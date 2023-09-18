ການນັດຢຸດງານຂອງສະຫະພັນກຳມະກອນລົດຍົນ ສະຫະລັດ ຫຼື UAW ຕໍ່ຜູ້ຜະລິດລົດ ສະຫະລັດ ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດສາມແຫ່ງໄດ້ກ້າວເຂົ້າສູ່ວັນທີສາມໃນວັນອາທິດວານນີ້ ໂດຍບໍ່ມີທ່າທີວ່າຈະມີຂໍ້ແກ້ໄຂບັນຫາ, ເຖິງແມ່ນວ່າການເຈລະຈາຂອງສະຫະພັນດັ່ງກ່າວກັບບໍລິສັດ General Motors ແມ່ນມີກຳນົດຈະສືບຕໍ່ກໍຕາມ.
ກຳມະກອນຂອງ UAW ປະມານ 12,700 ຄົນ ໄດ້ພາກັນນັດຢຸດງານຢູ່ໂຮງງານສາມແຫ່ງ, ເຊິ່ງແຕ່ລະແຫ່ງ ແມ່ນເປັນເຈົ້າຂອງ ໂດຍບໍລິສັດລົດ Ford, Stellantis ແລະ GM, ໃນການດຳເນີນການທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງແຮງງານອຸດສາຫະກຳ ສະຫະລັດ. ມັນເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ສະຫະພັນ UAW ໄດ້ທຳການນັດຢຸດງານພ້ອມກັນຕໍ່ຜູ້ຜະລິດລົດທັງສາມແຫ່ງນັ້ນ.
ສະຫະພັນດັ່ງກ່າວ ແລະ ບັນດາບໍລິສັດທີ່ວ່ານັ້ນປະກົດວ່າ ຍັງຢູ່ໄກຈາກກັນບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງໃໝ່, ດ້ວຍຜູ້ຜະລິດລົດໄດ້ສະເໜີການຂຶ້ນເງິນເດືອນປະມານ 20 ເປີເຊັນໃນຂໍ້ສະເໜີສັນຍາ ສີ່ປີເຄິ່ງ, ລວມທັງການຂຶ້ນເງິນເດືອນໃນທັນທີ 10 ເປີເຊັນ. ສະຫະພັນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງການຂຶ້ນເງິນເດືອນ 40 ເປີເຊັນ.
ປະທານ UAW ທ່ານ ຊອນ ເຟນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ໂທລະພາບ MSNBC ໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າຄວາມກ້າວໜ້າໃນການເຈລະຈາແມ່ນຊ້າ. ການເຈລະຈາຂອງສະຫະພັນກັບບໍລິສັດ Stellantis ແລະ Ford ແມ່ນມີກຳນົດຈະສືບຕໍ່ ໃນວັນຈັນມື້ນີ້.