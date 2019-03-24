ລະເບີດຈຳນວນຫຼາຍໄດ້ຖືກຖິ້ມລົງໃສ່ເຂດແດນແຫ່ງສຸດທ້າຍ ທີ່ພວກລັດອິສລາມ ປົກ
ຄອງ ເປັນເວລາຫຼາຍຄືນລຽນຕິດ, ເຮັດໃຫ້ທ້ອງຟ້າຕອນຄ່ຳໃນເມືອງ ບາກຸສ ທີ່ຕັ້ງຢູ່
ພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງ ຊີເຣຍ ແຈ້ງສະຫວ່າງ.
ຮອດຕອນເຊົ້າຂອງວັນເສົາວານນີ້, ທຸກຢ່າງທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ກໍແມ່ນຊາກຂອງລົດທີ່ຖືກໄຟ
ໄໝ້, ສະຖານທີ່ຕັ້ງຄ້າຍທີ່ຖືກຖິ້ມ ແລະ ສະບຽງອື່ນໆທີ່ພວກນັກຮົບຂອງກຸ່ມກໍ່ການ
ຮ້າຍກຸ່ມສຸດທ້າຍ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາໄດ້ປະຖິ້ມໄວ້.
ຢູ່ເທິງຕຶກຫຼັງນຶ່ງຈາກຫຼາຍຫຼັງທີ່ຍັງຕັ້ງຢູ່ນັ້ນ, ກອງກຳລັງປະຊາທິປະໄຕທີ່ໄດ້ຮັບການ
ໜູນຫຼັງໂດຍ ສະຫະລັດ ໄດ້ປັກທຸງຂອງເຂົາເຈົ້າໃສ່ ແລະ ໄດ້ສະຫຼອງການສິ້ນສຸດຂອງ
ເມືອງຫຼວງທີ່ຖືກປະກາດຂຶ້ນມາເອງຂອງພວກກໍ່ການຮ້າຍ ທີ່ໄດ້ນຳເອົາຄວາມຢ້ານກົວ
ແລະ ຄວາມຕາຍມາສູ່ປະຊາຊົນທີ່ພວກເຂົາພະຍາຍາມທີ່ຈະປົກຄອງ.
ຫົວໜ້າໃຫຍ່ຂອງກອງກຳລັງປະຊາທິປະໄຕ ຊີເຣຍ ທ່ານ ມາສລູມ ໂຄບານີ ໄດ້ກ່າວຕໍ່
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັນທະມິດ ໃນພິທີສະຫຼອງ ເພື່ອເປັນຂີດໝາຍໄຊຊະນະ
ທີ່ລໍຖ້າມາດົນ, ດ້ວຍການໃຊ້ຊື່ຫຍໍ້ສຳລັບກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍວ່າ “ຫຼັງຈາກການຕໍ່ສູ້ດົນຫ້າ
ປີ, ພວກເຮົາໄດ້ຢືນຢູ່ທີ່ນີ້ເພື່ອປະກາດການເອົາຊະນະກຸ່ມ ISIS ດ້ວຍກຳລັງ ແລະ ສິ້ນ
ສຸດບັນຫາທາງສັງຄົມຂອງພວກເຂົາ ຕໍ່ມວນມະນຸດ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຂໍປະກາດມື້ນີ້ ເປັນການນທຳລາຍອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ ອົງການ
ລັດອິສລາມ ແລະ ສິ້ນສຸດການຄວບຄຸມພື້ນດິນຂອງພວກເຂົາ ໃນເຂດແດນແຫ່ງສຸດ
ທ້າຍຂອງພວກເຂົາໃນພາກພື້ນ ບາກຸສ.”
ແຕ່ວ່າໃນລະຫວ່າງການຕົບມື ແລະ ສຽງເພງຂອງກອງດຸຣິຍານນັ້ນ, ຜູ້ບັນຊາການ
SDF ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງພັນທະມິດກໍໄດ້ສະແດງຄວາມເຄົາລົບຕໍ່ກອງກຳລັງ SDF,
ເຊິ່ງໄດ້ສູນເສຍເລືອດເນື້ອ ແລະ ສົມບັດຂອງເຂົາເຈົ້າເພື່ອໄຊຊະນະ, ຄາດວ່າປະມານ
11,000 ຄົນຖືກຂ້າຕາຍໃນລະຫວ່າງການຕໍ່ສູ້ເພື່ອຕ້ານພວກ IS, ທີ່ໃນຈຸດນຶ່ງພວກ
ເຂົາໄດ້ຄວບຄຸມພື້ນທີ່ສາມສ່ວນສີ່ຂອງ ຊີເຣຍ ແລະ ຫຼາຍເກືອບເທົ່າກັນໃນປະ
ເທດ ອີຣັກ.
ແລະ ຈົນຮອດທ້າຍ ຫຼືບາງເທື່ອຕອນຄ່ຳຂອງວັນສຸກ ຮອດຕອນເຊົ້າຂອງວັນເສົາວານ
ນີ້ນັ້ນ,ພວກ IS ກໍໄດ້ທຳການໂຈມຕີທີ່ໂຫດຮ້າຍ, ດ້ວຍການໃຊ້ມືລະເບີດສະຫຼະຊີບ
ແລະ ແມ່ນກະທັ້ງໃຊ້ເດັກນ້ອຍເປັນເຄື່ອງກຳບັງມະນຸດ ໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະ
ຍຶດເກາະກັບເຂດແດນແຫ່ງສຸດທ້າຍ ເພື່ອທີ່ພວກເຂົາຈະປັກທຸກດຳຂອງພວກເຂົາ
ໄດ້.
ສະຕາກຳທີ່ແນ່ນອນຂອງພວກນັກຮົບ IS ກຸ່ມສຸດທ້າຍ, ບາງເທື່ອຜູ້ຕິດຕາມທີ່ອຸດທິດ
ຕົນຢ່າງສູງຂອງກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍສອງສາມຮ້ອຍຄົນນັ້ນ, ແມ່ນບໍ່ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກຢ່າງຊັດ
ເຈນໃນວັນເສົາວານນີ້.
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