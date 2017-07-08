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ເຮືອບິນ ຖິ້ມລະເບີດ ສຫລ ເຂົ້າຮ່ວມ ຊ້ອມລົບ ທີ່ໃຊ້ ລູກປືນແທ້ ໃກ້ ເກົາຫຼີເໜືອ

ເຮືອບິນຖິ້ມລະເບີດ B-1B Lancer (ຊ້າຍ) ພວມຖິ້ມລະເບີດ ທີ່ເກົາຫຼີໃຕ້ (8 ກໍລະກົດ 2017)

ເຮືອບິນ​ຖິ້ມລະ​ເບີດ​ຂອງ​ສະຫະລັດ ທີ່​ເຂົ້າຮ່ວມ​ສົມທົບ​ກັບ​ກຳລັງ​ເກົາຫຼີ​ໃຕ້ ​ໄດ້ທຳ​ການ
​ຊ້ອມ​ລົບບ ແບບໃຊ້​ລູກປືນ​ແທ້​ ທີ່​ບໍ່​ຄ່ອຍ​ໄດ້​ເຫັນ​ກັນ ​ໃກ້ໆ​ກັບ​ຊາຍ​ແດນເກົາຫລີ​ເໜືອ
ອີງ​ຕາມ​ຖະ​ແຫຼງການຂອງ​ກອງທັບ​ເກົາຫຼີໃຕ້.

ກອງທັບ​ເກົາ​ຫຼີ​ໃຕ້ ກ່າວຢູ່​ໃນ​ຖະ​ແຫລ​ງການ​ສະບັບ​ນຶ່ງ​ວ່າ ການ​ຊ້ອມ​ລົບ​ນີ້​ແມ່ນ​ແນ​ໃສ່​
ເພື່ອ​ເປັນ​ການ​ຕອບ​ໂຕ້ ຕໍ່​ການ​ຍິງ​ທົດ​ລອງ ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຂີ​ປະ​ນາ​ວຸດ​ຂອງ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ.

ກອງທັບ​ເກົາຫລິໃຕ້ ​ເວົ້າວ່າ ​ເຮືອ​ບິນ​ຖິ້ມລະ​ເບີດ B-1B Lancer 2 ລຳ ຖືກສົ່ງ​ໄປ​ຈາກ​
ຖານ​ທັບ​ອາກາດ Anderson ຢູ່ທີ່​ເກາະ Guam ​ເພື່ອໄປຮ່ວມກັບ​ເຮືອບິນ​ລົບອາຍ​ພົ່ນ
​ຂອງ​ສະຫະລັດ​ແລະ​ເກົາຫຼີ​ໃຕ້​ ທີ່​ແຂວງ​ກັງ​ວອນໃນ​ພາກ​ຕາ​ເວັນອອກ​ຂອງປະ​ເທດ ​ໄດ້
​ພາກັນ​ຖິ້ມລະ​ເບີດເພື່ອ​ທຳລາຍ​ບ່ອນ​ຍິງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ແລະ​ຄ້າຍ​ໃຕ້​ດິນຈຳລອງ​ຂອງ​ສັດ
ຕູ.

​ເກົາຫລີ​ເໜືອ​ໄດ້ຍິງທົດ​ລອງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຂີ​ປະ​ນາ​ວຸດ​ຂ້າມ​ທະວີບ ​ໃນຕົ້ນອາທິດ​ນີ້ ຊຶ່ງ​
ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ດັ່ງກ່າວ ​ສາມາດ​ກັບ​ຄືນ​ເຂົ້າມາສູ່​ ບັນຍາກາດ​ຂອງ​ໂລກ​ທີ່​ອາດ ອຳນວຍ​
ໃຫ້​ມີ​ການ​ຕິດ​ຕັ້ງຫົວ​ລະ​ເບີດ​ນິວ​ເຄລຍ​ໃສ່​ໄດ້.

​ເຈົ້າໜ້າ​ທີ່​ສະຫະລັດ ປະມານ​ວ່າ ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ດັ່ງກ່າວ​ມີ​ລັດສະໝີ 5,500 ກິ​ໂລ​ແມັດ
ທີ່​ອາດ​ເຮັດ​ໃຫ້​ດິນ​ແດນ​ບາງ​ເຂດ ​ໃນ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ສຽງ​ເໜືອ​ຂອງ​ສະຫະລັດ ​ຢູ່​ໃນ​
ລັດສະໝີ​ການ​ຍິງ​ຂອງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ​ໄດ້.

ປະທານາທິບໍດີ​ດໍ​ໂນ​ລ ທຣຳ ກ່າວ​ຫຼັງ​ຈາກ​ເກົາຫລີ​ເໜືອ​ຍິງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ແລ້ວ​ວ່າ ທ່ານ​
ພວມ​ກະກຽມ​ທີ່​ຈະ “ກະທຳ​ບາງ​ຢ່າງ​ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ” ​ເພື່ອ​ຍຸຕິ​ຄວາມ​ໄຝ່ຝັນ ທາງ​ດ້ານ​ນິວ
​ເຄລຍຂອງ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ.

ປະທານາທິບໍດີ​ທຣຳ ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຂົາ​ກຳລັງ​ປະພຶດ​ຕົນ ​ໃນ​ວິທີ​ທີ່​ເປັນ​ອັນຕະລາຍ​
ຫຼາຍແລະ​ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ການ​ສິ່ງ​ໃດ​ສິ່ງ​ນຶ່ງ. ຈະ​ຕ້ອງ​ມີ​ຜົນ​ທີ່​ຕິດຕາມມາ ​ໃນ​ການ​
ປະພຶດ​ທີ່​ບໍ່​ດີ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ນັ້ນ.”

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