ຢູ່ ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັ​ນ​
ວ່າ ​ບໍ່​ມີ​ພື້ນ​ຖານ ​ທີ່​ຈະ​ໂຈະ ບໍ່​ໃຫ້​ເຮືອ​ບິນ​ເຫຼົ່າ​ນີ້ ບິນ​ເປັນ​ການ​ຊົ່ວ ຄາວນັ້ນ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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