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ນັກ​ຮົບ ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ໜູນຫຼັງ​ຈາກ ສະ​ຫະ​ລັດ ເປີດ​ການ​ຜັກ​ດັນ ​ຄັ້ງ​ສຸດ​ທ້າຍ ເພື່ອ​ເອົ​າ​ຊະ​ນະ​ພວກ IS

ນັກ​ຮົບກອງ​ກຳ​ລັງ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ ຊີ​ເຣຍ (SDF) ຍ່າງ​ຢູ່​ຊາກ​ຫັກ​ພັງ​ຂອງ​ຮ້ານ​ຂາຍ​ເຄື່ອງ ແລະ ຕຶກ​ຕ່າງໆ​ໃນ​ເມືອງ ແມນ​ບິດ, ເຂດ​ປົກ​ຄອງ ອາ​ເລັບ​ໂປ, ຊີ​ເຣຍ. 10 ສິງ​ຫາ, 2016.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ກອງ​ກຳ​ລັງ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ ຊີ​ເຣຍ ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ໜູນຫຼັງ​ຈາກ ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ
ວັນເສົາວານນີ້ວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເລີ່ມການໂຈມຕີຕໍ່ກຸ່ມລັດອິສລາມ ເພື່ອກວາດລ້າງເຂດ
ແດນແຫ່ງສຸດທ້າຍ ທີ່ກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງດັ່ງກ່າວຄວບຄຸມໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງ ຊີ
ເຣຍ.

ທ່ານ ມຸ​ສ​ຕາ​ຟາ ບາ​ລີ, ໂຄງ​ສົກ​ຂອງ​ກອງ​ກຳ​ລັງ SDF ໄດ້​ຂຽນ​ຂໍ້​ຄວາມ​ຢູ່​ທວິ​ດ​ເຕີ​ໃນ
ວັນເສົາວານນີ້ວ່າ “ກຸ່ມ SDF ໄດ້ເລີ່ມເຄື່ອນທີ່ໄປບ້ານແຫ່ງສຸດທ້າຍ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການ
ຄວບຄຸມຂອງກຸ່ມ ຈີຮາດ ຊື່ວ່າບ້ານ ບາກຸສ, ເຊິ່ງແມ່ນບ່ອນຄອບຄອງແຫ່ງສຸດທ້າຍທີ່
ຍັງເຫຼືອຢູ່ຂອງພວກ ISIS ນັ້ນ, ຈະຖືກກວາດລ້າງໃນໄວໆນີ້.”

ທ່ານ ບາ​ລີ ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ອົງ​ການ AP ວ່າ “ການ​ຕໍ່​ສູ້​ແມ່ນ​ຮຸນ​ແຮງ​ຫຼາຍ.” ທ່ານບໍ່​ໄດ້​ເວົ້າ
ວ່າ ກອງກຳລັງ SDF ຄາດວ່າການຕໍ່ສູ້ນັ້ນຈະດຳເນີນໄປດົນປານໃດ.

ກອງ​ກຳ​ລັງ SDF ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ໜູນຫຼັງ​ໂດຍ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທາງ​ອາ​ກາດ​ຈາກ​ພັນ​ທະ​ມິດ
ນຳໜ້າໂດຍ ສະຫະລັດ ນັ້ນ, ແມ່ນກຳລັງຕໍ່ສູ້ກັບກຸ່ມ IS ໃນບໍລິເວນ 4 ຕາລາງກິໂລ
ແມັດ ທີ່ລວມມີບ້ານ ບາກຸສ ແລະ ໃກ້ກັບເຂດຊາຍແດນປະເທດ ອີຣັກ.

ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ SDF ແລະ ກຸ່ມ​ສິ້ງ​ຊອມ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ​ທີ່​ມີ​ຫ້ອງ​ການ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ປະ​ເທດ ອັງ
ກິດ ຄາດວ່າມີພວກ ຈີຮາດ IS ທີ່ກຳລັງຕໍ່ສູ້ຢ່າງຮຸນແຮງປະມານ 3,000 ຄົນ, ສ່ວນ
ໃຫຍ່ແມ່ນຊາວຕ່າງຊາດ, ໃນພາກພື້ນດັ່ງກ່າວ. ອົງການສິ້ງຊອມຍັງໄດ້ຄາດວ່າ ພົນ
ລະເຮືອນຫຼາຍຮ້ອຍຄົນຍັງຄົງຢູ່ໃນບໍລິເວນດັ່ງກ່າວດ້ວຍ.

ທ່ານ ບາ​ລີ ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ອົງ​ການ​ຂ່າວ ຝ​ຣັ່ງ​ວ່າ ກອ​ງ​ກຳ​ລັງ SDF “ມີ​ໜ່ວຍປະ​ຕິ​ບັດ​ການ
ພິເສດ ເຊິ່ງວຽກຂອງເຂົາເຈົ້າແມ່ນແນະນຳພວກພົນລະເຮືອນ ໃຫ້ໄປຫົນທາງທີ່ເຂົາ
ເຈົ້າສາມາດຂ້າມ” ໄປຫາດ້ວຍຄວາມປອດໄພ.

ພົນ​ລະ​ເຮືອນ​ ຊີ​ເຣຍ ຫຼາຍກວ່າ 23,000 ຄົນ ແລະ ຄົນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ໄດ້ຫຼົບ​ໜີ​ອອກ
ຈາກພາກຕາເວັນອອກຂອງ ຊີເຣຍ ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ໃນຂະນະທີ່ກອງກຳລັງ SDF,
ເຊິ່ງລວມມີພວກນັກຮົບທະຫານບ້ານ YPG ທີ່ເປັນຊາວ ເຄີດ, ໄດ້ກຽມພ້ອມທີ່ຈະຕໍ່
ສູ້ກັບກຸ່ມ IS ໃນຂົງເຂດ ແດຣ໌ ແອບ-ຊົວ (Deir el-Zour), ອີງຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ທ້ອງ
ຖິ່ນ ແລະ ນັກເຄື່ອນໄຫວ.

ພວກ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ທີ່ບໍ່​ມີ​ບ່ອນ​ຢູ່​ອາ​ໄສ, ເຊິ່ງ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ແມ່ນ​ແມ່​ຍິງ ແລະ ເດັກ​ນ້ອຍ​ນັ້ນ,
ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປຢູ່ໃນສູນ ອາລ-ຮອລ ຂອງຊາວ ເຄີດ ໃນຂົງເຂດ ອາລ ຮາຊາກາ, ໃນ
ພາກຕາເວັນອາສຽງເໜືອຂອງ ຊີເຣຍ.

ຜູ້​ຈັດ​ການ​ສູນ​ດັ່ງ​ກ່າວ, ທ່ານ ນາ​ບິ​ລ ຮາ​ສ​ຊານ, ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ວີ​ໂອ​ເອ​ວ່າ ແມ່​ຍິງ ແລະ
ເດັກນ້ອຍຫຼາຍຄົນ ຈາກກຸ່ມຜູ້ບໍ່ມີທີ່ຢູ່ອາໄສກຸ່ມໃໝ່ໃນອາທິດນີ້ ແມ່ນຊາວຕ່າງຊາດ
ແລະ ສະມາຊິກຄອບຄົວຂອງກຸ່ມ IS.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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