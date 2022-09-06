ກອງທັບສະຫະລັດ ກ່າວໃນວັນຈັນນີ້ວ່າ ຕົນໄດ້ສົ່ງເຮືອບິນຖິ້ມລະເບີດໄລຍະໄກ B-52 ທີ່ສາມາດບັນທຸກນິວເຄລຍໄດ້ ຈຳນວນ 2 ລຳ ໄປຍັງພາກຕາເວັນອອກກາງເພື່ອສະແດງກຳລັງ ຊຶ່ງເປັນການປະຕິບັດງານຄັ້ງຫຼ້າສຸດຢູ່ໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ ໃນຂະນະທີ່ຄວາມເຄັ່ງຕຶງລະຫວ່າງວໍຊິງຕັນ ແລະເຕຫະຣ່ານຍັງສູງຢູ່ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ເຮືອບິນຖິ້ມລະເບີດຈຸດັ່ງກ່າວ ບິນຂຶ້ນຈາກຖານທັບແຟຟອດ (Fairford) ຂອງ ກອງທັບອາກາດສະຫະຣາຊະອານາຈັກ ໃນປະເທດອັງກິດ ແລະບິນຜ່ານພາກຕາເວັນອອກຂອງທະເລເມດີເທີເຣນຽນ ແຫຼມອາຣັບ ແລະທະເລແດງໃນວັນອາທິດທີ່ຜ່ານມານີ້ ໃນການປະຕິບັດງານຝຶກຊ້ອມ ທີ່ມີຂຶ້ນຮ່ວມກັບເຮືອບິນລົບຂອງກອງທັບອາກາດຄູເວດ ແລະຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ກ່ອນບິນອອກຈາກຂົງເຂດ.
ພົນໂທ ອາເລັກເຊີສ ກຣີນເກວິສ (Alexus Grynkewich) ຫົວໜ້າຂອງກອງທັບອາກາດສະຫະລັດໃນພາກຕາເວັນອອກກາງ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການວ່າ “ໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ສະຫະລັດ ແລະພາຄີຂອງພວກເຮົາຈະບໍ່ດຳເນີນຕໍ່ໄປແບບບໍ່ມີການຕອບໂຕ້ຄືນ. ການປະຕິບັດງານແບບນີ້…ການສະແດງຄວາມສາມາດຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອປະສົມປະສານກຳລັງເພື່ອສະກັດກັ້ນແລະ ຖ້າຫາກມີຄວາມຈຳເປັນ ກໍຄືເອົາຊະນະສັດຕູຂອງພວກເຮົາ.”
ເຖິງແມ່ນກອງບັນຊາການກຳລັງສະຫະລັດໃນເຂດພາກຕາເວັນອອກກາງບໍ່ໄດ້ບົ່ງຊື່ອີຣ່ານກໍຕາມ ແຕ່ວໍຊິງຕັນໄດ້ສົ່ງເຮືອບິນຖິ້ມລະເບີດ B-52 ໄປຍັງຂົງເຂດດັ່ງກ່າວຢູ່ເປັນປະຈຳ ໃນຂະນະທີ່ການກະທຳແບບເປັນປໍລະປັກມີຂຶ້ນລະຫວ່າງສະຫະລັດແລະອີຣ່ານ. ການສົ່ງເຮືອບິນຖິ້ມລະເບີດໄປຍັງຂົງເຂດເທື່ອຫຼ້າສຸດແມ່ນມີຂຶ້ນໃນເດືອນມິຖຸນາຜ່ານມາ.