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ພວກ​ນັກ​ລົບ ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ໜູນຫຼັງ​ຈາກ ສະ​ຫະ​ລັດ ອາດ​ສືບ​ຕໍ່​ ການໂຈມ​ຕີພວກ IS

ນັກ​ຮົບ​ກອງກຳ​ລັງ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ ຊີ​ເຣຍ ເຕົ້າ​ໂຮມ​ກັນ​ຢູ່​ທາງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ​ແຂວງ Deir el-Zour ວັນ​ທີ 9, 2019.

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ພວກ​ນັກ​ລົບ​ທີ່ໄດ້​ຮັບ​ການ​ໜູນ​ຫຼັງ​ໂດຍ ​ສະ​ຫະ​ລັດ ​ໃນ​ບໍ່​ຊ້າ​ນີ້ອາດ​ຈະ​ເລີ້ມ​ສູ້​ລົບ​ຕ້ານ
ກຸ່ມ​ລັດ ​ອິ​ສ​ລາມ​ ຢູ່ໃນຂົງ​ເຂດແຫ່ງ​ສຸດ​ທ້າຍທີ່​ພ​ວກເຂົາຄວບ​ຄຸມ​ໃນ ​ຊີ​ເຣຍ ອີງ​ຕາມ​
ການ​ກ່າວ​ຂອງເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຄົນ​ນຶ່ງ​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ວານ​ນີ້. ນອກ​ຈາກນັ້ນ​ການ​ສູ້​ລົບ​ຕ້ານ
​ພວກ​ຫົວ​ຮຸ່ນ​ແຮງ​ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ຢູ່​ສາມ​ວັນ.

ທ່ານ ​ອາ​ຣ​າ​ສ ອໍ​ຣ​ແກັ​ສ​ຮ໌ ​ຈາກກອງ​ກຳ​ລັງ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ ຊີ​ເຣຍ ທີ່​ນຳ​ໜ້າ​ໂດຍ​ຊາວ
ເຄີດ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ເຂົາ​ເຈົ້າ​ມີ​ນັກ​ລົບ​ປະ​ມານ 2,500 ຄົນ​ຕຽມ​ພ້ອ​ມ​ທີ່​ຈະ​ທຳ​ການ​ສູ້​ລົບ
ຢູ່​ໃນ ແລະ​ ອ້ອມ​ແອ້ມ​ໝູ່​ບ້ານ​ທາງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ​ເມືອງ ບາ​ກຸ​ສ ບ່ອນ​ທີ່ຍັງ​
ພວກ​ນັກ​ຮົບ IS ຢູ່.

ຮູບ​ພາບ​ຜາມ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ລັດ​ອິ​ສ​ລາມ ແລະ​ຄອບ​ຄົວ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ໃນ​ເມືອງ​ແບກ​ຮຸ​ສ ທາງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ຂອງ​ແຂວງ Deir el-Zour ວັນ​ທີ 9, 2019.
ຮູບ​ພາບ​ຜາມ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ລັດ​ອິ​ສ​ລາມ ແລະ​ຄອບ​ຄົວ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ໃນ​ເມືອງ​ແບກ​ຮຸ​ສ ທາງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ຂອງ​ແຂວງ Deir el-Zour ວັນ​ທີ 9, 2019.

ພາຍ​ໃຕ້​ການຖີ້ມ​ລະ​ເບີດ​ໜັກ​ຂອງ​ກຳ​ລັງ​ປະ​ສົມ​ໃນ​ວັນ​ທີ 1 ຫາ 2 ເດືອນ​ມີ​ນາທີ່​ຜ່​ານ​
ມາ, ກຳ​ລັງ SDF ໄດ້​ເຄື່ອນ​ເຂົ້າສະ​ຖານ​ທີ່​ຕັ້ງ​ຂອງ​ຕູບຜ້າ, ສ້າງ​ທາງ​ຜ່ານໃຫ້​ຊາວ​
ບ້ານ​ໄດ້​ໜີ​ອອກ​ໄປ. ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ດັ່ງ​ກ່າວ ຊາວ​ບ້ານ​ຫຼາຍ​ພັນ​ຄົນ​ ແລະ
​ພວກ​ນັກ​ລົບ​ຫຼາຍ​ຄົນ​ໄດ້​ອົບ​ພະ​ຍົບ​ອອກ​ຈາກ​ເມືອງ ບາ​ກຸ​ສ ໃນ​ອີກ​ສີ່​ມື້​ຂ້າງ​ໜ້າ​ນີ້.
ແຕ່​ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ວັນ​ສຸກ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາມີ​ພຽງກຸ່ມ​ກຸ່ມ​ນ້ອຍ​ກຸ່ມ​ດຽວ​ໄດ້​ອອກ​ມາ ເຊິ່ງ​ໄດ້​ກໍ່​ໃຫ້​
ເກີດ​ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ກັນ​ວ່າ ​ການ​ເລີ້ມ​ໂຈມ​ຕີ​ທາງ​ທະ​ຫານຄັ້ງ​ໃໝ່ແມ່ນກຳ​ລັງ​ມີ​ການ
​ວາງ​ແຜນ.

ໄຟ​ກຳ​ລັງ​ໄໝ້ຢູ່​ໃນ​ສູນຂອ​ງ ​ລັດ​ອິ​ສ​ລາມ ແລະ​ຄອບ​ຄົວ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ຢູ່​ທາງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ Deir el-Zour ວັນ​ທີ 9 ມີ​ນາ 2019.
ໄຟ​ກຳ​ລັງ​ໄໝ້ຢູ່​ໃນ​ສູນຂອ​ງ ​ລັດ​ອິ​ສ​ລາມ ແລະ​ຄອບ​ຄົວ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ຢູ່​ທາງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ Deir el-Zour ວັນ​ທີ 9 ມີ​ນາ 2019.

ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ວານ​ນີ້​ທຸງ​ສີ​ດຳ​ທີ່​ຢູ່​ໃນເມືອງ ບາ​ກຸ​ສ ສາ​ມາດແນມ​ເຫັ​ນ​ໄດ້​ຈາກ​ໄລ​ຍະ​ໄກ
ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ການເຄື່ອນ​ຍ້າຍຂອງ​ລົດ​ບັນ​ທຸກ. ຢູ່ໃນ​ແຖວ​ໜ້ານັ້ນ ພວກ​ນັກ​ລົບ SDF
ໄດ້​ເລີ້ມ​ມີ​ທ່າ​ທີ່​ຜ່ອນ​ຄາຍ ດ້ວຍ​ບາງ​ຄົນ​ໄດ້​ອອກ​ມາ​ຍ່າງ​ອ້ອມ ​ຫຼັງ​ຄາເຮືອນ ທີ່ພວກ​
ນັກ​ຮົບ IS ສາ​ມາດ​ແນມ​ເຫັນ​ໄດ້.

ທ່ານ ​ອໍ​ຣ​ແກັ​ສ​ຮ໌ ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ SDF ກ່າວ​ວ່າ ການ​ສູ້​ລົບ​ອາ​ດ​ເລີ້ມ​ຂຶ້ນໃໝ່ໃນ “ຕອນ​ຄ່ຳ
​ນີ້ ຫຼື​ມື້​ອື່ນ. ມັນ​ເປັນ​ການສິ້ນ​ສຸດ​ການ​ຢຸດ​ຍິງກັບ​ພວກ Daesh.” ທ່ານ​ໄດ້​ໃຊ້​ຊຶື່ຫຍໍ້ພາ​
ສາ ​ອາ​ຣັບ ​ເພື່ອອ້າງ​ເຖິງ​ພວກລັດ​ອິ​ສ​ລາມ, ແລ​ະ ກ່າວ​ເພີິ້ມ​ວ່າ​ການ​ສູ້​ລົບ​ອາດ​ໃຊ້​
ເວ​ລາ​ຢູ່ສ​າມ​ມື້.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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