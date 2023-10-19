ລັດຖະບານທ່ານໄບເດັນ ໃນວັນພຸດວານນີ້ໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນມາດຕະການລົງໂທດຢ່າງກວ້າງຂວາງຕໍ່ຂະແໜງນ້ຳມັນຂອງ ເວເນຊູເອລາ ໃນການຕອບສະໜອງຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ໄດ້ບັນລຸກັນລະຫວ່າງລັດຖະບານດັ່ງກ່າວກັບຝ່າຍກົງກັນຂ້າມສຳລັບການເລືອກຕັ້ງປີ 2024, ເຊິ່ງແມ່ນການຫຼຸດຜ່ອນທີ່ຫຼາຍທີ່ສຸດນັບຕັ້ງແຕ່ຂໍ້ຈຳກັດຕໍ່ລັດຖະບານ ຄາຣາຄັສ ໃນສະໄໝທ່ານ ທຣຳ.
ການອະນຸຍາດທົ່ວໄປຄັ້ງໃໝ່ທີ່ຖືກປະກາດໂດຍກະຊວງການເງິນ ສະຫະລັດ ໄດ້ອະນຸຍາດສະມາຊິກອົງການ OPEC ຄືປະເທດ ເວເນຊູເອລາ, ເຊິ່ງໄດ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ມາດຕະການລົງໂທດທີ່ໜັກນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2019 ເປັນຕົ້ນມາ, ຜະລິດ ແລະ ສົ່ງອອກນ້ຳມັນໄປໃຫ້ຕະຫຼາດທີ່ເຂົາເຈົ້າເລືອກເປັນເວລາ 6 ເດືອນໂດຍປາສະຈາກຂໍ້ຈຳກັດ.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ ແອນໂທນີ ບລິງເຄັນ ໄດ້ສະແດງຄວາມຍິນດີກັບການຜ່ອນຜັນການເລືອກຕັ້ງຂອງປະທານາທິບໍດີ ນິໂຄລາສ ມາດູໂຣ ແຕ່ໄດ້ກ່າວວ່າ ວໍຊິງຕັນ ໄດ້ໃຫ້ເວລາທ່ານຈົນຮອດທ້າຍເດືອນພະຈິກທີ່ຈະເລີ່ມຍົກເລີກຂໍ້ຫ້າມຕ່າງໆຕໍ່ບັນດາຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນປະທານາທິບໍດີຝ່າຍກົງກັນຂ້າມ ແລະ ເລີ່ມປ່ອຍຕົວນັກໂທດການເມືອງ ແລະ ຊາວ ອາເມຣິກັນ “ທີ່ຖືກກັກຂັງຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງ.”
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດທ່ານນຶ່ງ, ໄດ້ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ ຣອຍເຕີ ໂດຍບໍ່ປະສົງອອກຊື່, ໄດ້ຂົ່ມຂູ່ວ່າຈະຕ່າວປີ້ນການຫຼຸດຜ່ອນມາດຕະການລົງໂທດນອກຈາກວ່າທ່ານ ມາດູໂຣ ຈະທຳການດຳເນີນການດັ່ງກ່າວ.