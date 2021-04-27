ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ລາວ

ສຫລ ຈັດເອົາລາວ ເຂົ້າໃນບັນຊີແດງ ຂອງການເດີນທາງ ທີ່ຖືວ່າມີຄວາມສ່ຽງສຸດຂີດ ໃນການຕິດ ພະຍາດ ໂຄວິດ

ເວັບໄຊທ໌ຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທີ່ຫ້າມຄົນເດີນທາງໄປລາວ

ສະຫະລັດຈັດລາວ ເຂົ້າໃນບັນຊີແດງໃນເລື້ອງເດີນທາງ ຍ້ອນການລະບາດ ຂອງໂຄວິດ-19 ຂະນະທີ່ລາວມີການປິດບ້ານປິດເມືອງ ເກືອບໝົດທຸກບ່ອນ.

ນັບແຕ່ວັນທີ ໃນວັນທີ 19 ເມສາ ກໍມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໃນລາວເພີ້ມຂຶ້ນ 451 ຄົນ ຊຶ່ງເປັນການເພີ້ມວ່ອງໄວຢ່າງເປັນປະຫວັດການ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ຕິດເຊື້ອສະສົມທີ່ ເພີ້ມ ຂຶ້ນມາເປັນ 511 ລາຍແລ້ວ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້. ເຫດ ການນີ້ເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານ ສະຫະລັດຈັດເອົາລາວເຂົ້າໃນບັນຊີປະເທດທີ່ຢູ່ໃນ ຂີດແດງ ກໍຄືອັນດັບ ທີ 4 ຫລື ອັນດັບສູງ ສຸດດ້ານອັນຕະລາຍຂອງການຕິດ ພະຍາດ ແລະອອກລະບຽບ ຫ້າມຄົນອາເມຣິກັນເດີນທາງໄປລາວນັບແຕ່ວັນທີ 22 ເມສາເປັນຕົ້ນໄປ ຊຶ່ງກົງກັນກັບການປະກາດປິດປະເທດ ແລະປິດບ້ານ ປິດເມືອງ ຕ່າງໆ ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນທີ່ຫ້າມຄົນເດີນທາງໄປຕ່າງແຂວງ ແລະຫ້າມ ຄົນອອກເຮືອນຖ້າບໍ່ຈໍາເປັນ ນັບແຕ່ວັນທີ 22 ເມສາຫາວັນທີ 5 ພຶດສະພາ.

ເນື່ອງຈາກເປັນຈຸດເດືອດຂອງການລະບາດຂອງພະຍາດນີ້ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທີ່ແຕ່ກ່ອນທີ່ເຄີຍມີຄົນ ແລະລົດ ສັນຈອນໄປມາແບບ ແອອັດຢູ່ຕາມທ້ອງ ຖະໜົນ ກໍຕົກຢູ່ໃນສະພາບງຽບເຫງົາ ດັ່ງການບອກເລົ່າເຖິງສະພາບການດັ່ງກ່າວ ແລະການຕິດ ໂຄວິດ-19 ຢ່າງຫລວງຫລາຍ ຈາກແມ່ຍິງຄົນນຶ່ງທີ່ຂາຍເຄື່ອງ ທາງອອນລາຍໃນເຂດນະຄອນຫລວງວຽງຈັນສູ່ຟັງວ່າ:
“ປິດຄັກ ປິດແນ່ ເມືອງວຽງຈັນມິດອິ່ມຊີ່ມ. ປາດໂທ. ຄົນຕິດບັກຫລາຍໆ ຫລາຍລ້ອຍແລ້ວ ພີ່ນ້ອງເຮົາກະຕິດ ຕິດເຊື້ອຫັນໜະ.”

ການຕັ້ງປ້ອມຍາກກວດກາຫ້າມຄົນເຂົ້າໄປໃນບາງບ້ານໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຖ້າບໍ່ຈໍາເປັນ
ການຕັ້ງປ້ອມຍາກກວດກາຫ້າມຄົນເຂົ້າໄປໃນບາງບ້ານໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຖ້າບໍ່ຈໍາເປັນ

ລາວຊຶ່ງເປັນປະເທດນຶ່ງ ທີ່ສາມາດຄວບຄຸມການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໄດ້ດີສົມຄວນມາໄດ້ປີກວ່າຈົນມາເຖິງກາງເດືອນເມສາ ກໍຄືຊ່ວງປີໃໝ່ລາວປີນີ້ ຫລັງຈາກມີການລັກລອບເຂົ້າປະເທດຂອງຜູ້ຊາຍໄທສອງຄົນ ແລະແມ່ຍິງລາວຄົນນຶ່ງທີ່ລັກລອບເຂົ້າປະເທດ ແລະນໍາເຊື້ອໄປຕິດໃສ່ນາງສາວລາວ ອາຍຸ 25 ປີ ຄົນນຶ່ງ ທີ່ເປັນຜູ້ປ່ວຍກໍລະນີ 59 ແລະອີກຫລາຍຄົນ. ເນື່ອງຈາກພວກກ່ຽວໄດ້ໄປຫລາຍສະຖານທີ່ນັບ ທີ່ເປັນຈຸດເຕົ້າໂຮມຜູ້ຄົນໃນວັນ ສົງການ, ລວມທັງວັດສີເມືອງອີກດ້ວຍ ຜູ້ຊ່ຽວຊານຝ່າຍລາວ ແລະອົງການອະນາໄມໂລກຄາດນະເນເບື້ອງຕົ້ນຄາດວ່າ ຢູ່ນະຄອນ ຫຼວງວຽງຈັນ ຈະມີຜູ້ຕິດເຊື້ອພະຍາດດັ່ງກ່າວສູງເຖິງ 2,000 ຄົນ, ອີງຕາມ ການລາຍງານຂອງ ຂ່າວສານໃນທ້ອງຖິ່ນ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG