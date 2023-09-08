ສະຫະລັດ ແລະອັງກິດ ລົງໂທດ 11 ສ່ວນບຸກຄົນທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ກັບກຸ່ມອາຊະຍາກຳທາງອິນເຕີແນັດ ຂອງຣັດເຊຍ

ສະຫະລັດ ແລະອັງກິດໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໄດ້ລົງໂທດ 11 ສ່ວນບຸກຄົນທີ່ເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງກຸ່ມລັກເຈາະຂໍ້ມູນອາຊະຍາກຳທາງອິນເຕີແນັດ ທຣິກບັອທ (Trickbot) ທີ່ມີຖານຢູ່ໃນຣັດເຊຍ, ໂດຍກ່າວຫາວ່າ ມັນແນເປົ້າໝາຍໃສ່ພື້ນ ຖານໂຄງລ່າງຂອງລັດຖະບານແລະທຸລະກິດທີ່ສໍາຄັນ, ຕະຫຼອດຈົນ ໂຮງຫມໍ, ໃນລະຫວ່າງການແຜ່ລະບາດຂອງໂຣກ coronavirus.
ຖະແຫຼງການຂອງກະຊວງການເງິນສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ບັນດາເປົ້າໝາຍທີ່ຢູ່ໃນບັນຊີດຳນັ້ນ ລວມມີ “ບັນດາຜູ້ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ສຳຄັນໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຈັດຊື້” ສຳລັບທຣິກບັອທ (Trickbot), ຊຶ່ງໄດ້ລະບຸວ່າ ມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງ ກັບໜ່ວຍງານສືບລັບຂອງຣັດເຊຍ ເຖິງແມ່ນວ່າມັນໄດ້ຖືກລົບລ້າງໃນປີ 2022.
ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ທ່ານໄບຣແອນ ເນລສັນ (Brian Nelson) ກ່າວໃນຖະແຫຼງການວ່າ "ສະຫະລັດມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນ ທີ່ຈະຕໍ່ສູ້ກັບການຮຽກຄ່າໄຖ່ທາງອອນລາຍ ແລະຕອບໂຕ້ຕໍ່ບັນດາການລົບກວນ ຕໍ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ທີ່ສຳຄັນຂອງພວກເຮົາ."
Ransomware ຫມາຍເຖິງປະເພດຂອງຊອບແວ ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍທີ່ບັນດານັກເຈາະຂໍ້ມູນທາງອິນເຕເນັດໃຊ້ ເພື່ອໃສ່ລັອກຄອມພິວເຕີ ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນ ບັງຄັບການຈ່າຍເງິນ ຈາກຜູ້ໃຊ້ເພື່ອປົດບລັອກພວກມັນ.