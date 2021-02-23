ຜູ້ຖືກສະເໜີຊື່ ເປັນລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຍຸຕິທຳ ສະຫະລັດ ປະຕິຍານ ຈະທຳການສືບສວນຢ່າງເຕັມທີ່ ຕໍ່ການໂຈມຕີ ຫໍລັດຖະສະພາ

ຜູ້ຖືກສະເໜີຊື່ເປັນລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳສະຫະລັດ ທ່ານ ເມີຣິກ ກາແລນ ໃນວັນຈັນວານນີ້ໄດ້ເອີ້ນການບຸກໂຈມຕີຫໍລັດຖະສະພາ ສະຫະລັດ ໃນວັນທີ 6 ມັງກອນ ໂດຍພວກສະໜັບສະໜູນອະດີດປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ວ່າເປັນການໂຈມຕີທີ່ “ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ” ຕໍ່ປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ໄດ້ປະຕິຍານວ່າຈະດຳເນີນການສືບສວນສອບສວນທີ່ຈະນຳໄປສູ່ “ສິ່ງໃດກໍຕາມທີ່ຈະເກີດຕໍ່ກັບພວກເຮົາ.”
ທ່ານ ກາແລນ ອາຍຸ 68 ປີໄດ້ກ່າວຕໍ່ຄະນະກຳມະການຕຸລາການສະພາສູງໃນວັນຈັນວານນີ້ ໃນການໃຫ້ການຢັ້ງຢືນການເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງເພື່ອກາຍເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍສູງສຸດຂອງປະເທດ ໃນຖານະຫົວໜ້າຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຄີຍຄິດວ່າຈະໄດ້ເຫັນສິ່ງນັ້ນໃນຕະຫຼອດຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.”
ທ່ານ ກາແລນ, ອະດີດຮອງລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການກະຊວງຍຸຕິທຳຮັບຜິດຊອບໃນພະແນກອາ ຊະຍາກຳຂອງກະຊວງ ໃນລະຫວ່າງລັດຖະບານທ່ານ ຄລິນຕັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດຮັບປະກັນພວກທ່ານວ່ານີ້ແມ່ນບູລິມະສິດສູງສຸດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ແລະ ຈະເປັນຫົວຂໍ້ທຳອິດໃນກອງປະຊຸມລາຍງານຄັ້ງທຳອິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ” ຖ້າຖືກຢັ້ງຢືນ.”
ພວກກໍ່ຈະລາຈົນຫຼາຍກວ່າ 200 ຄົນ, ເຊິ່ງຫຼາຍຄົນແມ່ນພວກຫົວຮຸນແຮງ ແລະ ມີທັດສະນະຄະຕິ ຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານນັ້ນ, ແມ່ນໄດ້ຖືກຈັບແລ້ວຫຼຸນຫຼັງການຈະລາຈົນທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ 5 ຄົນເສຍຊີວິດ, ລວມທັງເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຫໍລັດຖະສະພາຄົນນຶ່ງ.
ພວກກໍ່ຈະລາຈົນທີ່ສະໜັບສະໜູນທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ທຸບແກ້ວປ່ອງຢ້ຽມ, ຄົ້ນຫ້ອງການຕ່າງໆໃນສະ ພາຕໍ່າ ແລະ ໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັບຕຳຫຼວດ ໃນຂະນະທີ່ບັນດາສະມາຊິກສະພາກຳລັງປະຊຸມເພື່ອຢັ້ງຢືນວ່າທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ຜ່າຍແພ້ໃນການເລືອກຕັ້ງ ເມື່ອເດືອນພະຈິກໃຫ້ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ.
ທ່ານ ກາແລນ, ທີ່ຕອນນີ້ເປັນຜູ້ພິພາກສາສານອຸທອນລັດຖະບານກາງໃນນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ, ໄດ້ກ່າວວ່າຖ້າຖືກຢັ້ງຢືນໃຫ້ເຂົ້າຮັບຕໍາແໜ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຕຳແໜ່ງນຶ່ງ ໃນຄະນະລັດຖະບານຂອງທ່ານ ໄບເດັນ ນັ້ນ, ທ່ານຈະ “ທຳການຊອກຫາຢ່າງກວ້າງຂວາງກວ່າເກົ່າ” ຕໍ່ພວກຜູ້ນຳຂອງການຈະລາຈົນ, ທັດສະນະຄະຕິແນວຄິດຂອງພວກເຂົາ ແລະ ເງິນທຶນຂອງພວກເຂົາ. ທ່ານ ກາແລນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານຮັບປະກັນວ່າບັນດາໄອຍະການ ແລະ ນັກສືບສວນສອບສວນຈະມີແຫຼ່ງຊັບພະ ຍາກອນທຸກຢ່າງທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການ ເພື່ອດຳເນີນການສອບສວນ.
ຫຼັງຈາກຊ່ວງໄລຍະເວລາທີ່ສັບສົນວຸ້ນວາຍສຳລັບກະຊວງຍຸຕິທຳໃນລະຫວ່າງ ການດຳລົງຕຳແໜ່ງສີ່ປີຂອງທ່ານ ທຣຳ ໃນທຳນຽບຂາວນັ້ນ, ທ່ານ ກາແລນ ໄດ້ປະຕິຍານວ່າຈະແຍກການພິຈາລະນາທາງການເມືອງຈາກການທຳການຕັດສິນໃຈຢູ່ທີ່ກະຊວງຍຸຕິທຳ.