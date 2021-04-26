ສະຫະລັດ ເລີ່ມຫຼຸດ ການດຳເນີນ ພາລະກິດທາງທະຫານ ໃນ ອັຟການິສຖານ

ຜູ້ບັນຊາການລະດັບສູງຂອງກອງທັບ ສະຫະລັດ ໃນ ອັຟການິສຖານ ເວົ້າວ່າຂັ້ນຕອນການຖອນກອງກຳລັງທະຫານ ອາເມຣິກັນ ທັງໝົດອອກຈາກປະເທດທີ່ຖືກທຳລາຍໂດຍຄວາມຂັດແຍ້ງນັ້ນແມ່ນໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນແລ້ວ.
ນາຍພົນ ສກັອດ ມິລເລີ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນທ້ອງຖິ່ນໃນນະຄອນຫຼວງ ກາບູລ ຂອງ ອັຟການິສຖານ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ກອງກຳລັງທະຫານທັງໝົດຂອງທ່ານ “ຕອນນີ້ແມ່ນພວມກະກຽມ ທີ່ຈະຖອນກຳລັງ” ພາຍໃຕ້ຄຳສັ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບ.
ທ່ານ ມິລເລີ ໄດ້ກ່າວເກືອບສອງອາທິດຫຼັງຈາກປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ປະກາດວ່າ ກອງກຳລັງທະຫານ ສະຫະລັດ ທີ່ຍັງເຫຼືອ 3,000 ຄົນ ຫຼື ປະມານນັ້ນຈະຖອນອອກພາຍໃນວັນທີ 11 ກັນຍາ, ເຊິ່ງແມ່ນວັນຄົບຮອບ 20 ປີຂອງການໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍໃສ່ຕຶກສູນກາງການຄ້າໂລກໃນນະຄອນ ນິວຢອກ ແລະ ທຳນຽບຫ້າແຈ ຢູ່ນອກຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ. ທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການຖອນກຳລັງທະຫານຈະເລີ່ມຂຶ້ນວັນທີ 1 ພຶດສະພາ ເພື່ອປິດສົງຄາມເກືອບ 20 ປີ, ເຊິ່ງແມ່ນສົງຄາມທີ່ຍາວທີ່ສຸດຂອງ ອາເມຣິກາ.
ທ່ານ ມິລເລີ ເປັນຜູ້ບັນຊາການກອງກຳລັງ ສະຫະລັດ ແລະ ໜ່ວຍປະຕິບັດພາລະກິດໜູນຫຼັງເດັດດ່ຽວ ທີ່ນຳພາການຝຶກຊ້ອມ ແລະ ໃຫ້ຄຳປຶກສາຕ່າງໆຂອງອົງການ NATO ໃນປະເທດດັ່ງກ່າວ.
ບັນດາພັນທະມິດ NATO ໄດ້ສັນຍາທີ່ດຳເນີນການຄືກັນ ແລະ ຖອນກອງກຳລັງຂອງເຂົາເຈົ້າປະ ມານ 7,000 ຄົນເຊັ່ນກັນ, ໂດຍສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ຕົກລົງທີ່ ວໍຊິງຕັນ ໄດ້ເຈລະຈາກັບກຸ່ມກະບົດຕາລີບານ ອັຟການິສຖານ ເມື່ອນຶ່ງປີທີ່ຜ່ານມາ.
ນາຍພົນໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຈະດຳເນີນການຖອນກຳລັງອອກຈາກ ອັຟການິສຖານ ຢ່າງເປັນລະບຽບ, ແລະ ນັ້ນຈະໝາຍເຖິງການປ່ຽນແປງຖານທັບ ຕ່າງໆ ແລະ ອຸປະກອນຕໍ່ກອງກຳລັງຮັກ ສາຄວາມປອດໄພ ອັຟການິສຖານ.”
ສະຫະລັດ ແລະ ພັນທະມິດຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ເລີ່ມການບຸກໂຈມຕີທາງທະຫານເຂົ້າໄປໃນປະເທດດັ່ງກ່າວຫຼາຍວັນຫຼັງຈາກການໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍທີ່ຮ້າຍແຮງໃນວັນທີ 11 ກັນຍາ 2001 ເພື່ອລົງ ໂທດກຸ່ມຕາລີບານ ທີ່ຕອນນັ້ນເປັນລັດຖະ ບານປົກຄອງປະເທດ ສຳລັບການປົກປ້ອງ ແລະ ອະນຸ ຍາດໃຫ້ພວກຫົວໜ້າກຸ່ມ ອາລ-ໄກດາ ວາງແຜນການຄາດຕະກຳຢ່າງໂຫດຫ້ຽມນັ້ນ.
ກຳເນີນການທາງທະຫານໄດ້ຂັບໄລ່ກຸ່ມອິສລາມທີ່ວ່ານັ້ນອອກຈາກອຳນາດໃນນະຄອນຫຼວງຢ່າງວ່ອງໄວ ກ່ອນທີ່ພວກຕາລີບານ ໄດ້ລວມກຸ່ມຄືນ ແລະ ເປີດການກໍ່ກະບົດທີ່ຮ້າຍແຮງຕໍ່ ອັຟການິສຖານ ແລະ ກອງກຳລັງສາກົນທີ່ນຳພາໂດຍ ສະຫະລັດ, ສ້າງຕັ້ງການຄວບຄຸມຄືນໃນບໍລິເວນທີ່ກວ້າງຂວາງຂອງ ອັຟການິສຖານ.