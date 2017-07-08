ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳສະຫະລັດ ທ່ານ Jeff Sessions ໃນວັນສຸກວານນີ້ ໄດ້ໄປ
ຢ້ຽມຢາມຄຸກຢູ່ອ່າວ Guantanamo ບ່ອນທີ່ສະຫະລັດໄດ້ກັກຂັງບັນ ດາຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ
ເປັນຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງຍຸຕິທຳກ່າວວ່າ ທ່ານ Sessions ໄດ້ເດີນທາງໄປຄຸກ ທະຫານ
ໃນປະເທດຄິວບາ ກັບຜູ້ຮອງຂອງທ່ານ ທ່ານ Rod Rosenstein ແລະຫົວໜ້າອົງການ
ສືບລັບແຫ່ງຊາດ ທ່ານ Dan Coasts ເພື່ອຈະເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການປະຕິບັດງານ ໃນ
ປັດຈຸບັນຢູ່ທີ່ຄຸກດັ່ງກ່າວ.
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ໄດ້ກ່າວໃນລະຫວ່າງການໂຄສະນາຫາສຽງເປັນປະທານາ ທິບໍດີ
ວ່າ ທ່ານຕ້ອງການຢາກຈະເຫັນບ່ອນຄຸມຂັງດັ່ງກ່າວ ເປີດຕໍ່ໄປ ແຕ່ວ່າບໍ່ໄດ້ປະກາດເຖິງ
ນະໂຍບາຍໃດໆກ່ຽວກັບຄຸກແຫ່ງນີ້ ນັບແຕ່ໄດ້ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ.
ທ່ານ Sessions ກ່ອນໜ້ານີ້ ໄດ້ສະແດງການສະໜັບສະໜູນ ທີ່ຈະສືບຕໍ່ໃຊ້ ຄຸກອ່າວ Quantanamo ເປັນບ່ອນກັກຂັງນັກໂທດແທນທີ່ຈະນຳເອົາພວກເຂົາ ໄປກັກຂັງຢູ່ໃນສະຫະລັດ ແລະໃຫ້ກະຊວງຍຸຕິທຳດຳເນີນຄະດີ ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ.
ເມື່ອມີການຖາມ ໃນເດືອນມີນາຜ່ານມາ ໂດຍໂຄສົກວິທະຍຸ ທີ່ນິຍົມແນວທາງເດີມ
ທ່ານHugh Hewitt ກ່ຽວກັບວ່າ ຄຸກດັ່ງກ່າວ ຄວນຈະເປີດຕໍ່ໄປຫລືບໍສຳລັບພວກນັກ
ໂທດໃໝ່ ທ່ານ Sessions ຮ້ອງຄຸກດັ່ງກ່າວນີ້ວ່າ ເປັນບ່ອນທີ່ “ເໝາະສົມທີ່ສຸດແລ້ວ.”
ອະດີດປະທານາທິບໍດິສະຫະລັດ ທ່ານ Barack Obama ໄດ້ພະຍາຍາມແຕ່ ບໍ່ເປັນ
ຜົນສຳເລັດ ທີ່ຈະປິດຄຸກນີ້ ລະຫວ່າງແປດປີທີ່ທ່ານຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງ. ທ່ານບໍ່ໄດ້ສົ່ງນັກ
ໂທດໃໝ່ໄປສະຖານທີ່ຄຸມຂັງດັ່ງກ່າວ ລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານຂອງລັດຖະບານ
ທ່ານແລະໄດ້ຫລຸດຈຳນວນນັກໂທດລົງ ເຫຼືອພຽງ 41 ຄົນ.
ກະຊວງຍຸຕິທຳ ພາຍໃຕ້ປະທານາທິບໍດີ Obama ໄດ້ໂຕ້ຖຽງວ່າ ສານພົນລະເຮືອນ
ຂອງສະຫະລັດ ເປັນບ່ອນດີທີ່ສຸດທີ່ ຈະດຳເນີນຄະດີຜູ້ສົງໄສກໍ່ການຮ້າຍ ແລະໄດ້
ອ້າງເຖິງການຕັດສິນລົງໂທດທີ່ຜ່ານມາຢູ່ ນະຄອນ New York ແລະເມືອງຕ່າງໆວ່າ
ເປັນຫລັກຖານພິສູດ. ທ່ານ Sessions ແລະສະມາຊິກພັກຣີ ພັບບລິກກັນຄົນອື່ນໆ
ໄດ້ໂຕ້ຖຽງວ່າ ການປ້ອງກັນທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ທີ່ໄດ້ມີໄວ້ຢູ່ສານພົນລະເຮືອນ
ຮວມທັງສິດທິໃນການບໍ່ປາກເວົ້ານັ້ນ ບໍ່ສົມຄວນທີ່ພວກກໍ່ການຮ້າຍຈະໄດ້ຮັບ.
ໂຄສົກກະຊວງຍຸຕິທຳ ທ່ານ Ian Prior ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫລງການ ໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ “ການຮັກສາໃຫ້ປະເທດນີ້ມີຄວາມປອດໄພ ຈາກພວກກໍ່ການຮ້າຍ ເປັນບູລິມະສິດສູງ
ສຸດຂອງລັດຖະບານ ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ.”
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