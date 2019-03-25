ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ໂລກ

ກອ​ງ​ກຳ​ລັງ SDF ປ​ະ​ຕິ​ບັດ​ ການ​ເກັບ​ກວາດ ຫຼັງ​ຈາກປະ​ກາດ​ສິ້ນ​ສຸດ ​ເມືອງຫຼວງ ​ຂອງ​ພວກ IS

ຄວັນ​ໄຟ ປິວ​ຂຶ້ນ​ທ້ອງ​ຟ້າ​ໃນ​ເມືອງ ບາ​ກຸ​ສ. 22 ມີ​ນາ, 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ກອງ​ກຳ​ລັງ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ ຊີ​ເຣຍ ຫຼື SDF ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ໜູນຫຼັງ​ຈາກ ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​
ດຳເນີນການ “ປະຕິບັດການກວາດລ້າງ” ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ຢູ່ເຂດສຸດທ້າຍທີ່ຍຶດ
ມາໄດ້ຈາກພວກລັດອິສລາມ, ນຶ່ງວັນຫຼັງຈາກໄດ້ປະກາດການສິ້ນສຸດຂອງເມືອງຫຼວງ
ທີ່ປະກາດຂຶ້ນມາເອງ ໂດຍກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍນັ້ນ.

ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ນຳ​ໜ້າ​ໂດຍ ສະ​ຫະ​ລັດ ທີ່​ໄດ້​ທຳ​ການ​ຕໍ່​ສູ້​ກັບ​ພວກ IS ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ
ກອງກຳລັງ SDF ແມ່ນພວມເຮັດວຽກ ເພື່ອລະບຸຕົວພວກຫົວຮຸນແຮງທີ່ຍັງຫລົງເຫຼືອ
ຢູ່ເຊິ່ງອາດຫຼົບລີ້ຢູ່ໃນຂົງເຂດນັ້ນ ແລະ ກຳຈັດອາວຸດທີ່ເຫຼືອຂອງພວກລັດອິສລາມ
ໃຫ້ໝົດໄປ.

ຮອດ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ຂອງວັນ​ເສົາ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ, ທຸກ​ຢ່າງ​ທີ່​ຍັງ​ເຫຼືອ​ຢູ່ ກໍ​ແມ່ນ​ຊາກ​ຂອງ​ລົດ​ທີ່​ຖືກ​
ໄຟໄໝ້, ສະຖານທີ່ຕັ້ງຄ້າຍທີ່ຖືກຖິ້ມ ແລະ ສະບຽງອື່ນໆທີ່ພວກນັກຮົບ ຂອງກຸ່ມກໍ່ການ
ຮ້າຍກຸ່ມສຸດທ້າຍ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາໄດ້ປະຖິ້ມໄວ້.

ຢູ່​ເທິງຕຶກຫຼັງ​ນຶ່ງ​ຈາກຫຼາຍຫຼັງ​ທີ່​ຍັງ​ຕັ້ງ​ຢູ່ນັ້ນ, ກອງ​ກຳ​ລັງ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ
ໜູນຫຼັງໂດຍ ສະຫະລັດ ໄດ້ປັກທຸງຂອງເຂົາເຈົ້າໃສ່ ແລະ ໄດ້ສະຫຼອງ ການສິ້ນສຸດ
ຂອງເມືອງຫຼວງທີ່ຖືກປະກາດຂຶ້ນມາເອງຂອງພວກກໍ່ການຮ້າຍ ທີ່ ໄດ້ນຳເອົາຄວາມ
ຢ້ານກົວ ແລະ ຄວາມຕາຍມາສູ່ປະຊາຊົນທີ່ພວກເຂົາພະຍາ ຍາມທີ່ຈະປົກຄອງ.

ຫົ​ວ​ໜ້າ​ໃຫຍ່​ຂອງກອງ​ກຳ​ລັງ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ ຊີ​ເຣຍ ທ່ານ ມາ​ສ​ລູມ ໂຄ​ບາ​ນີ ໄດ້​ກ່າວ
ຕໍ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັນທະມິດ ໃນພິທີສະຫຼອງ ເພື່ອເປັນ ຂີດໝາຍໄຊ
ຊະນະທີ່ລໍຖ້າມາດົນ, ດ້ວຍການໃຊ້ຊື່ຫຍໍ້ສຳລັບກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍວ່າ “ຫຼັງຈາກການຕໍ່ສູ້
ດົນຫ້າປີ, ພວກເຮົາໄດ້ຢືນຢູ່ທີ່ນີ້ເພື່ອປະກາດການເອົາຊະ ນະກຸ່ມ ISIS ດ້ວຍ ກຳລັງ
ແລະ ສິ້ນສຸດບັນຫາທາງສັງຄົມຂອງພວກເຂົາ ຕໍ່ມວນມະນຸດ.”

ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ຂໍ​ປະ​ກາດມື້ນີ້ ເປັນ​ການ​ທຳ​ລາຍ​ອັນ​ທີ່​ເອີ້ນ​ວ່າ ອົງ​ການ
ລັດອິສລາມ ແລະ ສິ້ນສຸດການຄວບຄຸມພື້ນດິນຂອງພວກເຂົາ ໃນເຂດ ແດນແຫ່ງສຸດ
ທ້າຍຂອງພວກເຂົາໃນພາກພື້ນ ບາກຸສ.”

ແຕ່​ວ່າ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ຕົບ​ມື ແລະ ສຽງ​ເພງ​ຂອງກອງ​ດຸ​ຣິ​ຍາງ​ນັ້ນ, ຜູ້​ບັນ​ຊາ​ການ
SDF ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງພັນທະມິດກໍໄດ້ສະແດງຄວາມເຄົາລົບຕໍ່ກອງ ກຳລັງ
SDF, ເຊິ່ງໄດ້ສູນເສຍເລືອດເນື້ອ ແລະ ສົມບັດຂອງເຂົາເຈົ້າໄປເພື່ອຍາດເອົາໄຊ
ຊະນະ, ຄາດວ່າປະມານ 11,000 ຄົນຖືກຂ້າຕາຍໃນລະຫວ່າງການຕໍ່ສູ້ ເພື່ອ ຕ້ານ
ພວກ IS, ທີ່ໃນຈຸດນຶ່ງພວກເຂົາໄດ້ຄວບຄຸມພື້ນທີ່ ສາມສ່ວນສີ່ຂອງ ຊີເຣຍ ແລະ
ຫຼາຍເກືອບເທົ່າກັນໃນປະເທດ ອີຣັກ.

ແລະ ຈົນ​ຮອດ​ທ້າຍ ຫຼື​ບາງ​ເທື່ອ​ຕອນ​ຄ່ຳ​ຂອງວັນ​ສຸກ ຮອດ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ຂອງວັນ​ເສົາ​ນີ້ນັ້ນ,
ພວກ IS ກໍໄດ້ທຳການໂຈມຕີຢ່່າງໂຫດຮ້າຍ, ດ້ວຍການໃຊ້ມືລະ ເບີດສະຫຼະຊີບ ແລະ
ແມ່ນກະທັ້ງໃຊ້ເດັກນ້ອຍເປັນເຄື່ອງກຳບັງມະນຸດ ໃນ ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະຍຶດໜ່ຽວ
ເຂດແດນແຫ່ງສຸດທ້າຍໄວ້ ເພື່ອພວກເຂົາຈະ ປັກທຸງດຳຂອງພວກເຂົາໄດ້.

ຊະ​ຕາ​ກຳ​ທີ່​ແນ່ນອນ​ຂອງ​ພວກ​ນັກ​ຮົບ IS ກຸ່ມ​ສຸດ​ທ້າຍ, ບາງ​ເທື່ອ​ຜູ້​ຕິດ​ຕາມ​ທີ່​ອຸດ​ທິ​ດ
ຕົນຢ່າງສູງຂອງກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍສອງສາມຮ້ອຍຄົນນັ້ນ, ແມ່ນບໍ່ເປັນທີ່ຮູ້ ຈັກຢ່າງຊັດ
ເຈນໃນວັນເສົາວານນີ້.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສ​າ​ອັງ​ກິດ

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG