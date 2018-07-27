ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ລັດຖະມົນຕີ ຍຸຕິທຳ ສຫລ ໜູນຫຼັງ ຜູ້ຮອງ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ ມີການຟ້ອງຮ້ອງ

ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຍຸຕິທຳ ສຫລ ທ່ານແຈັຟ ແຊັສສັນ ລະຫວ່າງກອງປະຊຸມນັກຂ່າວ ທີ່ນະຄອນບອສຕັນ ວັນທີ 26 ກໍລະກົດ 2018.

ລັດຖະມົນຕີ​ຍຸຕິ​ທຳ​ສະຫະລັດ ທ່ານ​ແຈັຟ ​ແຊັສສັນ ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ວານ​ນີ້ິວ່າ ທ່ານ
ມີ​ຄວາມ “​ເຊື່ອໝັ້ນ​ສູງ​ທີ່​ສຸດ” ​ຕໍ່ຮອງລັດ​ລັດຖະມົນຕີຍຸຕິທຳ ທ່ານ ຣອດ ​ໂຣ​ເຊັນສະໄ​ຕນ໌ ໂດຍປະ​ຕິ​ເສດ​ຕໍ່ການ​ຮຽກຮ້ອງ ​ຂອງ​ພວກສະມາຊິກ​ພັກຣີພັບ​ບລິ​ກັນ ທີ່ນິຍົມ​ແນວທາງ
​ເດີມ ​ເພື່ອ​ຟ້ອງຮ້ອງ ​ທ່ານ​ໂຣ​ເຊັນ​ສະ​ໄຕນ໌ ​ແລະ​ປົດ​ທ່ານອອກ​ຈາກ​ຕຳ​ແໜ່​ງ.

ໃນການຖະແຫຼງ ​ຢູ່​ກອງ​ປະຊຸມ​ນັກ​ຂ່າວ​ ທີ່ນະຄອນບອສຕັນ ທ່ານ​ແຊັສ​ສັນ ກ່າວ​ວ່າ
“ຮອງ​ລັດຖະມົນຕີ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ ທ່ານຣອດ ​ໂຣ​ເຊັນ​ສະ​ໄຕນ໌ ມີ​ຄວາມ​ສາມາດ​ສູງ​ທີ່​ສຸດ.”

ທ່ານ​ກ່າວ​ເພີ້ິມອີກ​ວ່າ “ອັນ​ທີ່​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຢາກ​ໃຫ້​ສະພາ​ເຮັດ​ນັ້ນ​ກໍ​ຄື ​ເນັ້ນ​ໜັກ​ໃສ່​ຈຳນວນ
​ນຶ່ງ​ຂອງ​ການ​ທ້າ​ທາຍ​ທີ່​ຖືກ​ກົດໝາຍຢູ່​ທີ່​ນັ້ນ. ພວກ​ເຮົາຕ້ອງການ​ສະພາ​ປະຕິບັດ​ຮັບມືກັບ
​ເລື້ອງ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ.”

ທ່ານ​ແຊັສ​ສັນ ຊຶ່ງເປັນ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ປະຕິບັດ​ກົດໝາຍ​ສູງ​ສຸດ​ຂອງ​ປະ​ເທດ ​ແລະ​ຫົວໜ້າ​ກະ
ຊວງ​ຍຸຕິ​ທຳ ​ໄດ້​ສະ​ເໜີ​ໃຫ້ການ​ສະໜັບສະ​ໜູນ​ຂອງ​ທ່ານ​ຕໍ່​ທ່ານ​ໂຣ​ເຊັນ​ສະ​ໄຕນ໌ ນຶ່ງ​ມື້​ຫຼັງ
​ຈາກ ສະມາຊິກ​ພັກຣີພັບ​ບລິ​ກັນ​ຢູ່​ໃນ​ສະພາ​ຕໍ່າ 11 ຄົນ ​ໄດ້​ເລີ້ມ​ຄວາມ​ພະຍາຍາມ​ເພື່ອ
ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ທ່ານ​ໂຣ​ເຊັນ​ສະ​ໄຕນ໌ ໂດຍກ່າວ​ຫາທ່ານ​ວ່າ ບໍ່​ປະຕິບັດ​ຕາມ​ໜ້າ​ທີ່ ​ແລະບໍ່ໄດ້
ການ​ແບ່ງປັນ​ຂໍ້​ມູນຢ່າງ​ພຽງພໍທີ່​ພົວພັນ​ກັບ​ ການ​ສືບສວນ​ຂອງ​ທ່ານ​ໂຣ​ເບີດ ມັລ​ເລີກ່ຽວ
ກັບການໃຊ້ອິດທິພົນແຊກ​ແຊງຂອງ ຣັດ​ເຊຍ ​ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ປະທາ​ນາ​ທິບໍດີ​ສະຫະ
ລັດປີ 2016.

ທ່ານ​ໂຣ​ເຊັນ​ສະ​ໄຕນ໌ ດູ​ແລ​ການ​ສືບສວນ​ຂອງ​ທ່ານມັລ​ເລີ ​ແລະ​ໄດ້​ກາຍ​ມາ​ເປັນ​ເປົ້າ
​ໝາຍ ​ຄວາມ​ໂກດ​ແຄ້ນຂອງປະທານາທິບໍດີ​ສະຫະລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທຣໍາ ແລະ​ພັນທະ​
ມິດຂອງ​ທ່ານ ​ຢູ່​ໃ​ນ​ສະພາ ຮວມທັງ​ບັນດາ​ສະມາຊິກ​ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ເລີ້ມຂັ້ນຕອນການ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ.

ຄວາມ​ພະຍາຍາມທີ່ຈະ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງທ່ານແມ່ນ​ບໍ່​ໄດ້ຮັບການ ເຫັນ​ພ້ອມ​ຈາກ​ປະທານ​ສະ
ພາ​ຕໍ່າ​ທ່ານ ​ພອລ ຣາຍອັນ ຜູ້ນຳ​ພັກຣີພັບ​ບລິ​ກັນ​ທີ່​ຄວບ​ຄຸມ​ສະພາ​ຕໍ່າຢູ່ນັ້ນ.

ບໍ່​ໄດ້​ມີ​ກາກ​ນລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ຢ່າງ​ຮີບ​ດ່ວນ​ຢູ່​ໃນ​ສະພາ​ຕໍ່າ ກ່ຽວ​ກັບ​ຄຳຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ມີ​
ການ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ ​ແລະ​ສະພາ​ໄດ້​ປິດ​ລົງ​ ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ວານ​ນີ້ ​ເພື່ອໄປ​ພັກ ຜ່ອນ​ລະດູ
​ຮ້ອນເປັນ​ເວລາ​ຫ້າອາທິດ.

ຮອງລັດ​ລັດຖະມົນຕີຍຸຕິທຳ ທ່ານຣອດ ​ໂຣ​ເຊັນສະໄ​ຕນ໌.
ຮອງລັດ​ລັດຖະມົນຕີຍຸຕິທຳ ທ່ານຣອດ ​ໂຣ​ເຊັນສະໄ​ຕນ໌.

ທ່ານໂຣ​ເຊັນ​ສະ​ໄຕນ໌ ​ໄດ້​ກຳກັບ​ການ​ສືບສວນ​ຂອງ​ທ່ານ​ມັລ​ເລີນັບ​ແຕ່​ທ່ານແຊັສ​ສັນ​
ໄດ້​ຖອນໂຕ​ອອກຈາກ​ເລື້ອງ​ດັ່ງກ່າວ ​ເພາ​ະ​ວ່່າ​ທ່ານ​ເອງ​ໄດ້​ຕິດ​ຕໍ່​ກັບ​ເອກ​ອັກ ຄະ​ລັດ
ຖະທູດຣັດ​ເຊຍ ປະຈຳ​ນະຄອນຫຼວງ​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ລະຫວ່າງ​ການ​ໂຄສະນາ​ຫາ​ສຽງ​ເລືອກ​
ຕັ້ງ. ທ່ານ​ໂຣ​ເຊັນ​ສະ​ໄຕນ໌ ​ເວລາ​ນັ້ນ ​ໄດ້​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ​ໃຫ້ອະດີດ​ຜູ້ອຳ ນວຍການ​ອົງການ
ສັນຕິ​ບານ​ກາງ ຫຼື FBI ທ່ານ​ມັລ​ເລີ ​ເພື່ອ​ນຳພາ​ການ​ສືບ ສວນເຂົ້າ​ ກ່ຽວກັບ ການ​ໂຄ
ສະນາ​ຫາ​ສຽງ​ຂອງ​ທ່ານ​ທຣໍາ ຮ່ວມມື​ກັບຣັດ​ເຊຍ ​ແລະ​ວ່າ ທ່ານ​ທຣໍາ ​ໃນ​ນາມ​ປະ​ທາ​
ນາ​ທິບໍດີ ​ໄດ້​ຂັດ​ຂວາງຂະບວນການ​ຍຸຕິ​ທຳ​ໂດຍ ປົດ​ຫົວໜ້າອົງການ​ສັນຕິ​ບານ​ກາງ
ໃນເວລານັ້ນ ຄືທ່ານ​ເຈ​ມສ໌ ​ໂຄເມ ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ນຳພາ​ອົງການ ​ໃນ​ການສືບສວນກ່ຽວກັບ
ຣັດ​ເຊຍ​ ​ອອກ​ຈາກ​ໜ້າ​ທີ່ຫຼືບໍ່.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG