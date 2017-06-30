ສະຫະລັດ ໄດ້ຈັດເອົາທະນາຄານນ້ອຍໆຂອງຈີນທະນາຄານນຶ່ງເຂົ້າໃສ່ບັນຊີດຳໃນ
ວັນພະຫັດວານນີ້ ໂດຍກ່າວຫາທະນາຄານນີ້ວ່າຟອກເງິນ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການ
ພັດທະນາອາວຸດນິວເຄລຍຂອງເກົາຫລີເໜືອ.
ກະຊວງການເງິນສະຫະລັດ ຮ້ອງທະນາຄານ Dandong ວ່າ “ເປັນບ່ອນຟອກເງິນຕົ້ນ
ຕໍທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງ” ແລະໄດ້ສະເໜີໃຫ້ລຶບຊື່ທະນາດັ່ງກ່າວ ອອກຈາກລະ ບົບການເງິນສະຫະລັດ ຫລັງຈາກໄດ້ທົບທວນເບິ່ງເປັນເວລາ 60 ມື້. ນອກນັ້ນ ສະຫະລັດຍັງໄດ້ລົງ
ໂທດບໍລິສັດຂົນສົ່ງຂອງຈີນ ບໍລິສັດ Dalain Global Unity Shipping ແລະຊາວຈີນ
ສອງຄົນທ້າວ Sun Wei ແລະທ້າວ Li Hong Ri ທີ່ສະຫະລັດກ່າວວ່າ ເປັນຜູ້ອຳນວຍ
ຄວາມສະດວກ ໃນການເຮັດກິດຈະການທີ່ຜິດກົດໝາຍ ຢູ່ໃນເກົາຫລີເໜືອ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ທ່ານ Steve Mnuchin ກ່າວໃນການຖະແຫຼງ ຂ່າວຢູ່ທຳນຽບຂາວວ່າ ການເອົາມາດຕະການດັ່ງກ່າວສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວແມ່ນໄດ້ແນໃສ່ທະນາ
ຄານ ບໍ່ແມ່ນລັດຖະບານຈີນ. ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາ ໄດ້ຊອກຫາການສະໜັບ
ສະໜູນຈາກປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານ Xi Jinping ເພື່ອຄວບຄຸມ ຄວາມມັກໃຫຍ່ໄຝ່
ສູງທາງທະຫານຂອງພຽງຢາງ ເຖິງແມ່ນວ່າໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ທ່ານທຣຳໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນ
Twitter ວ່າ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານຂໍຂອບໃຈຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມຂອງປັກກິ່ງ ແຕ່ “ກໍບໍ່ໄດ້
ເປັນຜົນສຳເລັດ.”
ທ່ານ Mnuchin ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫລງການວ່າ “ສະຫະລັດກຳລັງສົ່ງຂ່າວທີ່ເນັ້ນໜັກ
ໄປຍັງທົ່ວໂລກວ່າ ພວກເຮົາຈະບໍ່ລັງເລໃຈ ທີ່ຈະເອົາມາດຕະການ ຕໍ່ສ່ວນບຸກຄົນ
ບໍລິສັດ ແລະສະຖາບັນການເງິນຕ່າງໆ ທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູູນຕໍ່ອຳ ນາດການ
ປົກຄອງເກົາຫລີເໜືອ.
ທ່ານ Mnuchin ໃນຂະນະທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດໃດໆ ແຕ່ກໍໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກ
ຂ່າວວ່າ ສະຫະລັດມີ “ຂໍ້ມູນສືບລັບ ໂດຍສະເພາະ” ກ່ຽວກັບກິດຈະການ ຕ່າງໆ
ຂອງທະນາຄານນີ້.
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