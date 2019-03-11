ການປະທະກັນແລະການສູ້ລົບຢ່າງໜັກໜ່ວງ ກຳລັງຖືກລາຍງານ ຢູ່ທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງຊີເຣຍ ບ່ອນທີ່ສະຫະລັດໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນກຳລັງ ທີ່ກ່າວວ່າ
ເປັນການໂຈມຕີເທື່ອສຸດທ້າຍຂອງເຂົາເຈົ້າຕໍ່ກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍລັດອິສລາມ ຂອງເມືອງ
ບາຮຸສແມ່ນ ກຳລັງດຳເນີນໄປຢູ່ໃນຂະນະນີ້.
ໂຄສົກຂອງກຳລັງປະຊາທິປະໄຕຊີເຣຍ (SDF) ໄດ້ປະກາດຢູ່ໃນສື່ສັງຄົມໃນວັນອາທິດ
ວານນີ້ ໂດຍຂຽນວ່າ ການໂຈມຕີເພື່ອກວດລ້າງບ່ອນສຸດທ້າຍຂອງກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ ທີ່
ປະກາດເປັນເມືອງເອກຂອງຕົນເອງນັ້ນ ໄດ້ເລິີິ້ມຂຶ້ນໃນເວລາ 6:00 ໂມງແລງ ຕາມ
ເວລາທ້ອງຖິ່ນ.
ໃນຕອນຕົ້ນໆ ທ່ານໄດ້ສົ່ງຂໍ້ຄວາມທາງທວິດເຕີວ່າ ເປັນໂອກາດສຸດທ້າຍແກ່ພວກນັກ
ລົບໃດໆ ຫຼືພົນລະເຮືອນ ທີ່ຍັງພາກັນຢູ່ທີ່ນັ້ນ ຢູ່ບ່ອນດິນດອນຕອນນ້ອຍໆຢູ່ແຄມນ້ຳ
ຢູເຟຣດສ໌ ທີ່ໄດ້ກັບໄປກັບມາເຂົ້າໆອອກໆຢູ່ເປັນປະຈຳ.
ທ່ານມູສຕາຟາ ບາລີຂອງ SDF ໄດ້ຂຽນໂດຍການໃຊ້ຊື່ຫຍໍ້ກ່ຽວກັບພວກກໍ່ການຮ້າຍ
ວ່າ “ກຳນົດເວລາທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເອົາໃຫ້ແກ່ລັດອິສລາມ ເພື່ອມອບໂຕເຂົາເຈົ້າໄດ້ໝົດ
ລົງໄປແລ້ວ.”
ທ່ານກ່າວຕື່ມອີກວ່າ SDF “ບັດນີ້ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເລີ້ມ ແລະເຮັດໃຫ້ເສັດສິ້ນອັນທີ່ຍັງ
ບໍ່ທັນແລ້ວໃນກຳມືຂອງລັດອິສລາມ.”
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ທັງສອງຝ່າຍ SDF ແລະສະຫະລັດ ກຳລັງພາກັນຄາດໝາຍການສູ້
ລົບທີ່ຍາກລຳບາກ ທີ່ມີຜາມຜ້າສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ແລະອາຄານເພພັງທີ່ຂະຫຍາຍອອກໄປ
ກວ່າ 1.6 ຕະລາງກິໂລແມັດ ຢູ່ນອກເມືອງບາຮຸສ ທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງຊີເຣຍ.
ເຂົາເຈົ້າກ່າວວ່າ ລັດອິສລາມໄດ້ໃຊ້ລະບົບອຸບມົງ ຖ້ຳ ແລະຮ່ອມຮູຕ່າງໆ ແລະເລີ້ມ
ທຳການໂຈມຕີ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ອະທິບາຍລະບົບອຸບມົງວ່າມີຄວາມລະລັບຊັບຊ້ອນ ເປັນ
ໄປໄດ້ທີ່ຍາວອອກໄປກວ່າສອງກິໂລແມດ ແລະເຕັມໄປດ້ວຍລະເບີດ ແລະຫ້າງລະ
ເບີດຝັງດິນ.
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