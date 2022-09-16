ສະຫະລັດ ເຊື່ອວ່າ ກຸ່ມ ອາລ-ໄກດາ ແລະ ລັດອິສລາມ ໄດ້ສັ່ນຄອນ ຍ້ອນສູນເສຍການນຳພາ

ເຖິງແມ່ນຈະມີຄວາມສົງໄສ ກ່ຽວກັບ ຜົນປະໂຫຍດຂອງສິ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າການໂຈມຕີເພື່ອກຳຈັດພວກຫົວໜ້າກຸ່ມກໍ່ຕາມ, ການປະຕິບັດການເພື່ອສັງຫານພວກຜູ້ນຳກໍ່ການຮ້າຍອາວຸໂສແມ່ນກຳລັງໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດ, ອີງຕາມນຶ່ງໃນບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ປາບປາມລັດທິກໍ່ການຮ້າຍລະດັບສູງຂອງ ວໍຊິງຕັນ.
ທັງກຸ່ມລັດອິສລາມ ແລະ ອາລ-ໄກດາ ໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຫ້ອາໄສຢູ່ໃນ “ຮູບແບບການເອົາຕົວລອດ” ລຸນຫຼັງການຕາຍ ຂອງພວກຜູ້ນຳຂອງພວກເຂົາ ຈາກຜົນຂອງການດຳເນີນການ ຂອງ ສະຫະລັດ ໃນປີນີ້, ອີງຕາມການກ່າວຂອງທ່ານນາງ ຄຣິສຕີນ ອາບີຊາອິດ (Christine Abizaid) ຜູ້ອຳນວຍການ ສູນກາງປາບປາມລັດທິກໍ່ການຮ້າຍ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້.
ທ່ານນາງໄດ້ກ່າວວ່າໂດຍສະເພາະກຸ່ມລັດອິສລາມ, ແມ່ນໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຫ້ຕັ້ງຕົວໃໝ່ລຸນຫຼັງການຕາຍຂອງອະດີດ ອີເມຍ ອາບູ ອີບຣາຮິມ ອາລ-ຮາສຊີມີ ອາລ-ຄູຣາສຊີ (Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi), ເຊິ່ງຍັງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນຊື່ ຮາດຈີ ອັບດາລລາ (Hajji 'Abdallah), ລຸນຫຼັງກອງກຳລັງພິເສດ ສະຫະລັດ ໄດ້ທຳການບຸກໂຈມຕີໃນພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງ ຊີເຣຍ ເມື່ອເດືອນກຸມພາທີ່ຜ່ານມາ.
ໃນເວລານັ້ນ, ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສກອງທັບ ສະຫະລັດ ໄດ້ອະທິບາຍການຕາຍຂອງທ້າວ ອາບູ ອີບຣາຮິມ ນັ້ນວ່າ “ການສ້າງຄວາມເສຍຫາຍທີ່ສຳຄັນ,” ເປັນການປະເມີນຜົນທີ່ໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນ ໃນວິທີທີ່ພວກ IS ໄດ້ດຳເນີນການປະຕິບັດການຕ່າງໆໃນສອງສາມເດືອນທີ່ຜ່ານມາ.
ທ່ານນາງ ອາບີຊາອິດ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມການສືບລັບ ແລະ ການຮັກສາຄວາມປອດໄພຢູ່ນອກນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ, ໃນການຕອບຄຳຖາມທີ່ຖືກສົ່ງໄປໂດຍວີໂອເອວ່າ “ສິ່ງທີ່ສຳຄັນກ່ຽວກັບມັນກໍແມ່ນ ມັນບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ລາວເທົ່ານັ້ນ.”
ທ່ານນາງ ອາບີຊາອິດ ໄດ້ກ່າວດ້ວຍການໃຊ້ຊື່ຫຍໍ້ອີກຊື່ນຶ່ງສຳລັບກຸ່ມດັ່ງກ່າວວ່າ “ມັນກໍແມ່ນວ່າລາວເປັນຄົນສຸດທ້າຍໃນພວກຜູ້ນຳທີ່ຢູ່ໃນຖັນແຖວທີ່ຍາວ ຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະໂຈມຕີ ສະຫະລັດ ແລະ ພະຍາຍາມທີ່ຈະເອົາຊະນະ ຊີເຣຍ ແລະ ຍຶດການຄວບຄຸມເຂດແດນຄືນອີກຕໍ່ໄປ ໃນວິທີທີ່ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ໄດ້ສົ່ງຜົນສະທ້ອນຕໍ່ການສູນເສຍຜູ້ມີພອນສະຫວັນທີ່ສຳຄັນໃນການນຳພາອາວຸໂສຂອງກຸ່ມ ISIS. ມັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງເພັ່ງເລັງໃສ່ຊະນິດຂອງການຂະຫຍາຍສາຂາ ທີ່ໄດ້ກະຈາຍໄພຂົ່ມຂູ່ອອກໄປ ແລະ ອີກຄັ້ງນຶ່ງ, ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການເພັ່ງເລັງໃສ່ ສະຫະລັດ ອ່ອນເບົາລົງກວ່າທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຫຼາຍປີກ່ອນໜ້ານີ້.”
ການໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງ ສະຫະລັດ ເຊິ່ງໄດ້ສັງຫານຫົວໜ້າກຸ່ມ ອາລ-ໄກດາ ມາດົນນານ ທ້າວ ເອແມນ ອາລ-ຊາວາຮີຣີ ໃນທ້າຍເດືອນກໍລະກົດທີ່ຜ່ານມານັ້ນ, ໄດ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດເຫດການທີ່ເຊື່ອມໂຍງກັນແບບບໍ່ເຄີຍເຫັນມາກ່ອນຕໍ່ອົງການກໍ່ການຮ້າຍເຊັ່ນດຽວກັນ.