ກຳລັງປະສົມ ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງສະຫະລັດ ໃນຊີເຣຍ ໄດ້ໂຈມຕີທາງອາກາດຕໍ່ວັດເກົ່າແຫ່ງນຶ່ງຂອງສາສະໜາອິສລາມ ຢູ່ທີ່ໝັ້ນແຫ່ງສຸດທ້າຍ ທີ່ຄວບຄຸມໂດຍພວກນັກລົບກຸ່ມລັດອິສລາມ.
ຖະແຫຼງການຂອງກຳລັງປະສົມແຈ້ງວ່າ ການໂຈມຕີທີ່ເມືອງແບັກຮຸຊ ມີຂຶ້ນໃນ
ວັນຈັນວານນີ້ ເພື່ອສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ກຳລັງປະຊາທິປະໄຕຊີເຣຍໃນຊີເຣຍ ຫລື SDF ຊຶ່ງເປັນກຳລັງປະສົມຕໍ່ຕ້ານກຸ່ມລັດອິສລາມ ທີ່ນຳພາໂດຍຊາວເຄີດ.
ກຳລັງທະຫານທີ່ໄດ້ຮັບການໜຸນຫລັງຈາກສະຫະລັດ ພວມປິດລ້ອມພວກນັກລົບກຸ່ມລັດອິສລາມ ຫລື IS ຢູ່ທີ່ໝັ້ນແຫ່ງສຸດທ້າຍຂອງພວກເຂົາໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງຊີເຣຍ.
ພົນຕີຄຣິສໂຕເຟີ ກີກາ ນາຍທະຫານອັງກິດ ທີ່ມີໜ້າທີ່ເປັນຮອງຜູ້ບັນຊາການ
ກຳລັງປະສົມ ກ່າວວ່າ “ວັດແຫ່ງນີ້ ໄດ້ສູນເສຍຖານະໃນການຄຸ້ມຄອງ ເວລາ
ກຸ່ມລັດອິສລາມ ໄດ້ຕັ້ງໃຈໃຊ້ເປັນກອງບັນຊາການ ແລະສູນກາງຄວບຄຸມຂອງ
ຕົນ.”
ກຳລັງທະຫານທີ່ໄດ້ຮັບການໜຸນຫລັງຈາກສະຫະລັດ ພວມປິດລ້ອມພວກນັກລົບກຸ່ມລັດອິສລາມ ຫລື IS ຢູ່ທີ່ໝັ້ນແຫ່ງສຸດທ້າຍຂອງພວກເຂົາໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງຊີເຣຍ.
ກອງທັບປະຊາທິປະໄຕຊີເຣຍ, ຊຶ່ງເປັນກຳລັງປະສົມທີ່ນຳພາໂດຍຊາວເຄີດ ຕໍ່ຕ້ານກຸ່ມ IS ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຍຶດເອົາດິນແດນມາໄດ້ຄືນອີກຫລາຍກວ່າເກົ່າ ຢູ່ໃນເຂດອ້ອມແອ້ມເມືອງແບັກຮຸຊ (Baghuz) ໃນ ແຂວງແດຣ໌ ແອລ-ເຊີ (Deir el-Zour) ທາງຕາເວັນອອກຂອງຊີເຣຍນັ້ນ.
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"ພວກເຮົາຍຶດເອົາດິນແດນຢູ່ໃນລັດສະໝີປະມານ 500 ແມັດຄືນມາໄດ້ ແລະນັກລົບຂອງພວກເຮົາກໍກຳລັງເຄື່ອນເຂົ້າໄປໃນເມືອງດັ່ງກ່າວ" ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງຜູ້ບັນຊາການກອງທັບປະຊາທິປະໄຕຊີເຣຍ ຫລື SDF ທີ່ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ຈາກສະໜາມລົບ.
ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ "ພວກພົນລະເຮືອນທັງໝົດໄດ້ພາກັນອອກຈາກພາກສ່ວນນີ້ຂອງເມືອງແບັກຮຸຊ (Baghuz) ໄປແລ້ວ. ມີແຕ່ນັກລົບຂອງກຸ່ມ IS ຢູ່ໃນ ເມືອງນີ້.”
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດກ່າວວ່າ ພວກນັກລົບ IS ທີ່ຍັງຢູ່ໃນເມືອງດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ຖືກປິດລ້ອມໄວ້ໃນທຸກດ້ານ.
ພັນເອກຊອນ ໄຣອັນ (Sean Ryan), ໂຄສົກຂອງກຳລັງປະສົມເວົ້າວ່າ "ສັດ ຕູກຳລັງທຳການຕໍ່ສູ້ ໂດຍທີ່ພວກນັກລົບຕ່າງປະເທດເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ສາມາດໜີໄປໃສໄດ້." ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ “ອາກາດບໍ່ຄ່ອຍດີ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຄືບໜ້າໄປໄດ້ ຢ່າງຊ້າໆ ແລະທະຫານຂອງ SDF ຈະຕ້ອງໄດ້ກວດລ້າງຂົງເຂດດັ່ງກ່າວອີກດ້ວຍ. ຫວັງວ່າຈະເຮັດໄດ້ພາຍໃນເດືອນນີ້."
ເມືອງແບັກຮຸຊ (Baghuz) ແມ່ນທີ່ໝັ້ນແຫ່ງສຸດທ້າຍຂອງກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ ຢູ່ໃນເຂດຕາເວັນອອກຂອງຊີເຣຍ. ການລະດົມຕໍ່ຕ້ານກຸ່ມ IS ໄດ້ກວດລ້າງດິນແດນ ທີ່ເຄີຍຖືກຍຶດຄອງໂດຍກຸ່ມ IS ນັບແຕ່ປີ 2014 ນັ້ນ ເກືອບໝົດທຸກແຫ່ງແລ້ວ.
ກຳລັງປະສົມທີ່ນຳພາໂດຍສະຫະລັດ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນດ້ວຍການໂຈມຕີທາງອາກາດ ແລະປືນໃຫຍ່ ໃນຂະນະທີ່ນັກລົບຂອງກອງທັບ SDF ສືບຕໍ່ ມີຄວາມກ້າວໜ້າໄປໄດ້ສອງມື້ລຽນຕິດກັນແລ້ວ.
"ການສະໜັບສະໜຸນທາງອາກາດຂອງສະຫະລັດ ແມ່ນຊ່ວຍການໂຈມຕີບັ້ນນີ້ໄດ້ຫລາຍ. ມັນຍັງຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາຍຶດເອົາດິນແດນທີ່ຍັງເຫລືອໄດ້ພາຍໃນເວລາບໍ່ເທົ່າໃດມື້ຂ້າງໜ້ານີ້,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງ ນັກລົບໃນກອງທັບ SDF ຄົນນຶ່ງ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມບັ້ນລົບດັ່ງກ່າວ ແລະບໍ່ຢາກໃຫ້ລະບຸຊື່ຜູ້ກ່ຽວຍ້ອນເປັນຫ່ວງເລື້ອງຄວາມປອດໄພ.
ສ່ວນພວກນັກລົບຂອງກຸ່ມ IS ທີ່ຍັງເຫລືອນັ້ນ ແມ່ນບໍ່ມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະຍອມຈຳນົນ, ອີງຕາມແຫລ່ງຂ່າວຈາກທ້ອງຖິ່ນນັ້ນ.
“ຂ້ອຍບໍ່ຄິດດອກວ່າ ການສູ້ລົບຈະສິ້ນສຸດລົງພາຍໃນສອງ ສາມມື້ ດັ່ງຫລາຍຄົນຄາດຄິດກັນໄວ້," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ້າວ ວີວານ ຮາຊິບ (Ivan Hasib), ນັກຂ່າວຊາວຊີເຣຍທີ່ໄດ້ເຂົ້າໄປຢູ່ນຳທະຫານ SDF ຢູ່ເມືອງແບັກຮຸຊ (Baghuz).
ທ້າວ ວີວານ ຮາຊິບ (Ivan Hasib) ກ່າວຕໍ່ໄປໂດຍໃຊ້ຊື່ຫຍໍ້ຂອງກຸ່ມ IS ວ່າ "ມັນຕ້ອງໃຊ້ເວລາຢ່າງໜ້ອຍ 2 ອາທິດ ກ່ອນຈະກວດລ້າງ ພວກນັກລົບຂອງ ISIS ໄດ້."
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