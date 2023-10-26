ສະຫະລັດ, ອອສເຕຣເລຍ ຢືນຢັນການຮ່ວມມືທີ່ມີຄຸນຄ່າຄືນໃໝ່ ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານຄວາມທະເຍີທະຍານຂອງ ຈີນ

ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ, ໃນວັນພຸດວານນີ້ ໄດ້ເປັນເຈົ້າພາບຕ້ອນຮັບນາ ຍົກລັດຖະມົນຕີອອສເຕຣເລຍ ທ່ານແອນໂທນີ ອາລບານີສ ດ້ວຍພິທີທີ່ສະຫງ່າ ງາມ ໃນການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະການ ເພື່ອຮັດແໜ້ນການຮ່ວມມື ແລະເນັ້ນ ໜັກເຖິງຄວາມສາມັກຄີໃນບັນຫາຕ່າງໆທີ່ຄອບງຳຄວາມສົນໃຈໃນທົ່ວໂລກ, ລວມທັງຄວາມທະເຍີທະຍານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຈີນ ແລະຄວາມຂັດແຍ້ງທີ່ຮ້າຍ ແຮງໃນພາກຕາເວັນອອກກາງ ແລະ ຢູເຄຣນ.
ຜູ້ນໍາຂອງທັງສອງປະເທດ ໄດ້ເນັ້ນຢໍ້າເຖິງການຮັບຮູ້ການສະໜັບສະໜູນຮ່ວມກັນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຕໍ່ ເຈຣູຊາແລັມ ແລະ ກີຢິບ ໃນຊ່ວງທໍາອິດຂອງມື້ທີ່ ຍາວນານຂອງການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະການຄັ້ງນີ້.
"ພ້ອມກັນ, ພວກເຮົາຢືນຢູ່ກັບ ອິສຣາແອລ ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍຂອງ ກຸ່ມຮາມາສ," ທ່ານໄບເດັນ ກ່າວ. "ພວກເຮົາຢືນຢູ່ກັບ ຢູເຄຣນ ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານ ຄວາມຜະເດັດການຂອງປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວະລາດີເມຍ ປູຕິນ. ພວກເຮົາກໍາລັງສະຫນອງ ແລະພິສູດວ່າ ປະຊາທິປະໄຕສາມາດບັນຫາທ້າ ທາຍທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ, ຈາກການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ໄປຈົນຮອດໂຣກມະເຮັງ."
ທ່ານອາລບານີສ ໄດ້ເນັ້ນຢ້ຳເຖິງຄວາມຂັດແຍ້ງເຫຼົ່ານັ້ນ ເພື່ອເນັ້ນຢໍ້າວ່າສອງ ປະເທດປະຊາທິປະໄຕເສລີທີ່ເວົ້າພາສາອັງກິດນີ້ ມີອຸດົມການຮ່ວມກັນ. ນີ້ແມ່ນການພົບປະຄັ້ງທີ 9 ລະຫວ່າງທັງສອງປະເທດດັ່ງກ່າວ, ນັບແຕ່ ທ່ານ ອາລບານີສ ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງໃນປີກາຍນີ້.