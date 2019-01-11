ຝ່າຍແນວໂຮມທີ່ນຳພາໂດຍສະຫະລັດທີ່ຢູ່ໃນຊີເຣຍໄດ້ເລີ້ມຖອນທະຫານຂອງຕົນຈາກຊີເຣຍແລ້ວ.
ຝ່າຍແນວໂຮມ “ໄດ້ເລີ້ມຂັ້ນຕອນຂອງການຖອນທະຫານຢ່າງມີເຈດຈຳນົງຂອງ ພວກເຮົາອອກຈາກຊີເຣຍແລ້ວ”, ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງພັນເອກ ຊອນ ໄຣເອິນ, ໂຄສົກຂອງສະຫະລັດກັບພວກແນວໂຮມໃນການຕໍ່ສູ້ກັບກຸ່ມລັດອິສລາມ. ທ່ານກ່າວອີກວ່າ “ເນື່ອງຈາກຄວາມເປັນຫ່ວງດ້ານຄວາມປອດໄພໃນການດຳເນີນງານ ພວກເຮົາຈະບໍ່ເວົ້າເຖິງໄລຍະເວລາ, ບ່ອນທີ່ຈະຖອນອອກ ຫລືການເຄື່ອນທະຫານອອກຢ່າງສະເພາະເຈາະຈົງ.”
ຕອນຕົ້ນໆ ອາທິດນີ້ ການຮຽກຮ້ອງຂອງທ່ານ ຈອນ ໂບລຕັນ, ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງສະຫະລັດ ວ່າຂໍໃຫ້ມີການປົກປ້ອງແກ່ພວກກະບົດຊາວເຄີສຢູ່ຊີເຣຍ ຫລື YPG ໂດຍເປັນເງື່ອນໄຂກ່ອນຈະມີການຖອນທະຫານສະຫະລັດອອກຈາກຊີເຣຍ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະທານາທິບໍດີ ຣີເຊັບ ຕາຢິບ ເອີດວານ ຂອງເທີກີ ມີຄວາມໂກດແຄ້ນ ຊຶ່ງພາໃຫ້ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ປະຕິເສດບໍ່ຍອມພັບກັບ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງສະຫະລັດ.
ກຸ່ມ YPG ແມ່ນເປັນພັນທະມິດທີ່ສຳຄັນຂອງວໍຊິງຕັນ ໃນການທຳສົງຄາມຕ້ານກັບ ກຸ່ມລັດອິສລາມ ແຕ່ຖືກອັງກາຣາຖືວ່າ ເປັນກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍກຸ່ມນຶ່ງທີ່ມີການເຊື່ອມໂຍງກັບພວກກະບົດຢູ່ໃນເທີກີ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ