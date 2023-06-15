ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳຂອງສະຫະລັດ ທ່ານ ເມີຣິກ ກາແລນ (Merrick Garland) ໃນວັນພຸດວານນີ້ ໄດ້ກ່າວປ້ອງກັນທ່ານແຈັກ ສມິດ ໄອຍະການມືອາຊີບ ທີ່ທ່ານໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນໄອຍະການພິເສດອິດສະຫລະ ເພື່ອ ຮັບຜິດຊອບການສືບສວນຄະດີອາຍາ ຂອງອະດີດປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ.
ທ່ານທຣຳໄດ້ໂຈມຕີທ່ານສມິດຄັ້ງແລ້ວຄັ້ງເລົ່າ ຢູ່ໃນຂໍ້ຄວາມທີ່ຂຽນລົງໃນ ສື່ສັງຄົມອອນລາຍຂອງທ່ານ. ທ່ານໄດ້ເອີ້ນໄອຍະການຄົນນີ້ວ່າ ເປັນ "ອັນທະພານ" ແລະ "ປ່ວງບ້າ" ລວມທັງຄຳເວົ້າຢູ່ໃນວັນອັງຄານຜ່ານມາເມື່ອທ່ານທຣຳ ບອກວ່າ ຕົນບໍ່ມີຄວາມຜິດຢູ່ທີ່ສານຂອງສະຫະລັດໃນນະຄອນໄມອາມີ ຕໍ່ຂໍ້ຫາ 37 ກະທົງ ທີ່ຍື່ນໂດຍທ່ານສມິດ. ເອກະສານດັ່ງກ່າວໄດ້ກ່າວຫາທ່ານ ທຣຳວ່າ "ມີເຈດຕະນາ" ເກັບຮັກສາເອກະສານລັບສູງຂອງຊາດ 31 ສະບັບໄວ້ ແລະສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ເພື່ອປິດບັງມັນໃນເວລາທີ່ເຈົ້າຫນ້າທີ່ລັດຖະບານກາງ ຮຽກ ຮ້ອງໃຫ້ທ່ານມອບເອກະສານເຫລົ່ານີ້ໃຫ້.
ທ່ານກາແລນ ທີ່ເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍສູງສຸດຂອງສະຫະລັດ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວຢູ່ກະຊວງຍຸຕິທຳທີ່ທ່ານເປັນຫົວຫນ້ານັ້ນວ່າ "ດັ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ ກ່າວໄປໃນເວລາທີ່ຂ້າພະເຈົ້າແຕ່ງຕັ້ງທ່ານສມິດນັ້ນວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ ກໍເພາະວ່າມັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມມຸ້ງຫມັ້ນຂອງກະຊວງຍຸຕິທໍາຕໍ່ທັງຄວາມເປັນ ອິດສະຫລະ ແລະຄວາມຊື່ສັດສູງ."
ທ່ານກາແລນກ່າວອີກວ່າ "ທ່ານສມິດແມ່ນອະດີດໄອຍະການມືອາຊີບ, ທ່ານໄດ້ລວບລວມເອົາກຸ່ມໄອຍະການ ທີ່ມີປະສົບການ ແລະເກັ່ງ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ມີຄວາມມຸ້ງຫມັ້ນຄືກັນກັບທ່ານ ຕໍ່ຄວາມຊື່ສັດ ແລະລະບຽບກົດຫມາຍ. ຄໍາຖາມໃດໆກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ຈະຕ້ອງຖືກຕອບໂດຍເອະກະສານທີ່ຍື່ນຕໍ່ສານ ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ."
ທ່ານສມິດ ນັ່ງຢູ່ທາງຫລັງເພື່ອນໄອຍະການຄົນອື່ນໆຂອງທ່ານຢູ່ໃນຫ້ອງສານໃນວັນອັງຄານຜ່ານມາ ແລະຢູ່ສອງສາມແມັດຫ່າງຈາກທ່ານທຣຳ ຜູ້ທີ່ຢູ່ໂຕະຂອງຈໍາເລີຍ ແຕ່ພວກເພິ່ນບໍ່ໄດ້ມີປະຕິສຳພັນຕໍ່ກັນແຕ່ຢ່າງໃດ.