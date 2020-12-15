ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຍຸຕິທຳ ສຫລ ຂໍລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ບໍ່ເທົ່າໃດວັນກ່ອນ ຄຣິສມັສ

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍະຕິທຳ ສະຫະລັດ ທ່ານວີລລຽມ ບາຣ໌ ຂໍລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານ ໃນອາທິດໜ້າ.
ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ຢູ່ທຳນຽບຂາວໃນວັນຈັນວານນີ້ ທ່ານທຣຳ ໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມລົງໃນທວີດເຕີ້ວ່າ ທ່ານບາຣ໌ “ຈະອອກໄປບໍ່ເທົ່າໃດວັນ ກ່ອນຄຣິສມັສ ເພື່ອເອົາວັນພັກນິີ້ ໄປຢູ່ກັບຄອບຄົວຂອງທ່ານ.”
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ນຳເອົາໜັງສືລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງຈາກທ່ານບາຣລົງໃນທວີດເຕີ້ ທີ່ລວມທັງຄຳຍ້ອງຍໍລັດຖະບານຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີຫຼາຍສົມຄວນ. ໜັງສືສະບັບນີ້ ໄດ້ກ່າວວ່າ ມື້ສຸດທ້າຍໃນການນຳພາກະຊວງຍຸຕິທຳຂອງທ່ານບາຣ໌ຈະແມ່ນວັນທີ 23 ທັນວາ.
ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ ທ່ານແຈັຟ ໂຣເສັນ ຈະກາຍມາເປັນລັດຖະ ມົນຕີຮັກສາການ ດັ່ງທີ່ທ່ານທຣຳໄດ້ກ່າວໄປຕື່ມນັ້ນ.
ທ່ານບາຣ໌ ໄດ້ເປັນພັນທະມິດທີ່ເດັດດ່ຽວ ຂອງທ່ານທຣຳ ແຕ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະທາ ນາທິບໍດີ ບໍ່ພໍໃຈ ດ້ວຍການກ່າວຖະແຫລງວ່າ ບໍ່ມີການສໍ້ໂກງຢ່າງແຜ່ຫຼາຍທີ່ຈະປ່ຽນແປງຜົນການເລືອກຕັ້ງໃນເດືອນພະຈິກ. ທ່ານທຣຳ ໃນຂະນະດຽວກັນ ໄດ້ກ່າວອ້າງຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກວ່າ ຜົນການລືອກຕັ້ງນັ້ນເປັນການສໍ້ໂກງ.
ສະມາຊິກສະພາສູງສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນ ທ່ານລິນເຊ ແກຣມ ພັນທະມິດຂອງທ່ານທຣຳອີກຄົນນຶ່ງ ໄດ້ກ່າວຍົກຍ້ອງຜົນງານຂອງທ່ານບາຣ໌ ໃນຖານະເປັນລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ.
“ຂ້າພະເຈົ້າ ຄິດວ່າ ທ່ານໄດ້ເຮັດວຽກດີຢ່າງຍິ່ງໃນການພະຍາຍາມປົວແປງຄວາມເສຍຫາຍທີ່ກະຊວງຍຸຕິທຳໄດ້ຮັບ, ການພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ກະຊວງມີຄວາມເປັນທຳ ແລະຊື່ສັດຕໍ່ກົດໝາຍ. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ທ່ານມີຫຼາຍຢ່າງທີ່ຄວນພາກພູມໃຈ” ນັ້ນແມ່ນຄຳເວົ້າຂອງທ່ານແກຣມທີ່ໄດ້ກ່າວໄປ ແລະທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ “ທ່ານໄດ້ຕໍ່ສູ້ເພື່ອປະທານາທິບໍດີ ເມື່ອທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້ ດັ່ງທີ່ລັດຖະມົນຕີທຸກໆຄົນ ແລະລັດຖະບານຄວນເຮັດ ແຕ່ທ່ານກໍຍັງບໍ່ໄດ້ຂ້າມເສັ້ນ ທີ່ທ່ານບໍ່ຄວນຂ້າມໄປ.”
ພັກເດໂມແຄຣັດໄດ້ຕ້ອງຕິຕໍ່ທ່ານບາຣ໌ຢ່າງໜັກ ຕະຫຼອດໄລຍະການດຳລົງຕຳ ແໜ່ງຂອງທ່ານ ໂດຍກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງປະທານາທິບໍດີ.
ທ່ານເຈີຣອລດ໌ ແນດເລີ ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ປະທານຄະນະກຳມະການຕຸລາການຂອງສະພາຕ່ຳ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງວ່າ “ທ່ານວີລລຽມ ບາຣ໌ ເຕັມໃຈທີ່ຈະເຮັດເພື່ອປະທານາທິບໍດີໃນທຸກໆເລື້ອງຍົກເວັ້ນແຕ່ເລື້ອງດຽວ. ທ່ານບາຣ໌ ໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະມີບົດບາດ ນຳການກ່າວອ້າງ ທີ່ບໍ່ມີສາລະຂອງທ່ານທຣຳ ທີ່ວ່າ ທ່ານໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງ.”