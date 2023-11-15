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ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ ອັງ​ກິດ ວາ​ງ​ມາດ​ຕະ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ໃສ່​ກຸ່ມ​ຮາ​ມາ​ສ

  • ວີໂອເອ
ກະ​ຊວງ​ການ​ເງິນ ສະ​ຫະ​ລັດ ໃນ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ວໍ​ຊິງ​ຕັນ, 6 ມິ​ຖຸ​ນາ 2019.
ກະ​ຊວງ​ການ​ເງິນ ສະ​ຫະ​ລັດ ໃນ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ວໍ​ຊິງ​ຕັນ, 6 ມິ​ຖຸ​ນາ 2019.

ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ ອັງ​ກິດ ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ວານນີ້​ໄດ້​ວາງ​ມາດ​ຕະ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ຄັ້ງ​ທີ​ສາມ​ ແນ​ເປົ້າ​ໃສ່​ກຸ່​ມ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ ຮາ​ມາ​ສ ຂອ​ງ​ປາ​ແລັ​ສ​ໄຕ​ນ໌, ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ຈະຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ການ​ສະ​ໜອງ​ທຶນ​ໃຫ້​ກຸ່ມ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໂດຍ ອີ​ຣ່ານ ແລະ ນຶ່ງ​ໃນ​ພັນ​ທະ​ມິດ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ຄື​ກຸ່ມ ຈີ​ຮາດ ອິ​ສ​ລາມ ປາ​ແລັ​ສ​ໄຕ​ນ໌, ລຸນຫຼັງ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທີ່​ສະ​ເທືອນ​ໃຈ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ຕໍ່​ ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ ໃນ​ເດືອນ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ.

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ການ​ເງິນ ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ນາງ ຈາ​ເນັດ ແຢ​ລ​ເລັນ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ສະ​ບັບ​ນຶ່ງວ່າ​ສອງ​ປະ​ເທດ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ພະ​ຍາ​ຍາມ “ທີ່​ຈະ​ຍັບ​ຢັ້ງ​ຄວາ​ມ​ສາ​ມາດ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ຮາ​ມາ​ສ​ເພື່ອ​ລະ​ດົມ ແລະ ໃຊ້​ທຶນ​ເພື່ອ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ກໍ່​ໂສກ​ນາດ​ຕະ​ກຳ”

ທ່ານ​ນາງ ແຢ​ລ​ເລັນ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ກ​ານ​ກະ​ທຳ​ຂອງ​ກຸ່ມ ຮາ​ມາ​ສ ໄດ້​ກໍ່​ໃຫ້​ເກີດ​ຄວາມ​ເຈັບ​ປວດ​ທໍ​ລະ​ມານ​ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ​ລັດ​ທິ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍບໍ່​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ການ​ແຍກ​ປ່ຽວ. ພ້ອມ​ກັນ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ຂອງ​ເຮົາ​ນັ້ນ ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ທຳ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຢ່າງ​ເດັດ​ດ່ຽວ​ເພື່ອຫຼຸດ​ພື້ນ​ຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ຮາ​ມາ​ສ, ຕັດ​ພວກ​ເຂົາ​ອອກ​ຈາກ​ເງິນ​ທຶນ, ແລະ ກີດ​ກັ້ນ​ຊ່ອງ​ທາງ​ເງິນ​ທຶນ​ໃໝ່​ ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ຊອກ​ຫາ​ເພື່ອ​ເປັນ​ທຶນ​ໃນ​ການ​ກະ​ທຳ​ທີ່​ໂຫດ​ຮ້າຍ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ.”

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ທ່ານ​ ແອນ​ໂທ​ນີ ບ​ລິງ​ເຄັນ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ​ມາດ​ຕະ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ຕ່າງໆ​ມີ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ທີ່​ຈະ​ປົກ​ປ້ອງ​ລະ​ບົບ​ການ​ເງິນ​ສາ​ກົນ “ຈາກ​ການ​ລ່ວງ​ລະ​ເມີດ​ໂດຍ​ກຸ່ມ​ຮາ​ມາ​ສ ແລະ ຜູ້ມອບ​ອຳ​ນາດ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ.”

ທ່ານ ບ​ລິງ​ເຄັນ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ຂອງ ອີ​ຣ່ານ, ຕົ້ນ​ຕໍ​ຜ່ານກອງ​ກຳ​ລັງ​ພິ​ທັກ​ປະ​ຕິ​ວັດ​ອິ​ສ​ລາມ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ, ໄດ້​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ກຸ່ມ​ຮາ​ມາ​ສ ແລະ ກຸ່ມ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ​ຈີ​ຮາດ ອິ​ສ​ລາມ ປາ​ແລັ​ສ​ໄຕ​ນ໌ ດຳ​ເນີນ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ຕ່າງໆ, ລວມ​ທັງ​ຜ່ານ​ການ​ໂອນ​ທຶນ ແລະ ສະ​ໜອງ​ທັງ​ອາ​ວຸດ ແລະ ການ​ຊ້ອມ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ. ອີ​ຣ່ານ​ໄດ້​ທຳ​ການ​ຝຶກ​ຊ້ອມ​ໃຫ້​ພວກ​ ຈີ​ຮາດ ອິ​ສ​ລາມ ປາ​ແລັ​ສ​ໄຕ​ນ໌ ເພື່ອ​ຜະ​ລິດ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ໃນ ກາ​ຊາ, ພ້ອມ​ກັບ​ກຸ່ມ​ກອງ​ທຶນ​ທີ່​ສະ​ໜອງ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ໃຫ້​ພວກ​ນັກ​ລົບ​ທີ່​ເປັນ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ຂອງ​ກຸ່ມ ຈີ​ຮາດ ອິ​ສ​ລາມ ປາ​ແລັ​ສ​ໄຕ​ນ໌.

ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ ກ່າວ​ວ່າ ​ພວກ​ນັກ​ລົບ​ກຸ່ມ​ຮາ​ມາ​ສ ໄດ້​ສັງ​ຫານ​ປະ​ຊາ​ຊົນ 1,200 ຄົນ​ຢູ່​ໃນ​ລັດ​ຊາວ​ຢິວ ໃນ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ຂອງ​ເດືອນ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ແລະ ໄດ້​ຈັບ​ຕົວ​ປະ​ກັນ​ປະ​ມານ 240 ຄົນ, ເຊິ່ງ​ມີ​ແຕ່ 4 ຄົນ​ເທົ່າ​ນັ້ນ​ຖືກ​ປ່ອຍ​ຕົວ​ອອກ​ມາ. ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ ໄດ້​ຕອບ​ໂຕ້​ດ້ວຍ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທາງ​ອາ​ກາດ​ທີ່​ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ການ​ແພດ ຮາ​ມາ​ສ ກ່າວ​ວ່າ ​ໄດ້​ສັງ​ຫານ​ຊາວ​ປາ​ແລັ​ສ​ໄຕ​ນ໌ ຫຼາຍກວ່າ 11,000 ຄົນ, ລວມ​ທັງ​ແມ່​ຍິງ ແລະ ເດັກ​ນ້ອ​ຍຫຼາຍ​ພັນ​ຄົນ.

ກຸ່ມ​ຮາ​ມາ​ສ ຖືກ​ລະ​ບຸ​ວ່າ​ເປັນ​ກຸ່ມ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ​ໂດຍ ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ, ສະ​ຫະ​ລັດ, ສະ​ຫະ​ພາບ ຢູ​ໂຣບ, ອັງ​ກິດ ແລະ ອື່ນໆ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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