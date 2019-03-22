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ການ​ໂຈມ​ຕີ ທາງ​ອາ​ກາດ ແນ​ໃສ່ ພວກ​ປ້ອງ​ກັນ ລັດ​ອິ​ສ​ລາມ ຈຸ​ສຸດ​ທ້າຍ

ພວກ​ນັກ​ລົບ ກຳ​ລັງ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ຊີ​ເຣຍ ນັ່ງ​ຢູ່​ເທິງ​ລົດ ທີ່​ເມືອງ​ບາ​ກຸ​ສ ແຂວງ​ເດຍ​ ແອ​ລ ຊົວ ປະ​ເທດ​ຊີ​ເຣຍ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 18 ມີ​ນາ 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທາງ​ອາ​ກາດ​ໃສ່ສອງ​ເຂດ​ສຸດ​ທ້າຍຂອງ​ກຸ່ມ​ລັດ​ອິ​ສ​ລາມ ທີ່​ຍັງ​ມີ​ການ​ຕໍ່​ສູ້
ຕ້ານຢັນ ແມ່ນ​ແນ​ໃສ່​ພວກ​ນັກ​ລົບ ​ທີ່​ຍັງ​ບໍ່​ຍອມ​ຈຳ​ນົນ ຢູ່​ທີ່​ໝັ້ນ​ນ້ອຍໆ​ຊຶ່ງ​ເປັນພາກ
​ສ່ວນ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ດິນ​ແດນ ທີ່​ປະ​ກາດ​ຕົນ​ເອງ​ເປັນ​ລັດ​ອິ​ສ​ລາມ​ຫຼື​ຄາ​ລີ​ເຟດຂອງພວກ​ຫົວ
​ຮຸນ​ແຮງນັ້ນ.

ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທາງ​ອາ​ກາດ​ ໃນ​ຕອນ​ແລງວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້ ມີ​ຂຶ້ນ​ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​
ງານກວດ​ລ້າງທີ່​ເມືອງ​ບາ​ກຸ​ສໃນ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສຽງ​ເໜືອ​ຂອງ​ຊີ​ເຣຍ​ບ່ອນທີ່​ພວກ​
ນັກ​ລົບ​ກຸ່ມ​ລັດ​ອິ​ສ​ລາມ​ຫຼາຍ​ຮ້ອຍ​ຄົນ ໄດ້​ຍອມ​ຈຳ​ນົນ​ເມື່ອ​ຕົ້ນ​ອາ​ທິດນີ້ຕໍ່ກຳ​ລັງ​ປະ​ຊາ​
ທິ​ປະ​ໄຕ​ຊີ​ເຣຍ ຫຼື SDF.

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສື່ມວນ​ຊົນ​ທີ່​ປະ​ຈຳ​ການ​ຢູ່​ກັບ​ກຳ​ລັງ​ທະ​ຫານ​ບ້ານ​ຊາວ​ເຄີດ ຫຼື YPG ທີ່​ໃຫ້
​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນໃນ​ການ​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ​ຂອງ​ກຳ​ລັງ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ຊີ​ເຣຍກ່າວ​ວ່າ ການ
​ໂຈມ​ຕີ​ສ່ວນ​ນຶ່ງ​ແມ່ນ​ແນ​ໃສ່​ພວກ​ນັກ​ລົບ​ກຸ່ມ​ລັດ​ອິ​ສ​ລາ​ມ ທີ່​ພວມພະ​ຍາ​ຍາມ​ຈະ​ບຸກ​ໄປ
​ຫາ ​ແຄມ​ຝັ່ງ​ແມ່​ນ້ຳ​ຢູ​ເຟ​ຣ​ຕິສ. ສ່ວນ​ທີ່​ເຫຼືອນັ້ນ​ແມ່ນ​ແນ​ໃສ່ກຸ່ມ​ທີ​ສອງທີ່​ພາ​ກັນ​ຫລົບ​ລີ້ ​
ຢູ່​ເທິງ​ພູ ໃນ​ເຂດ​ຊານ​ເມືອງອ້ອມ​ແອ້ມ.

ແຕ່​ເຖິງ​ແມ່ນ​ໄດ້​ມີ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ຖິ້ມ​ລະ​ເບີດ​ ກຳ​ລັງ​ແນວ​ໂຮມ​ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ນຳ​ພາ​ຂອງ
​ສະ​ຫະ​ລັດກ່າວ​ໃນ​ແລງວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້​ວ່າ ກຸ່ມ​ລັດ​ອິ​ສ​ລາມ ​ຍັງ​ໄດ້​ທຳ​ການ​ຕ້ານ​ຢັນ
“ຢ່າງ​ແຂງ​ແກ່ນ.”

ກຳ​ລັງ​ແນວ​ໂຮມ​ກ່າວ​ວ່າ​ຢູ່​ໃນ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ສະ​ບັບ​ນຶ່ງ​ທີ່​ສົ່ງ​ໃຫ້​ວີ​ໂອ​ເອ​ວ່າ “ກຸ່ມລັດ​ອິ​ສ
​ລາມ​ພວມ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ຕັ້ງ​ໃຈ ​ທີ່​ຈະ​ຕໍ່​ສູ້​ຕໍ່​ໄປ ​ໃຫ້​ດົນເທົ່າ​ທີ່​ຈະ​ດົນ​ໄດ້.”

ກຳ​ລັງ​ແນວ​ໂຮມ​ຍັງ​ໄດ້​ກ່າວ​ຫາ​ກຸ່ມ​ລັດ​ອິ​ສ​ລາມ​ວ່າ ຕັ້ງ​ໃຈ​ນຳ​ເອົາ​ພວກ​ພົນ​ລະ​ເຮືອນ​
ທີ່​ຍັງ​ເຫຼືອ​ຢູ່ນັ້ນ ໃຫ້​ຕົກ​ຢູ່​ໃນ​ອັນ​ຕະ​ລາຍ.

ແນວ​ໂຮມ​ກ່າວ​ວ່າ “ກຸ່ມ​ລັດ​ອິ​ສ​ລາມ​ຍັງ​ສືບ​ຕໍ່​ໃຊ້​ກົນ​ລະ​ຍຸດ​ທີ່​ໜ້າ​ຢ້ານ​ກົວ ເຊັ່ນ​ການ​
ໂຈມ​ຕີ​ສະ​ຫຼະ​ຊີບ ແລະ​ໃຊ້​ພວກ​ເດັກ​ນ້ອຍ​ເປັນ​ເຄື່ອງ​ກຳ​ບັງ​ລູກ​ປືນ.”

ບັນ​ດາ​ກຸ່ມ​ໃຫ້​ຄວາມ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ ເຊັ່ນ​ອົງ​ການ​ກູ້​ໄພ​ສາ​ກົນ ໄດ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ກຳ​ລັງ​ປະ​
ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ຊີ​ເຣຍ ແລະ​ແນວ​ໂຮມ ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ພວກ​ແມ່​ຍິງ​ ແລະ​ເດັກ​ນ້ອຍ ​ທີ່​ຍັງຢູ່​ໃນ​
ເຂດ​ຄວບ​ຄຸມ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ລັດ​ອິ​ສ​ລານັ້ນ ຕົກ​ຢູ່​ໃນ​ອັນ​ຕະ​ລາຍ​ໜ້ອຍ​ທີ່​ສຸດ.

ທ່ານ​ນາງເວັນ​ດີ ໂທ​ເບີ ຈາກ​ອົງ​ການ​ກູ້​ໄພ​ສາ​ກົນກ່າວ​ຢູ່​ໃນ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ສະ​ບັບໃນ
​ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ພຸດ​ວານນີ້​ໂດຍ​ໃຫ້​ຂໍ້​ສັງ​ເກດ​ວ່າ ສ່ວນ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ພວກ​ແມ່​ຍິງ​ແລະເດັກ​
ນ້ອຍ​ຫຼາຍ​ພັນ​ຄົນ ທີ່​ຖືກ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ອອກ​ມາ​ຈາກ​ເມືອງ​ບາ​ກຸ​ສ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ສອງສາມມື້
​ຜ່ານ​ມານີ້ ຫາ​ກໍ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ເຖິງ​ສູນ​ອົບ​ພະ​ຍົບ​ທີ່​ເມືອງ ອາ​ລ-ໂຮ​ລ.

ສ່ວນ​ກຸ່ມ​ອື່ນໆ ເຊັ່ນ​ອົງ​ການ​ສິ້ງຊອມ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ​ໃນ​ຊີ​ເຣຍ ທີ່​ມີ​ສຳ​ນັກ​ງານ​ຕັ້ງ​ຢູ່
​ປະ​ເທດ​ອັງ​ກິດ ໄດ້​ກ່າວ​ຫາ​ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້​ວ່າ ມີ​ພົນ​ລະ​ເຮືອນ​ຫຼາຍ​ຮ້​ອຍ​ຄົນ
ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ໃນ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທາງ​ອາ​ກາດ​ຮອບ​ທຳ​ອິດ.

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