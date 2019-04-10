ລັດຖະມົນຕີຍຸຕິທຳ ສະຫະລັດ ທ່ານ ວິລລຽມ ບາ ຈະເດີນທາງກັບໄປຫໍລັດຖະສະພາ
ແຄັບປິຕອລ ຮິລ ອີກຄັ້ງນຶ່ງ ເພື່ອໃຫ້ປາກຄຳຕໍ່ບັນດາສະມາຊິກສະພາໃນວັນພຸດມື້ນີ້,
ນຶ່ງວັນຫຼັງຈາກທ່ານໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ມູນສະເພາະໃດນຶ່ງ ກ່ຽວ
ກັບ ລາຍງານຂອງໄອຍະການພິເສດທ່ານ ໂຣເບີດ ມອລເລີ ເລື່ອງການສືບສວນສອບ
ສວນ ຣັດເຊຍ, ແຕ່ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານຄາດວ່າຈະເປີດເຜີຍລາຍງານສະບັບແກ້ໄຂ ຂອງ
ເອກະສານດັ່ງກ່າວ “ພາຍໃນນຶ່ງອາທິດ.”
ທ່ານມີກຳນົດທີ່ຈະຂຶ້ນກ່າວ ໃນການໃຫ້ປາກຄຳ ຕໍ່ອະນຸກຳມະການຈັດສັນງົບປະມານ
ຂອງສະພາຕ່ຳ ທີ່ເພັ່ງເລັງໃສ່ງົບປະມານປີ 2020 ສຳລັບກະຊວງຂອງທ່ານ.
ນັ້ນແມ່ນຫົວຂໍ້ຂອງການໃຫ້ປາກຄຳຂອງທ່ານໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ຕໍ່ຄະນະກຳມະ
ການທີ່ມີລະດັບເທົ່າທຽມກັນ ໃນສະພາຕ່ຳ, ແຕ່ເປັນຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານ ນັບຕັ້ງແຕ່ໄດ້
ອອກບົດສະຫຼຸບ ກ່ຽວກັບ ການພົບເຫັນຂອງໄອຍະການພິເສດ, ທ່ານ ບາ ໄດ້ປະເຊີນ
ກັບການຕ້ອງຕິເພີ້ມຂຶ້ນຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ສະເໜີວ່າ ທ່ານໄດ້ປະຕິບັດໜ້າ
ທີ່ ເພື່ອປົກປ້ອງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ຈາກການສະຫຼຸບ ທີ່ສົມບູນຂອງການ
ສອບສວນນັ້ນ.
ປະທານຄະນະກຳມະການຈັດສັນງົບປະມານ ສະພາຕ່ຳ ທ່ານນາງ ນີຕ້າ ໂລວີ ໄດ້
ກ່າວວ່າ ບົດສະຫຼຸບຂອງທ່ານ ບາ ປາກົດວ່າຈະ “ສະຫຼຸບດ້ວຍການເຂົ້າຂ້າງທ່ານ
ປະທານາທິບໍດີ ຫຼາຍທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຮັດໄດ້” ແລະ “ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຄຳຖາມ ຫຼາຍກວ່າຄຳ
ຕອບ.”
ສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດຈາກລັດ ນິວຢອກ ຍັງໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ ຈົດໝາຍຂອງລັດ
ຖະມົນຕີຍຸຕິທຳ “ແມ່ນໜ້າສົງໄສຫຼາຍກວ່າຄວາມໜ້າປະທັບໃຈ” ແລະ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງ
ໃຫ້ທ່ານ “ນຳເອົາຄວາມໂປ່ງໃສ ມາສູ່ຂະບວນການນີ້ໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້.”
ໃນເດືອນແລ້ວນີ້, ສອງວັນຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບລາຍງານຈາກທ່ານ ມອລເລີ ນັ້ນ, ທ່ານ ບາ
ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກສະພາຊາບວ່າ ທ່ານໄອຍະການພິເສດບໍ່ໄດ້ພົບເຫັນການ
ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ລະຫວ່າງ ຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງ ຂອງທ່ານ ທຣຳ ກັບ ຣັດເຊຍ ເພື່ອ
ຄອບງຳການເລືອກຕັ້ງປີ 2016, ແຕ່ມີຄວາມເປັນກາງ ກ່ຽວກັບວ່າ ທ່ານປະທານາທິ
ບໍດີ ໄດ້ຂັດຂວາງຂະບວນການຍຸຕິທຳຂອງ ອາເມຣິກາ ຫຼືບໍ່.
ລາຍງານຂ່າວໄດ້ເວົ້າວ່າ ສະມາຊິກບາງຄົນໃນກຸ່ມຂອງທ່ານ ມອລເລີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ບົດ
ສະຫຼຸບຂອງທ່ານ ບາ ໄດ້ດັດແປງຂໍ້ມູນ ທີ່ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ທ່ານ ທຣຳ.
ລັດຖະມົນຕີຍຸຕິທຳ ບໍ່ໄດ້ຕອບໂຕ້ ຕໍ່ການກ່າວຫາຂອງທ່ານນາງ ໂລວີ ທີ່ວ່າທ່ານອາດ
“ເລືອກເອົາ” ແຕ່ຂໍ້ຄວາມໃດນຶ່ງຈາກລາຍງານຂອງທ່ານ ມອລເລີ ເທົ່ານັ້ນ, ຫຼືບໍ່ກໍບໍ່
ໄດ້ພິຈາລະນາ ກ່ຽວກັບ ການຢືນຢັນຂອງທ່ານ ທຣຳ ທີ່ວ່າ ເອກະສານດັ່ງກ່າວ ບໍ່ໄດ້
ເອົາໂທດກັບທ່ານຈາກການກະທຳຜິດ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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