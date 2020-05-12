ສະຫະລັດ ອັງກິດ ຣັດເຊຍ ວາງແຜນ ຈະໃຫ້ຄົນກັບຄືນໄປເຮັດວຽກ ເຖິງແມ່ນວ່າ ໂຣກລະບາດ ຍັງມີຢູ່ຕໍ່ໄປ

ສະຫະລັດ ອັງກິດ ແລະຣັດເຊຍ ກຳລັງກຽມພ້ອມຈະໃຫ້ປະຊາຊົນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າກັບຄືນໄປເຮັດວຽກ ເຖິງແມ່ນວ່າ ໂຣກລະບາດໄວຣັສໂຄວິດ-19 ຍັງດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ໄປ.
ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ ວ່າ ປະເທດຂອງທ່ານ ພວມດຳເນີນການກວດຫາໄວຣັສໂຄໂຣນາປະມານ 300,000 ຄົນຕໍ່ມື້ ແລະຈະກາຍຈຳນວນທັງໝົດ 10 ລ້ານຄົນ ທີ່ໄດ້ຖືກກວດ ໃນໄວໆນີ້ ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ຫຼາຍກວ່າປະເທດອື່ນໃດ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສທ່ານນຶ່ງ ໃນຄະນະລັດຖະບານ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ ວ່າ ເຄື່ອງກວດຫາເຊື້ອພະຍາດອັນໃໝ່ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງໂດຍບໍລິສັດທີ່ເອີ້ນວ່າ ຄີແດວລ໌ (Quidel) ນັ້ນ ຈະເລັ່ງຂັ້ນຕອນໃນການກວດໄວຂຶ້ນ ເພາະວ່າເຄື່ອງກວດອັນນີ້ ກວດເບິ່ງພຽງແຕ່ໂປຣຕີນຂອງເຊື້ອໄວຣັສຢູ່ໃນຮູດັງເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ຄືກັນກັບເຄື່ອງກວດທີ່ສະຫລັບສັບຊ້ອນ ແລະໃຊ້ເວລາຫຼາຍໃນການກວດແຊລ ນິວເຄລອິກ ອາຊິດ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ດັ່ງກ່າວ ເວົ້າວ່າ “ເຄື່ອງຈັກສຳລັບພວກຊຸດກວດເຫຼົ່ານີ້ ຊຶ່ງມີຢູ່ແລ້ວ 20,000 ເຄື່ອງ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ເພາະວ່າ ພວກເຄື່ອງຈັກນີ້ໄດ້ນໍາໃຊ້ຢ່າງແຜ່ຫຼາຍ ສຳລັບສິ່ງຕ່າງໆ ເຊັ່ນວ່າ ການກວດຫາໄຂ້ຫວັດ ແລະອາການເຈັບຄໍ.”
ຄະນະລັດຖະບານທ່ານທຣຳ ຄາດວ່າ ຈະມີຊຸດກວດໃໝ່ ປະມານ 9 ລ້ານຊຸດ ພ້ອມນຳໃຊ້ໃນແຕ່ລະເດືອນ.
ທຳນຽບຂາວ ໄດ້ຫັນຈຸດເພັ່ງເລັງຈາກການເປີດປະເທດຄືນໃໝ່ ໄປຫາການກວດຫາເຊື້ອໄວຣັສ ຫຼັງຈາກ ທີ່ປຶກສາສອງຄົນ ປະຈຳຢູຫ້ອງການທາງກ້ຳຕາເວັນຕົກຂອງທຳນຽບຂາວໄດ້ຖືກກວດພົບຕິດເຊື້ອໄວຣັສໂຄໂຣນາ. ທ່ານ ທຣຳຢາກໃຫ້ ເປີດປະເທດຄືນໃໝ່ ໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້ ເພື່ອຍຸຕິການຫວ່າງງານທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນນັບມື້ ຊຶ່ງໄດ້ສູງຂຶ້ນເຖິງລະດັບທີ່ເປັນປະຫວັດການໂດຍ
ມີປະຊາຊົນຫຼາຍກວ່າ 30 ລ້ານຄົນຕົກງານ ນັບຕັ້ງແຕ່ກາງເດືອນມີນາເປັນຕົ້ນມາ. ຜູ້ປົກຄອງລັດບາງສ່ວນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການກວດຫາໄວຣັສເປັນເງື່ອນໄຂອັນນຶ່ງ ສຳລັບການໃຫ້ຄົນກັບຄືນໄປເຮັດວຽກໄດ້.
ສະຫະລັດ ໄດ້ຕິດອັນດັບສູງສຸດໃນໂລກ ທີ່ມີກໍລະນີຕິດເຊື້ອໄວຣັສໂຄວິດ ທີ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນ ປະມານ 1,350,000 ຄົນ ແລະຫຼາຍກວ່າ 80,000 ຄົນ ເສຍຊີວິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໄວຣັສໂຄໂຣນາ. ແຕ່ຫຼາຍໆລັດ ແມ່ນກຳລັງເປີດລັດ ຫຼືວາງແຜນທີ່ຈະເປີດເຊັ່ນກັນ ໂດຍປະກອບດ້ວຍ ລັດນິວຢອກ ທີ່ຖືກກະທົບໜັກສຸດ ແລະລັດນິວເຈີຊີ.
ອັງກິດຊຶ່ງຕິດອັນດັບ 3 ໃນໂລກທີ່ມີຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອໄວຣັສເກືອບ 225,000 ຄົນ ແລະເປັນອັນດັບ 2 ໃນຈຳນວນການເສຍຊີວິດ ທີ່ມີຫຼາຍກວ່າ 32,000 ຄົນແລ້ວ ຍັງເອົາບາດກ້າວຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ຄົນກັບຄືນໄປເຮັດວຽກ ເຖິງແມ່ນວ່າ ພວກຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອໄວຣັສ ຍັງຄົງລົ້ມຕາຍກັນຫຼາຍພັນຄົນໃນແຕ່ລະມື້ ກໍຕາມ. ສະຫະພັນແຮງງານ ແລະບັນດາຜູ້ນຳຂົງເຂດທີ່ເປັນອິດສະຫລະໃນ ໄອແລນ
ເໜືອ ສະກັອດແລນ ແລະ ເວລສ໌ ກໍຄັດຄ້ານຕໍ່ແຜນການ 3 ບາດກ້າວ ທີ່ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ບໍຣິສ ຈອນສັນ ທີ່ໄດ້ເປີດເຜີຍໃນວັນອາທິດຜ່ານມານັ້ນ. ທ່ານຈອນສັນ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ໄດ້ປົກປ້ອງ ອັນທີ່ທ່ານເອີ້ນວ່າ “ບາດກ້າວແບບທາລົກ” ເປັນແນວທາງເພື່ອເປີດປະເທດຄືນໃໝ່ ແລະທ່ານໄດ້ຕອບຄຳຖາມຕ່າງໆຈາກສື່ມວນຊົນ ແລະສາທາລະນະ.