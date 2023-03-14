ສະຫະລັດ ອອສເຕຣເລຍ ແລະ ອັງກິດ ຮ່ວມມືກັນ ໃນຂໍ້ຕົກລົງ ເຮືອດຳນ້ຳພະລັງນິວເຄລຍ ທີ່ເປັນຂີດໝາຍ

ອອສເຕຣເລຍ ຈະຊື້ເຮືອດຳນ້ຳໂຈມຕີພະລັງນິວເຄລສາມລຳ ຈາກສະຫະລັດ ອັນເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງສາມປະເທດ, ຂໍ້ຕົກລົງຫຼາຍຝ່າຍທີ່ມີມາຫຼາຍສິບປີ ກັບອັງກິດ ທີ່ແນໃສ່ເສີມສ້າງຄວາມແຂງແກ່ນໃຫ້ແກ່ບັນດາພັນທະມິດ ໃນການມີ ໜ້າຢູ່ໃນຂົງເຂດເອເຊຍ-ປາຊີຟິກ ຂະນະທີ່ກອງກຳລັງທະຫານຂອງຈີນ ເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນນັບມື້ ຢ່າງໂດດເດັ່ນ.
ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ກ່າວວ່າ ການຕັດສິນໃຈທີ່ຈະແບ່ງປັນເທັກໂນໂລຈີດ້ານນິວເຄລຍ ທີ່ລະອຽດອ່ອນ ຂອງສະຫະລັດ ກັບອອສເຕຣເລຍ ແມ່ນຂໍ້ຕົກລົງໃຫຍ່ ແລະເປັນນຶ່ງໃນຄວາມຈຳເປັນ. ທ່ານໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ ຢູ່ໃນນະຄອນແຊນ ດີເອໂກ ລັດຄາລີຟໍເນຍ.
ທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວຢູ່ທີ່ຖານທັບເຮືອ ແຊນ ດີເອໂກ ໂດຍມີຜູ້ນຳຂອງທັງສອງປະເທດຢູ່ຄຽງຂ້າງວ່າ “ຂະນະທີ່ພວກເຮົາຢືນຢູ່ທີ່ຈຸດຫັນປ່ຽນ ໃນປະ ຫວັດສາດ ບ່ອນທີ່ວຽກງານທີ່ຍາກລຳບາກໃນການເສີມຂະຫຍາຍການສະກັດກັ້ນ ແລະການສົ່ງເສີມສະຖຽນລະພາບ ແມ່ນຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມສົດໃສດ້ານສັນຕິພາບທີ່ຍາວນານຫຼາຍທົດສະວັດຈະມາເຖິງນີ້. ສະຫະລັດ ສາມາດຂໍໃຫ້ມີຄູ່ພາຄີໃນອິນໂດ-ປາຊີຟິກ ທີ່ດີກວ່ານີ້ ບໍ່ໄດ້ ບ່ອນທີ່ອະນາຄົດທີ່ພວກເຮົາມີຮ່ວມກັນຫຼວງຫຼາຍນັ້ນ ຈະຖືກຖອນຮາກຖອນໂຄນ.” ແລະທ່ານໄບເດັນ ກ່າວຕໍ່ໄປອີກວ່າ “ໂດຍຫຼໍ່ຫຼອມການຮ່ວມມືໃໝ່ນີ້ ພວກເຮົາສະແດງໃຫ້ເຫັນອີກເທື່ອນຶ່ງ ວິທີທີ່ປະຊາທິປະໄຕ ສາມາດນຳມາຊຶ່ງຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງມາໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ ແລະບໍ່ພຽງແຕ່ພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ສຳລັບທົ່ວໂລກນຳດ້ວຍ.”
ຂໍ້ຕົກລົງຫຼາຍຝ່າຍໄລຍະສິບປີ ຈະເຫັນເຮືອດຳນ້ຳພະລັງນິວເຄລຍ ຂອງຊາວອາເມຣິກັນ ແລະອັງກິດ ປ່ຽນຜຽນກັນເຂົ້າໄປໃນນ່ານນ້ຳຂອງອອສເຕຣເລຍ ໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້ ໃນປີ 2027. ພາຍໃນຕົ້ນປີ 2030 ອອສເຕຣເລຍ ຈະຊື້ເຮືອດຳນ້ຳພະລັງນິວເຄລຍຂອງອາເມຣິກາ ຢ່າງໜ້ອຍສາມລຳ ແລະຫຼາຍຂຶ້ນເຖິງ 5 ລຳ ໂດຍຕິດອາວິດມາດຕະຖານຂອງເຮືອດຳນ້ຳ ທີ່ໄດ້ອອກແບບເພື່ອຕາມລ່າ ແລະໂຈມຕີເຮືອດຳນ້ຳລຳອື່ນໆ. ແລະສາມປະເທດດັ່ງກ່າວ ຈະປະຕິບັດງານຮ່ວມກັນ ເພື່ອພັດທະນາເຮືອດຳນຳໂຈມຕີນິວເຄລຍລຳໃໝ່ຮ່ວມກັນ ອັນເປັນໂຄງການ ທີ່ອ່າດໃຊ້ເວລາສອງທົດສະວັດ.